CSGT Quảng Ninh chạy đua với thời gian, cứu cháu bé bị đuối nước

Video do Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh cung cấp.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 27/9, Tổ công tác số 10 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 338.

Khi di chuyển đến khu vực Km9 tỉnh lộ 338, tổ công tác phát hiện người dân vừa vớt một cháu bé bị đuối nước từ dưới ao lên và đang nỗ lực sơ cứu tại chỗ.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch, tính mạng bị đe dọa từng phút, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác nhanh chóng phối hợp với người dân đưa cháu lên xe chuyên dụng, khẩn trương mở đường, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là cháu Lương Linh Đan (nam, 14 tuổi, trú tại khu Ba Đại, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh), hiện là học sinh lớp 9.

Nhờ được sơ cứu và cấp cứu kịp thời trong “thời điểm vàng”, cháu Đan đã có mạch đập trở lại. Hiện cháu đang tiếp tục được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy tích cực theo dõi và điều trị.

Nhờ được sơ cứu và cấp cứu kịp thời trong “thời điểm vàng”, cháu Đan đã có mạch đập trở lại.

Việc cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng xử lý tình huống, chạy đua với thời gian để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế đã giành lại sự sống cho cháu bé, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.