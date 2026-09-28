Vụ cào Mercedes đỗ trước cửa: Chủ nhà lĩnh 6 tháng tù treo, chủ xe được bồi thường 671 nghìn đồng

Chủ xe chỉ được bồi thường hơn 600.000 đồng

Ngày 28/9, TAND khu vực 4 (TP Hà Nội) tái mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Về dân sự, Tòa buộc bà Vân bồi thường tổng số tiền 670.000 đồng cho phía chủ xe là chị N.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, chị Đỗ Bích N. cho biết, Tòa sơ thẩm ra phán quyết bị cáo bồi thường cho chị 671.000 đồng; không ghi nhận các khoản chị yêu cầu bồi thường như bị hủy hợp đồng thuê xe và các chi phí thuê taxi đi lại giải quyết vụ án...

"Tôi đã chuyển khoản bồi thường đó cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn làm từ thiện rồi", chị N. cho hay, sẽ tiếp tục kháng cáo thời gian tới.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Theo điều tra, tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, trú phường Hà Đông) đỗ chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.XX trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ) để cùng con trai đi ăn lẩu.

Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến 20h20, bị can Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là Lê Thu H. (SN 1989) ra về. Khi thấy xe ô tô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra được nên Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, bẻ gương chiếu hậu.

Lê Thị H. cũng bức xúc vì không dắt được xe máy, đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe.

Hồ sơ vụ án xác định, nhiều người qua đường chứng kiến can ngăn nhưng mẹ con bà Vân, H. vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe, dùng chìa khóa vạch thêm nhiều nhát.

Còn chồng của Vân là ông Lê Công T. (SN 1953) đã viết hai tờ giấy A4 nội dung “đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông." Sau đó, ông Tú dán hai tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe chị N.

Khoảng 21h20, chị N. ra lấy xe thì phát hiện xe bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc hai tờ giấy ra, điều khiển xe đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Cơ quan tố tụng xác định bà Vân nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bà xin lỗi chị N., muốn được bồi thường, nhưng chị N. yêu cầu bà Vân phải mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng. Do bà không có khả năng trả khoản tiền theo yêu cầu của chủ xe, bà Vân đồng ý bồi thường theo quy định của pháp luật.

Phía ngân hàng từ chối tham gia tố tụng

Sau khi trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Cơ quan điều tra kết luận bà Vân không làm xước ba đờ sốc trước của xe, ốp nhựa cụm đèn pha phía trước bên trái và ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị N. trình báo.

Bà chỉ dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N. tại các vị trí cánh cửa phía trước bên phải, cánh cửa phía sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, cạnh nắp bình xăng, tai xe phía sau bên phải, mặt ốp kim loại dưới kính xe phía sau, mặt ốp kim loại đuôi xe phía bên trái biển số phía sau. Tổng giá trị thiệt hại là 6,8 triệu đồng.

Bị hại cùng chiếc xe bị cào xước.

Hồi tháng 7/2026, TAND khu vực 4 xét xử đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung làm rõ tình trạng thế chấp của chiếc xe, quyền lợi của ngân hàng và việc chi trả bảo hiểm đối với thiệt hại trong vụ án.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ngày 19/6, chị N. vay ngân hàng VPBank 900 triệu đồng và thế chấp chiếc Mercedes để bảo đảm khoản vay. Đến ngày 24/6, chị N. và ngân hàng lập khế ước nhận nợ mới với số tiền 800 triệu đồng theo giá trị chiếc xe.

VPBank cho biết chị N. chưa để xảy ra nợ quá hạn. Ngân hàng chưa được cung cấp thông tin về việc chị N. cho người khác thuê xe trên. VPBank thấy việc hư hỏng chiếc xe trong vụ án chưa làm giảm quá nhiều giá trị tài sản. Ngân hàng này không có đề nghị gì và từ chối tham gia tố tụng.

Cũng theo cáo trạng, chiếc Mercedes đã được mua bảo hiểm vật chất. Sau vụ việc, chiếc xe được đưa đến Công ty An Du trên đường Phạm Hùng để sửa chữa phần sơn tại một số vị trí. Tổng chi phí sửa chữa là 8.220.960 đồng. Trong đó, chị N. chi trả 2.030.000 đồng, liên doanh bảo hiểm thanh toán 6.190.560 đồng.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, Hà Nội, xác định trường hợp Lê Thu Hương và ông Lê Công Tú không có hành vi giúp sức bà Vân để cố ý làm hư hỏng xe ô tô của chị N. nên không có căn cứ xử lý. Đối với hành vi chửi bới của Lê Thu Hương diễn ra tại nơi công cộng, ngày 9/6/2026, Công an phường Đại Mỗ đã có quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng.