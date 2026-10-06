Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân Công an TP Đà Nẵng có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao thưởng cho các tập thể.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2025; Trại Tạm giam số 1 vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đặc xá năm 2026.

Dịp này, Giám đốc Công an TP trao Giấy khen cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy, phục vụ làm sạch, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Nhiều tập thể, cá nhân cũng được Giám đốc Công an TP khen thưởng vì thành tích trong công tác chuyên môn, tham mưu. Trong đó, Công an xã Phước Trà được biểu dương trong thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới; Thượng tá Ngô Quốc Đức- Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá.

Ngoài ra, 7 tập thể, cá nhân đạt giải Hội thi kiến thức nghiệp vụ An ninh và 5 tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BCA-V05 cũng được trao Giấy khen. Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được khen thưởng vì thành tích trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026. Phòng Tham mưu được biểu dương vì thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP.

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng/đơn vị cho 3 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và tính chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo Công an TP yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thi đua lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng.

Trong tháng 9, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 16 vụ so với tháng trước. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được triển khai hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của 3 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đáng chú ý, qua 45 ngày đêm cao điểm tổng rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy, toàn lực lượng Công an TP đã làm rõ 327 vụ, 601 đối tượng phạm tội về ma túy; xét nghiệm chất ma túy đối với 56.040 người, phát hiện 1.876 người dương tính. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 83%.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT, PCCC và CNCH, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện và bảo vệ các mục tiêu trọng điểm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an ninh, an toàn.

Trong tháng 10, lãnh đạo Công an TP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về Đề án 06, chuyển đổi số, quản lý cư trú, phòng, chống cháy nổ và kéo giảm tai nạn giao thông.

Công an TP tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, mục tiêu trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.