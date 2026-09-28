Tạm giữ người đàn ông đâm 2 anh em thương vong ở An Giang

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự Danh Hưởng (42 tuổi, trú phường Rạch Giá) để điều tra hành vi Giết người.

Đối tượng Danh Hưởng tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo và quen biết chị T.L. (43 tuổi, trú xã Giồng Riềng). Chị L. và chồng là D.C. (45 tuổi) đã ly thân nhiều năm.

Khoảng 10h ngày 24/9, Hưởng đến nhà chị L. chơi rồi ngủ lại.

Do nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với vợ, khoảng 23h cùng ngày, anh C. cùng em trai là D.V. (38 tuổi, trú xã Châu Thành) mang dao đến nhà chị L. tìm Hưởng.

Thời điểm này, mọi người trong nhà đã đóng cửa đi ngủ. Anh C. và V. đứng bên ngoài chửi bới rồi đạp cửa xông vào. Lo sợ bị hành hung, chị L. rời khỏi nhà.

Sau đó, hai anh em đi ra phía sau, tiếp tục đạp cửa vào trong. Thấy Hưởng, ông C. cầm dao lao vào tấn công nhưng không trúng. Hưởng gạt khiến con dao rơi xuống đất rồi nhặt dao đâm ông C.

Thấy vậy, V. dùng nón bảo hiểm đánh Hưởng và cũng bị người này dùng dao đâm.

Hưởng chạy ra phía sau nhà nhưng hai anh em tiếp tục đuổi theo, dùng khúc tre tấn công. Hưởng sau đó chạy ra ngoài, lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, V. tự chạy xe về nhà và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người này hiện đã bình phục.

Riêng ông C. bị thương, nằm gục tại bãi cỏ phía sau nhà chị L. Khoảng 6h ngày 25/9, chị L. ra phía sau nhà thì phát hiện ông C. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi biết ông C. tử vong, Hưởng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.