TP.HCM tiếp tục mưa to đến ngày 9/10, triều cường đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 6/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 5/10 đến 1h ngày 6/10): Tân Uyên 60,6 mm; Cát Lái 30 mm; Dĩ An 28 mm; Phạm Văn Cội 72 mm; Thủ Dầu Một 58,8 mm...

Dự báo TP.HCM bước vào đợt mưa kết hợp triều cường trong mấy ngày tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, từ 7h ngày 6/10 đến 7h ngày 8/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực TP.HCM cũ: Sài Gòn 70-110 mm; Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè 70-120 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ 80-130 mm; Thủ Đức 80-140 mm.

Khu vực Bình Dương cũ: Bến Cát 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Giáo 90-140 mm; Bắc Tân Uyên 100-150 mm.

Khu vực Vũng Tàu cũ: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền 60-120 mm; Xuyên Mộc, Côn Đảo 70-130 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (đơn vị mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Lượng mưa từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 9/10 đạt 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những ngày tới, khu vực TP.HCM được dự báo có mưa kết hợp triều cường. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới.

Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm có khả năng ở mức cao từ 1,55-1,6 m (xấp xỉ hoặc thấp dưới báo động 3 là 0,05m), riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 là 0,05-0,1 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.