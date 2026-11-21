Người dân theo dõi màn hình hiển thị logo của Anthropic tại sàn giao dịch Nasdaq ở New York sau khi công ty khởi nghiệp AI này có màn chào sàn lịch sử với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lập kỷ lục. Ảnh: Xinhua

Theo truyền thông Anh, đợt IPO được mong đợi từ lâu của Anthropic đã vượt xa mọi kỳ vọng. Tâm lý đón nhận mạnh mẽ của thị trường đối với một trong những công ty được chú ý nhiều nhất trong ngành AI đã đưa nhà phát triển chatbot Claude trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới chỉ sau một ngày giao dịch.

Trong bối cảnh nhiều nhà sáng lập, nhà đầu tư và nhân viên của công ty hiện sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD, trong khi nhu cầu đối với cổ phiếu Anthropic vẫn duy trì ở mức cao, sự chú ý đang chuyển sang tính ổn định của thị trường nói chung và những trở ngại từ tình hình kinh tế toàn cầu mà theo các chuyên gia có thể đe dọa ngành AI trong những tháng tới.

Có một số điểm đáng chú ý sau một ngày giao dịch lớn đối với Anthropic và ngành AI.

Đợt IPO lớn nhất lịch sử, nhưng không phải mọi tín hiệu đều tích cực

Cổ phiếu Anthropic chốt phiên tăng khoảng 17% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng, đạt hơn 97 USD/cổ phiếu khi thị trường đóng cửa, đưa giá trị vốn hóa của công ty này lên khoảng 1.700 tỷ USD. Khi bắt đầu giao dịch ngày 19/11, giá cổ phiếu có thời điểm tăng vọt 34%, đưa giá trị công ty vượt 2.000 tỷ USD.

Đợt chào sàn đình đám này dễ dàng trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, với 980 triệu cổ phiếu được bán ra, thu về 81 tỷ USD, vượt kỷ lục trước đó do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk thiết lập với 75 tỷ USD huy động được hồi tháng 6.

Bất chấp sự phấn khích xung quanh thương vụ này, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng trong phiên 19/11, do những lo ngại ngày càng gia tăng về triển vọng dài hạn của ngành AI.

Ông Bob O'Donnell, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu TECHnalysis Research, nhận định: "Đợt chào sàn đình đám của Anthropic là bước đi quan trọng nhằm củng cố niềm tin của thị trường vào tiềm năng của AI, nhưng thực tế đây mới chỉ là khởi đầu".

Ông cho rằng thị trường vẫn cần theo dõi diễn biến tiếp theo của OpenAI, tình hình của Nvidia, môi trường chính trị liên quan đến các trung tâm dữ liệu cũng như kết quả hoạt động của Anthropic trước đây trước khi có thể đánh giá thực chất mức độ ổn định của thị trường.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 20/11, chứng khoán châu Á giảm mạnh, có thời điểm mất tới 4%, cho thấy màn chào sàn của Anthropic chưa đủ để xoa dịu tâm lý lo ngại trên các sàn giao dịch.

Doanh thu tăng trưởng đáng kinh ngạc, nhưng nợ cũng phình to

Theo các thông tin được công bố, nhu cầu mua cổ phiếu Anthropic cao gấp khoảng 6 lần lượng cổ phiếu mà công ty này có thể chào bán. Đây là kết quả đáng kinh ngạc đối với một doanh nghiệp mới được thành lập năm 2021.

Được một nhóm cựu nhân viên OpenAI thành lập, Anthropic ban đầu tụt lại phía sau đối thủ trong cuộc đua phát triển các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc tập trung phát triển phần mềm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và lập trình đã giúp công ty vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Tốc độ tăng trưởng chóng mặt này khiến các nhà đầu tư không khỏi kinh ngạc. Từ một công ty khởi nghiệp non trẻ, Anthropic hiện có giá trị vượt qua những tập đoàn lâu đời trên thị trường chứng khoán Mỹ như Walmart, JPMorgan, Visa và ExxonMobil.

Tốc độ tăng trưởng được thể hiện rõ qua doanh thu của công ty. Theo bản cáo bạch dành cho nhà đầu tư, Anthropic đạt doanh thu 16,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng mạnh so với mức 4,6 tỷ USD của cả năm 2025.

Tuy nhiên, Anthropic cũng ghi nhận khoản thua lỗ khổng lồ. Trong nửa đầu năm 2026, công ty báo lỗ 80 tỷ USD, phần lớn do một khoản chi phí phát sinh một lần. Mức thua lỗ tăng lên 104 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Công ty cho biết chi phí sẽ tiếp tục tăng mạnh khi mở rộng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.

