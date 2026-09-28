Thuê ô tô tự lái rồi mang bán, 8 bị cáo lĩnh án

Ngày 28/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo, gồm: Lê Ngọc Tài (SN 2003) 14 năm tù, Nguyễn Thành Lộc (SN 1998) 13 năm tù, Huỳnh Tấn Đạt (SN 1998) 12 năm tù, Trần Tấn Lợi (SN 2003) 12 năm tù và Văn Khang (SN 1995) 9 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng vụ án, Châu Chí Nghĩa (SN 2001) và Võ Trung Hiếu (SN 2000) mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Thành Trung (SN 1999) 4 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Tài, Nguyễn Thành Lộc, Trần Tấn Lợi và Huỳnh Tấn Đạt cùng câu kết, bàn bạc và thống nhất lợi dụng việc nhiều người cho thuê ô tô tự lái với thủ tục đơn giản để chiếm đoạt tài sản.

Cả nhóm phân công Tài lên mạng xã hội tìm người cho thuê xe để liên hệ. Những người còn lại đứng tên ký hợp đồng thuê xe, đồng thời tìm người nhận cầm cố. Sau khi thuê được ô tô, nhóm nhờ Châu Chí Nghĩa, Văn Khang, Võ Trung Hiếu, Nguyễn Thành Trung tham gia tìm người nhận cầm, mua xe hoặc đứng tên ký các giấy tờ liên quan.

Thuê xe 700.000 đồng/ngày rồi tìm người bán

Ngày 30/5/2024, Tài, Lộc, Lợi và Đạt bàn bạc tìm ô tô tự lái để thuê rồi mang đi cầm cố. Thông qua một nhóm cho thuê ô tô tự lái trên Facebook, Tài thấy thông tin cho thuê chiếc Toyota Veloz Cross biển số 65A-351.63 nên liên hệ, thỏa thuận thuê với giá 700.000 đồng/ngày, lấy lý do đi TP Hồ Chí Minh giải quyết công việc.

Tối cùng ngày, Lộc trực tiếp ký hợp đồng thuê xe. Sau khi nhận ô tô cùng một số giấy tờ liên quan, cả nhóm đưa xe đến nhiều nơi để tìm người cầm cố hoặc mua lại nhưng chưa được.

Tài sau đó liên hệ Châu Chí Nghĩa, nói rõ chiếc ô tô là xe thuê mang đi cầm nhưng chưa tìm được người nhận, đồng thời đề nghị Nghĩa tìm người mua hoặc cầm cố và hứa trả công 40 triệu đồng.

Qua giới thiệu, nhóm đưa chiếc xe đi gặp người mua, thỏa thuận giá 550 triệu đồng và nhận trước 109 triệu đồng. Sau khi giao xe, Nghĩa chuyển 70 triệu đồng cho Lợi, giữ lại 39 triệu đồng tiền công.

Số tiền nhận được tiếp tục được các bị cáo sử dụng và chia nhau. Quá trình điều tra, chiếc Toyota Veloz Cross được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu. Theo kết luận định giá, tại thời điểm bị chiếm đoạt, chiếc xe có giá trị hơn 535 triệu đồng.

Ba ô tô bị chiếm đoạt

Không dừng lại ở vụ việc trên, Tài và Lộc tiếp tục thực hiện hành vi tương tự đối với một chiếc Toyota Vios biển số 95A-097.63, trị giá 445 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, với cùng phương thức thuê ô tô rồi đem cầm cố hoặc bán, Tài, Lộc, Đạt và Lợi còn chiếm đoạt chiếc Hyundai Stargazer biển số 84A-107.67, trị giá hơn 521 triệu đồng.

Tổng giá trị hai ô tô bị nhóm chiếm đoạt là hơn 1,056 tỷ đồng. Riêng Tài và Lộc còn tham gia chiếm đoạt chiếc Toyota Vios nên tổng giá trị tài sản liên quan đến hành vi của hai bị cáo này là hơn 1,5 tỷ đồng.

Văn Khang được xác định trực tiếp bàn bạc với Tài, Lộc về việc tìm thuê xe để mang đi cầm lấy tiền. Khang sử dụng thông tin cá nhân ký hợp đồng thuê chiếc Hyundai Stargazer, sau đó giao xe cho đồng phạm mang đi tiêu thụ và được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Đối với Châu Chí Nghĩa, dù không bàn bạc, hứa hẹn từ trước về việc chiếm đoạt chiếc Toyota Veloz Cross, nhưng sau khi biết rõ nguồn gốc chiếc xe, Nghĩa vẫn tìm người mua để hưởng lợi. Quá trình điều tra, Nghĩa đã giao nộp 40 triệu đồng tiền hưởng lợi.

Nguyễn Thành Trung và Võ Trung Hiếu cũng bị xác định biết chiếc Hyundai Stargazer là tài sản do nhóm Tài, Lộc, Đạt, Lợi và Khang phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia vào quá trình tìm cách bán, giao xe và nhận tiền. Trung hưởng lợi 2 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 10 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các bị cáo thực hiện hành vi có sự phân công vai trò, sử dụng việc thuê xe tự lái làm phương thức để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản.

Vụ án cũng cho thấy nguy cơ từ việc giao tài sản có giá trị lớn thông qua các hợp đồng thuê xe tự lái. Khi thủ tục thuê xe ngày càng thuận tiện, việc kiểm tra thông tin người thuê, mục đích sử dụng và có biện pháp quản lý tài sản phù hợp là cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lợi dụng chiếm đoạt.