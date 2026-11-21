Tối 21/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển. Văn hóa không chỉ là những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, mà còn được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, tinh thần lao động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi cộng đồng và toàn dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, ở Cà Mau, văn hóa và con tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề nuôi tôm là một phần của văn hóa sông nước, rừng và biển của cư dân vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Đồng thời, các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Việt Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển thủy sản, với tôm nước lợ là ngành hàng xuất khẩu quan trọng trong tổng thể Chiến lược phát triển của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong đó, ngành tôm của Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng; với diện tích vùng nuôi khoảng 418 nghìn ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước; có nhiều mô hình đặc trưng như tôm - rừng, tôm - lúa, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, ngành tôm của Cà Mau và cả nước còn nhiều điểm nghẽn: chất lượng giống và tỷ lệ nuôi thành công chưa ổn định; chi phí sản xuất cao; hạ tầng vùng nuôi thiếu đồng bộ; sản xuất nhỏ lẻ, liên kết yếu; ứng dụng khoa học, công nghệ chưa đồng đều.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 chính thức được khai mạc tối 21/11.

Trong khi đó, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội; cạnh tranh không chỉ về giá bán, mà còn về năng suất, công nghệ, thương hiệu và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm mục tiêu;

Tập trung tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết bền vững theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó là chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị của chuỗi cung ứng; gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội.

“Về phía Chính phủ, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện thể chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam và các địa phương phát triển hiệu quả và bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại sự kiện.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer.

Theo vị lãnh đạo tỉnh, đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, Dù kê, nhạc Ngũ âm, những lễ hội, làng nghề, ẩm thực... và nếp sống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của vùng đất sông nước, rừng và biển. Những giá trị ấy được hun đúc qua quá trình khẩn hoang, xây dựng và bảo vệ quê hương, là niềm tự hào và nguồn lực nội sinh quý báu để Cà Mau phát triển bền vững.

“Chúng tôi mong muốn chuỗi hoạt động lần này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Cà Mau đến bạn bè, du khách, mà còn tạo thêm cơ hội để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau”, ông Ngời nhấn mạnh và mong rằng, Festival lần này không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm.

Sau sắp khi xếp đơn vị hành chính, Cà Mau có không gian phát triển rộng mở hơn, với các tiềm năng được cộng hưởng, bao gồm kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại và dịch vụ du lịch.

Các công trình giao thông chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang từng bước tạo thêm điều kiện kết nối, phát triển logistics và thu hút đầu tư. Khi được hoàn thành, khai thác đồng bộ, các công trình này sẽ mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo cực Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP, trưng bày ngành tôm, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau, tạo không gian giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, điều quan trọng nhất là các kết nối được hình thành tại Festival cần tiếp tục được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án và kết quả thiết thực sau sự kiện.