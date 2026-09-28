Khởi tố Dũng 'trọc' Hà Đông cùng 16 đồng phạm sản xuất phim bạo lực câu view

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp lập kênh "Đời TV". Để vận hành, hai đối tượng thuê một ê-kíp chuyên nghiệp gồm 4 người phụ trách quay phim, đạo cụ và đạo diễn.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an.

Nhằm tạo hiện tượng mạng để câu view kiếm tiền, Mạnh và Túy đã lôi kéo Dũng "trọc" Hà Đông, Nguyễn Văn Giang ("Giang rồng") cùng 9 đàn em, người thân tham gia diễn xuất.

​Thông qua kênh "Đời TV", các đối tượng đã sản xuất, đăng tải nhiều bộ phim ngắn có thời lượng từ 12 đến gần 40 phút như: “Kẻ phản bội”, “Cuộc chơi sắp đặt” và “Phi vụ cuối cùng”. Nội dung các video này dày đặc hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng hung khí như dao, súng để thanh toán lẫn nhau, công khai cổ xúy lối sống vô pháp luật.

​Với sự góp mặt của các "giang hồ mạng", những thước phim này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem.

Hành vi trục lợi bất chấp pháp luật của 17 bị can trực tiếp gây ra nhận thức lệch lạc, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Việc tiêm nhiễm văn hóa độc hại đã kích động tư tưởng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thúc đẩy hiện tượng "bắt chước" tội phạm, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến an ninh trật tự xã hội.

​Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.