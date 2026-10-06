Hai dự án cầu đường hơn 650 tỷ ra sao sau 'tối hậu thư' của Chủ tịch TP Huế?

Diện mạo 2 dự án cầu, đường huyết mạch sau “tối hậu thư” của Chủ tịch UBND TP Huế

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh vừa cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra thực tế tiến độ dự án cầu Vỹ Dạ và tuyến đường Bà Triệu. Đây đều là những dự án cầu, đường huyết mạch ở trung tâm thành phố.

Trong đó, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu (TP Huế) có chiều dài khoảng 923m, điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An và điểm cuối tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ. Theo thiết kế, mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Mặt đường được thảm bê tông nhựa, vỉa hè lát đá granit, bó vỉa bằng đá granit.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 541 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 466 tỷ đồng. Có 185 hộ dân bị ảnh hưởng, gồm 92 hộ thuộc phường Thuận Hóa và 93 hộ thuộc phường Vỹ Dạ. Nhà thầu thi công là Liên danh gói 14 Bà Triệu (Công ty TNHH MTV 501.1, Công ty TNHH Xây lắp sản xuất và Thương mại điện cơ SDC và Công ty TNHH Công trình cây xanh Thái Bình) với giá trị hợp đồng 39,58 tỷ đồng.

Kiểm tra tại dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hệ thống điện phải được bố trí đi ngầm. Việc thi công điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục kỹ thuật liên quan phải được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng thời theo từng đoạn tuyến, hạn chế tối đa tình trạng hoàn thành hạng mục này rồi tiếp tục đào xới để thi công hạng mục khác.

Để đảm bảo mốc tiến độ hoàn thành toàn tuyến đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khẩn trương, những vị trí thuận lợi, đủ điều kiện phải triển khai ngay...

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Huế, nhà thầu thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu tương đối tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, tại công trường thực hiện dự án một số đoạn khá ngổn ngang, thiếu các cọc tiêu, dây dăng, biển báo công trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi đó, gói thầu số 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu A - khu B, Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ). Gói thầu thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) TP Huế. Chương trình đầu tư này tại Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 có giá trị hơn 114,1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù được gia hạn nhiều lần.

Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93%, không đáp ứng tiến độ và cam kết hợp đồng. Nhà thầu thi công ban đầu là Công ty CP 479 Hòa Bình không chứng minh được khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu, khiến công trình dang dở kéo dài, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống người dân khu vực. Ngày 13/4, Ban Quản lý dự án quyết định chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu 28 (HU-CW07) đối với Công ty CP 479 Hòa Bình. Công ty CP Đồng Thuận Hà sau đó được lựa chọn là nhà thầu mới thay thế Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.

Kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Mục tiêu là hoàn thành cầu và đường dẫn hai đầu cầu trước dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công linh hoạt theo điều kiện thực tế. Các đơn vị cần tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, mặt bằng và các điều kiện cho phép để triển khai công việc. Những vị trí đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh tại công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sau thời gian ngưng trệ công việc thi công, hiện nay, nhà thầu thi công mới của dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ đang bắt đầu điều công nhân, máy móc đến để triển khai dự án.

Mặc dù vậy, số lượng nhân công, máy móc được đưa đến công trường còn hạn chế, nếu không đẩy mạnh sẽ khó đáp ứng tiến độ như “tối hậu thư” do Chủ tịch UBND TP Huế đề ra.