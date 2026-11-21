Chiều 21.11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết “Phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2027”.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ cả nước ước đạt 759.566ha, sản lượng hơn 1,47 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,22 tỉ USD

Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngành tôm nước lợ của Việt Nam tiếp tục phát triển trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Nhu cầu tiêu thụ tôm trên thế giới mở ra cơ hội cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ của cả nước ước đạt 759.566ha, sản lượng hơn 1,47 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,22 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, phấn đấu cả năm 2026 đạt 4,6 tỉ USD. Đây là kết quả đáng mừng, thể hiện nỗ lực và khả năng thích ứng, quyết tâm vươn lên của toàn ngành.

Tuy nhiên, ngành hàng này cũng đứng trước sự cạnh tranh gay gắt khi nhu cầu thị trường nhập khẩu yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường. Song song đó, những biến động về chính sách thương mại, giá cả tiếp tục tạo áp lực đối với hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, những năm qua ngành tôm Việt Nam có bước phát triển quan trọng, trở thành ngành hàng chủ lực của thủy sản; đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu, giải quyết việc làm và sinh kế của người dân.

Tuy nhiên, ngành tôm của nước ta cũng gặp những điểm nghẽn khi chi phí giá thành sản xuất còn cao, con giống chưa ổn định khiến tỉ lệ nuôi thành công chưa như mong muốn; hiệu quả kinh tế giữa các vùng nuôi còn chênh lệch lớn; hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ… Đây là những hạn chế cần khắc phục.

Năm 2027, cả nước phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu tôm từ 4,6 - 4,7 tỉ USD

Theo ông Võ Văn Hưng, năm 2027 và các năm tiếp theo ngành tôm phải khẳng định vai trò là ngành hàng chủ lực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Năm 2027, cả nước phấn đấu thả nuôi tôm nước lợ đạt sản lượng hơn 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu từ 4,6 - 4,7 tỉ USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tập trung phát triển nâng cao tỉ lệ nuôi thành công, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, phát huy lợi thế các mô hình tôm sinh thái; tăng cường liên kết chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chuyển từ xây dựng mô hình sang nhân rộng các giải pháp sản xuất hiệu quả; từ liên kết hình thức sang liên kết có hợp đồng và chia sẻ lợi ích; tăng cường quản lý cơ sở nuôi và truy xuất nguồn gốc bằng dữ liệu số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy, tôm là ngành kinh tế chủ lực, có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm và sinh kế của hàng trăm ngàn hộ dân địa phương.

Cà Mau là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi tôm, với các mô hình lợi thế như: tôm - rừng, tôm - lúa, quảng canh cải tiến, thâm canh và siêu thâm canh công nghệ cao.

Mô hình nuôi tôm - rừng của Cà Mau là hướng đi bền vững

Để phát triển bền vững, tới đây Cà Mau tổ chức lại sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững; đồng thời chú trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và bảo vệ môi trường sinh thái.