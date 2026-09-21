Khởi tố đạo chích cùng đồng phạm

Cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Puih Diu.

Theo kết quả điều tra, Puih Diu (2009, trú xã Ia Chia) cùng một số đối tượng đột nhập nhà chị Hoàng Thị N. (1975) và nhà anh Lò Văn Th. (1975, cùng trú xã Ia Tơi), trộm cắp 2 xe máy và 5 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Puih Diu về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án, Công an xã Ia Tơi cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ksor Biêu (2010, trú xã Ia Chia) về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.