Khởi tố đối tượng vận chuyển 4.500 bao thuốc lá nhập lậu

Số thuốc lá và rượu bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Sằn (SN 1982, trú tại khu phố Vạn Ninh, phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 21h ngày 9/8, trên tỉnh lộ 335, đoạn qua phường Móng Cái 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh kiểm tra ô tô do Sằn điều khiển. Trên xe có 6 thùng carton chứa 4.500 bao thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu LOTUS (LIANHUA), CHUNGHWA, KWEICHOW (MOUTAI) và loại có chữ Trung Quốc trên vỏ. Lực lượng chức năng còn phát hiện 24 chai rượu, mỗi chai 500 ml.

Tại thời điểm kiểm tra, Sằn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng. Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan điều tra, Sằn đặt mua số thuốc lá và rượu từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch tại phường Móng Cái 1 để bán kiếm lời.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.