Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trung tìm hiểu trên mạng xã hội và đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Bị can Nguyễn Thành Trung tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 4 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ tại phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), qua đó nhận tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc liên hệ Điều tra viên, Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.