Không khí lạnh gây mưa lớn, nền nhiệt ở phía Bắc giảm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, đêm qua và sáng sớm 6/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP Huế và một số nơi ở TP Đà Nẵng.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 1h sáng 6/10 phổ biến từ 21-24 độ C.

Sáng 6/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ảnh minh họa.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.