Gần 3.000 người dồn sức thi công trên đại công trường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ mở rộng mặt đường từ 2 lên 4 làn xe (rộng 24 m) và lắp đặt dải phân cách an toàn. Đoạn Yên Bái - Lào Cai cũng được xây thêm cầu, kéo dài cống chui và nghiên cứu làm hầm dài 530 m để sẵn sàng nâng cấp lên 6 làn xe trong tương lai.

Gần 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 1.800 đầu máy, thiết bị được huy động thi công đồng loạt trên tuyến đường 121,33 km.

Đại diện chủ đầu tư cho biết khối lượng công việc trên toàn tuyến hiện đạt khoảng 70%. Theo ông Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Bắc (Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam), các đơn vị thi công chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo thời tiết, tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng tốc về đích.

Một đoạn tuyến gần IC 14 - Mậu A cơ bản hoàn thành. Các đơn vị vừa thi công, vừa tổ chức giao thông trên công trường mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (VEC), dự án vừa thi công vừa khai thác, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động và phương tiện lưu thông.

Hầm Đại Việt dài khoảng 530 m, quy mô 3 làn xe là một trong những hạng mục quan trọng của dự án, giữ vai trò then chốt trong phương án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. ​"Để chinh phục đường hầm này, anh em kỹ sư và công nhân khắc phục khó khăn thời tiết, địa chất yếu, thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, không có ngày nghỉ", ông Phùng Đức Tuệ - Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công Sông Đà 10 - nói.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân của công ty Sông Đà 10 chia thành 3 ca làm việc xuyên đêm, lắp dựng cốt thép, ván khuôn phục vụ đổ bê tông vỏ hầm.

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tổng chiều dài 121,33 km, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Vị trí dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.