Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 4

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, sáng 05/10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Trước phiên khai mạc, Đoàn đại biểu đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phần khai mạc Hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành công tác cán bộ, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại tổ, tập trung thảo luận hai nội dung.

Thứ nhất, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thảo luận việc ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc theo chương trình Hội nghị lần thứ tư khóa XIV.