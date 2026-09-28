Hai bị cáo mua bán cần sa lĩnh án

Hai bị cáo Trần Khắc Duy và Phùng Viết Thắng tại phiên tòa. Ảnh: CAQN

TAND khu vực 3, TP Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm Trần Khắc Duy (SN 1994, trú tại phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh) và Phùng Viết Thắng (SN 1986, trú tại phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 3, TP Quảng Ninh, từ ngày 21/2 đến 8/3/2026, Duy nhiều lần bán trái phép cần sa cho Thắng và những người khác. Sau khi mua cần sa từ Duy, Thắng tiếp tục nhiều lần bán lại cho người khác.

Hội đồng xét xử xác định cả hai bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Sau khi xem xét hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Tòa tuyên phạt Trần Khắc Duy 7 năm 3 tháng tù, Phùng Viết Thắng 7 năm tù.