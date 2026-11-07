Khơi thông nguồn lực

Mở rộng không gian cống hiến

Trong nền kinh tế đang chuyển động mạnh mẽ, yêu cầu phát triển không chỉ dừng lại ở huy động vốn, mở rộng thị trường hay khai thác tài nguyên, mà cốt lõi là giải phóng, phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội. Trong đó, trí tuệ, năng lực quản trị, nguồn vốn và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ đảng viên là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Không chỉ tiên phong về tư tưởng, đảng viên còn là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, tổ chức sản xuất, phát triển doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho cộng đồng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra sản phẩm của HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái.

Thực tiễn chứng minh nhiều đảng viên đã trở thành hạt nhân phát triển kinh tế địa phương. Từ người nông dân chuyển đổi cây trồng đến chủ cơ sở sản xuất chế biến sâu hay doanh nhân điều hành mô hình lớn, họ đưa chủ trương của Đảng vào đời sống bằng năng lực thực tiễn. Đến nay, toàn tỉnh có 104 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với gần 2.000 đảng viên, hoạt động rộng khắp các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, thương mại, dịch vụ và y tế tư nhân. Riêng phường Minh Xuân hiện có 4 Đảng bộ doanh nghiệp nhà nước và 21 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đội ngũ đảng viên quản lý, điều hành tại đây thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy kinh tế đổi mới và trách nhiệm cộng đồng cao.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, những giới hạn quy định về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân đã tạo tâm lý e dè, rào cản nguồn lực. Quy định số 224-QĐ/TW ra đời thay thế Quy định số 15-QĐ/TW năm 2006 được đánh giá là bước đột phá chiến lược về tư duy lãnh đạo. GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhận định: Quy định này chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp. Đây không chỉ là chính sách khuyến khích thuần túy mà là giải pháp mở rộng không gian cống hiến, khơi thông tri thức và năng lực của đảng viên cho khu vực kinh tế tư nhân.

Quy định số 224-QĐ/TW khẳng định việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đồng thời, văn bản này xác lập yêu cầu nghiêm ngặt về tuân thủ kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa xung đột lợi ích và phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm theo từng nhóm đối tượng.

Bảo đảm đúng hướng

Mở rộng không gian kinh tế không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật. Quy định 224-QĐ/TW phân loại hoạt động đầu tư, kinh doanh thành bốn nhóm cụ thể để xác định giới hạn theo từng chức danh, vị trí công tác. Quyền và trách nhiệm của đảng viên được thiết lập trên nguyên tắc: vị trí càng nắm giữ thẩm quyền phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra hay tiếp cận thông tin bảo mật thì cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích càng phải thắt chặt.

Việc nhận diện xung đột lợi ích đòi hỏi đánh giá toàn diện lợi ích trực tiếp, gián tiếp và thực tế thụ hưởng của đảng viên cùng người liên quan, vượt ra ngoài ranh giới pháp lý của người đứng tên tài sản. Quy định bảo vệ tuyệt đối quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của đảng viên; nghiêm cấm cấp ủy đặt thêm thủ tục ngoài quy định của Trung ương. Sự chấp thuận của tổ chức Đảng là thủ tục nội bộ, không thay thế điều kiện pháp lý của Nhà nước. Mục tiêu là xây dựng cơ chế vừa bảo vệ người làm đúng, tạo không gian cho người có năng lực, vừa xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quyền lực công để trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình kinh tế của đảng viên xã Thái Bình. Ảnh: Thanh Trà

Cụ thể hóa chủ trương này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW, thể hiện quyết tâm chính trị và sự thống nhất trong chỉ đạo. Kế hoạch không dừng ở tuyên truyền quán triệt mà phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là rà soát, nắm chắc thực trạng đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, phân loại chính xác hình thức và phạm vi hoạt động; đặc biệt chú trọng các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích cao. Quá trình rà soát phải bảo đảm đúng thẩm quyền, bảo mật thông tin, tuyệt đối không phát sinh thủ tục hành chính ngoài quy định. Nắm chắc thực trạng chính là tiền đề để nhận diện nguy cơ vi phạm từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, việc xem xét, chấp thuận các trường hợp thuộc diện điều chỉnh phải thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước có trách nhiệm rà soát, kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị điều chỉnh các quy định hành chính địa phương không còn phù hợp. Tinh thần xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ luật, vừa bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp, xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng.

Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc hoàn thành kế hoạch triển khai trong tháng 11/2026; thường xuyên kiểm soát xung đột lợi ích theo phân cấp và báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh. Cơ chế phân công trách nhiệm đồng bộ này khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chuyển nguồn lực thành giá trị phát triển

Khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò động lực then chốt đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Tính đến hết quý III, toàn tỉnh ghi nhận 6.794 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt trên 96.324 tỷ đồng. Khu vực này tạo việc làm cho khoảng 60% lao động toàn tỉnh, duy trì tăng trưởng bình quân 7,65%/năm. Năm 2025, doanh thu thuần khối doanh nghiệp đạt 74,59 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7%), trong đó khối ngoài nhà nước chiếm 88,34%. Khu vực tư nhân ước đóng góp 68,24% vào GRDP năm 2025, vượt xa mục tiêu đề ra, đồng thời đóng góp khoảng 36% thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 10/2026. Đây là dư địa lớn để đảng viên tham gia hoạt động kinh tế.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TnHH MSA-YB, Khu công nghiệp Long Bình An. Ảnh: Lê Duy

Bên cạnh đó, dư địa không chỉ tập trung ở doanh nghiệp lớn mà hiện diện tại từng thôn bản, hợp tác xã, hộ sản xuất và mô hình du lịch cộng đồng. Tại xã Minh Tân, đảng viên Lý Sào Sơn mạnh dạn phát triển hơn 10 ha rừng kinh tế, năm 2025 thu gần 1 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ cây giống, kinh nghiệm cho người dân. Tại Lũng Buông, xã Thuận Hòa, đảng viên Thèn Văn Sồ tự bỏ vốn, học kỹ thuật chuyển đổi nương ngô kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, khẳng định vai trò tiên phong thay đổi tư duy sản xuất tại vùng khó khăn. Hay tại làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, đảng viên, trưởng thôn Sình Dỉ Gai đã lãnh đạo bà con cùng phát triển du lịch cộng đồng với thu nhập bình quân của các hộ làm du lịch đạt trên 120 triệu đồng/năm, nhiều hộ thu từ 150 - 300 triệu đồng/năm, trong đó có một số hộ là đảng viên.

Theo kế hoạch triển khai Quy định số 224-QĐ/TW, Tỉnh ủy yêu cầu phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình đảng viên kinh doanh giỏi, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và chấp hành nghiêm pháp luật. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên trong khu vực tư nhân, tạo cơ chế bồi dưỡng, trọng dụng đảng viên ngoài khu vực công có năng lực xuất sắc tham gia khu vực công theo quy định, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích.

Đánh giá về bước ngoặt này, ông Nguyễn Phương Nam, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần gạch Tuynel Viên Châu khẳng định: “Sự ra đời của Quy định số 224-QĐ/TW là tín hiệu tích cực, tạo động lực mạnh mẽ khơi thông các nguồn lực đầu tư. Là đảng viên điều hành doanh nghiệp ngoài nhà nước, chúng tôi luôn gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động và cộng đồng. Đó là thước đo giá trị và trách nhiệm của người đảng viên trên mặt trận kinh tế”.

Quy định số 224-QĐ/TW chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi hài hòa giữa hai mục tiêu: khơi thông nguồn lực phát triển và giữ vững kỷ luật, liêm chính trong Đảng. Phát huy nguồn lực đảng viên làm kinh tế chính là xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Khi tinh thần tiên phong được hiện thực hóa bằng những giá trị kinh tế cụ thể, làm giàu chính đáng gắn liền với thượng tôn pháp luật, chủ trương của Đảng sẽ củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.