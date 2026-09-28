Truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào

Tiếp nhận, bàn giao bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trước đó, ngày 8-5-2025, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn tại xã Vạn Tường, thu giữ gần 1,4 tấn thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thế Phụng giữ vai trò thao tác kỹ thuật tháo dỡ quả bom, chiết xuất và mua bán trái phép 90kg thuốc nổ trong vụ án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phụng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sang Lào nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt giữ và an toàn di lý bị can Nguyễn Thế Phụng về trụ sở Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Phụng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, quy định tại khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự. Sau đó, đơn vị ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

Xác định Nguyễn Thế Phụng đang ẩn nấp tại nước CHDCND Lào, Công an tỉnh Quảng Ngãi thành lập tổ công tác gồm Phòng ANĐT; Công an xã Dục Nông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Attapeu tổ chức khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Ngày 24-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt thành công Nguyễn Thế Phụng tại nơi lẩn trốn. Ngay sau khi khống chế đối tượng, các lực lượng tiến hành thủ tục tiếp nhận, bàn giao Phụng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và an toàn dẫn giải về trụ sở Cơ quan điều tra để phục vụ công tác tố tụng.