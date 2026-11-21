Sự kiện là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa vùng đất cực Nam Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững của ngành hàng thủy sản chủ lực địa phương.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Du

Nằm ở cực Nam, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Ngoài đờn ca tài tử Nam Bộ, Cà Mau còn có nhiều nét văn hóa, nghệ thuật mang đậm đặc trưng vùng đất sông nước, rừng và biển.

Song hành với chiều sâu văn hóa, Cà Mau sở hữu lợi thế vượt trội về kinh tế biển và thủy sản nhờ vị trí ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310 km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng cùng diện tích rừng ngập mặn đặc trưng. Con tôm giữ vai trò ngành hàng chủ lực, gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng vạn hộ dân và trở thành biểu tượng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD.

Thành quả này là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của người nuôi tôm, các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cùng đội ngũ người lao động trong toàn chuỗi giá trị. Dù vậy, trước những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, lợi thế về diện tích và sản lượng thuần túy không còn là yếu tố quyết định, từ đó, Cà Mau đang phải chuyển dịch mạnh mẽ:

Ngành tôm Cà Mau cần chuyển mạnh từ tăng quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ lợi thế tự nhiên sang kết hợp với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh rất chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm rừng, tôm lúa, nuôi công nghệ cao, nâng cao chất lượng con tôm, đặc biệt là con giống.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để kéo giảm chi phí, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững. Cùng với đó chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao. Đồng thời đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành tôm cả nước phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng. Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Đồng thời gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn tới.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II, Ban Tổ chức thực hiện khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - hành trình bứt phá - khát vọng vươn xa”; trưng bày, triển lãm thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn hỗ trợ việc làm....Ảnh: Nguyên Du

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II, Ban Tổ chức sẽ thực hiện khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - hành trình bứt phá - khát vọng vươn xa”; trưng bày, triển lãm thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn hỗ trợ việc làm.

Dự kiến sẽ bố trí 350 gian hàng, trong đó gồm 150 gian hàng trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm; 156 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; 20 gian hàng ẩm thực. Ngoài ra còn có các gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm... Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Định vị lại ngành tôm", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau gồm các hoạt động: đêm hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”; chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố; không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc; liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026; liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer...