Dự báo thời tiết 6/10/2026: Nhiều khu vực sắp có mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20–22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27–29 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tp.Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2–3. Đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo thời tiết Trung Bộ sẽ đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26–29 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27–30 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa, chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26–29 độ.

Dự báo khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26–30 độ; phía Nam 30–33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây; phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Dự báo khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Dự báo Tp.Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 7/10 - Khu vực Bắc Bộ: Thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 6/10 đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: + Ngày 6/10: Dự báo thời tiết phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. + Đêm 6 và ngày 7/10: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 7/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 7/10 đến ngày 15/10 - Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 9/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 9-10/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ đêm 7-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 7-9/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ: Thời tiết từ đêm 7-11/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Dự báo chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.