Đợt IPO mang lại cho Anthropic nguồn vốn mới để thực hiện những khoản đầu tư này. Tuy nhiên, với cam kết chi khoảng 900 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trong 2 thập kỷ tới, các chuyên gia cho rằng khoản nợ của công ty nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Vấn đề trung tâm dữ liệu

Các nhà đầu tư mới của Anthropic cũng sẽ phải tính đến làn sóng phản đối ngày càng gia tăng trong công chúng đối với AI.

Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic Dario Amodei là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất cảnh báo về những nguy cơ đối với nhân loại từ các sản phẩm mà công ty ông và những đối thủ đang phát triển. Ông từng kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất sau khi một số nhân viên bày tỏ lo ngại rằng những mô hình này đang được xây dựng một cách thiếu trách nhiệm.

Trên khắp nước Mỹ, tâm lý phản đối các công ty AI đã thể hiện qua những cuộc biểu tình nhằm phản đối các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại địa phương. Tại các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây, một số chính quyền địa phương và bang đã bỏ phiếu thông qua các lệnh cấm hoặc biện pháp hạn chế hoạt động xây dựng những cơ sở này.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ hiện gắn bó chặt chẽ với lĩnh vực AI đang bùng nổ, đặc biệt là các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu vốn là cơ sở hạ tầng vận hành những chương trình như Claude và ChatGPT. Theo một ước tính của Giáo sư Jason Furman thuộc Đại học Harvard, đầu tư vào thiết bị xử lý thông tin và phần mềm đóng góp tới 92% mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong nửa đầu năm 2025.

Do đó, chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu chững lại cũng có thể gây ra những tác động sâu rộng đối với Anthropic và nền kinh tế toàn cầu.

Đảng Dân chủ hướng tới siết chặt quản lý

Các nhà lãnh đạo Anthropic cũng có thể đang hướng chú ý tới những thay đổi trong chính quyền Mỹ vào năm tới, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội sau khi đạt được đa số ghế áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ đã phát tín hiệu rằng những công ty công nghệ có thể phải đối mặt với các biện pháp siết chặt quản lý liên quan đến những nguy cơ từ các mô hình AI tiên tiến cũng như những biến động mà các đợt IPO trong lĩnh vực AI có thể gây ra cho nền kinh tế.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, dường như đã phát đi tín hiệu về những động thái như vậy. Trong một bức thư gửi ông Amodei, bà cảnh báo đợt IPO của Anthropic có thể gây ra những biến động cực lớn và rủi ro cho hệ thống tài chính, đe dọa làm suy yếu an ninh kinh tế của người dân Mỹ.

Bà Warren viết: "Việc Anthropic đang tiêu tốn lượng tiền mặt khổng lồ và cần một dòng vốn gần như vô tận để duy trì tăng trưởng không phải là lý do để khiến người dân Mỹ bình thường phải đối mặt với những rủi ro của công ty trên thị trường chứng khoán đại chúng... Những biến động trong giá cổ phiếu Anthropic có khả năng gây chao đảo các thị trường rộng lớn hơn ngay từ ngày đầu tiên".

Trong khi đó, ông Jensen Huang, cựu CEO của Nvidia (công ty quan trọng nhất trong việc cung cấp các dòng chip tiên tiến phục vụ AI) dự kiến sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng tới. Ông sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với một người bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Vụ bê bối này đã khiến một trong những nhân vật chủ chốt của Thung lũng Silicon mất vị thế, đồng thời làm dấy lên những quan ngại về an ninh quốc gia từ cả hai đảng tại Mỹ.

Tiếp theo sẽ là OpenAI?

Đầu năm nay, đối thủ lớn nhất của Anthropic là OpenAI đã quyết định lùi kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đến năm 2027. Các chuyên gia cho rằng phản ứng của thị trường đối với Anthropic và diễn biến giá cổ phiếu của công ty sẽ trở thành tín hiệu tham khảo cho những doanh nghiệp khác trong ngành về mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với một thương vụ IPO quy mô lớn tiếp theo trong lĩnh vực AI.

Đầu tuần trước, CEO OpenAI Sam Altman cho biết công ty vẫn sẽ tiến hành IPO vào năm tới, bất chấp những biến động ngày càng gia tăng trên thị trường.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, ông Altman dường như tỏ ra lạc quan trước nhu cầu lớn đối với cổ phiếu Anthropic trước khi công ty này chính thức chào sàn hôm 19/11. Ông nói: "Nhu cầu từ các nhà đầu tư lớn hơn rất nhiều so với lượng cổ phiếu được chào bán".