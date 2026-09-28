Tuyên Quang: Xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự rồi quay clip đăng lên mạng

Ngày 28.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa xử lý nhóm đối tượng liên quan đến các đoạn clip ghi lại nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Yên Nguyên.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các đoạn video do nhóm thanh thiếu niên tự quay trong quá trình điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Các đoạn clip ghi lại cảnh nhóm này di chuyển qua địa bàn xã Yên Nguyên với nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời có lời lẽ khiêu khích, kích động nhóm thanh niên ở địa bàn khác.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm những người xuất hiện trong các đoạn clip để làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh niên bị xử lý. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua xác minh, đã xác định 12 thanh thiếu niên có liên quan, trong đó, một số trường hợp từ 14-18 tuổi điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người không đội mũ bảo hiểm.

Một số phương tiện vi phạm các lỗi như chở quá số người quy định, không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển số hoặc che, dán biển số.

Tại trụ sở công an, các trường hợp liên quan thừa nhận hành vi vi phạm và được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.

Đối với những trường hợp là học sinh, lực lượng chức năng thông báo vụ việc đến nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.