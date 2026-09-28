Bắt thanh niên đánh người, trốn truy nã

Chiêm Tiền Định tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM phối hợp Công an phường Nhiêu Lộc bắt giữ Chiêm Tiền Định, bị can bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 7-1-2024, Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi, ngụ quận 3 trước đây) điều khiển xe máy chở Chiêm Tiền Định lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, khi vừa xuống dốc cầu Văn Thánh thì va chạm với xe máy do ông H.V.K. (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh trước đây) chở vợ và con gái.

Chiêm Tiền Định (áo đỏ, đứng giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Sau va chạm, người vợ ngồi sau bức xúc nói Tuấn Anh "chạy xe như ăn cướp". Do ấm ức từ câu nói này, Tuấn Anh chạy xe đuổi theo. Đến đường Song Hành (thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức trước đây), Tuấn Anh cố tình tông vào đuôi xe làm phương tiện của ông K. chao đảo, phải tấp vào lề.

Tại đây, Tuấn Anh và Định đánh vợ chồng ông K. Ngày 9-1-2024, nạn nhân đến Công an phường An Phú (trước đây) trình báo, yêu cầu giám định thương tích. Công an nhanh chóng truy xét, đưa Anh và Định về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 23-5-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (trước đây) ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn Anh và Định về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, Định đã bỏ trốn. Đến ngày 22-9-2024, công an phát lệnh truy nã đối với Định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định tung tích và tổ chức bắt giữ Định khi đối tượng đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Định khai nhận trong 2 năm lẩn trốn chỉ sống lang thang ở gầm cầu, "ăn bờ ngủ bụi" và xin ăn tại các chùa để sống qua ngày.