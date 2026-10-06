Thủ tục hồ sơ nhận trợ cấp hưu trí xã hội tại bộ phận một cửa

Về vấn đề này, theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng 10/2026 là 540.000 đồng mỗi tháng.Chính sách dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng. Người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc diện quy định được hưởng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa. Thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Ba hình thức nộp hồ sơ

Người đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hoặc người giám hộ lập tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm nghị định.

Mẫu hồ sơ nhận trợ cấp hưu trí xã hội với người hưởng mới.

Hồ sơ được gửi bằng một trong 3 hình thức: trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đề nghị cư trú tổ chức xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung; thẩm định và quyết định việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng, Chủ tịch UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chuyển nơi cư trú và có đề nghị tiếp tục hưởng tại nơi ở mới, UBND cấp xã nơi cư trú cũ và nơi cư trú mới thực hiện việc chuyển hồ sơ, chi trả theo quy định.

Người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nhận 540.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn.

Tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.