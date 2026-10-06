Thời tiết ngày 6/10: Bắc Bộ lạnh về sáng và đêm, miền trung mưa lớn

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Sáng nay (6/10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở thành phố Đà Nẵng. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc (thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 26-30 độ C; phía nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.