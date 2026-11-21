Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 21/11, sau Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tại Trung tâm báo chí, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm rõ cơ sở xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027 và việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tạo bước đột phá phát triển kinh tế-xã hội

Trả lời câu hỏi của phóng viên về cơ sở xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2027, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (ngày 7/11/2026) xác định, mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm cao, nhằm tạo bước đột phá trong năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, để có căn cứ xác định mục tiêu này, Quốc hội xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời làm rõ những dư địa phát triển cũng như các thách thức đặt ra đối với nền kinh tế.

Về kết quả thực hiện năm 2026, kinh tế-xã hội đạt được những kết quả khá toàn diện. GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tích cực. Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, tạo thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong 9 tháng đạt 21,1 tỷ USD; tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD.

Cùng với đó, những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới. Những kết quả này cho thấy chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất cũng như khả năng huy động và sử dụng nguồn lực trên cả nước, từng bước tạo lập không gian phát triển mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, bà Phạm Thị Hồng Yến lưu ý về một số thách thức, khó khăn đặt ra như đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nguyên liệu nhập khẩu. Năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế. Đồng thời, áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cân đối kinh tế vĩ mô được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là những yếu tố cần được tính toán hết sức thận trọng khi xác định mục tiêu và các giải pháp tăng trưởng.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ, thảo luận hội trường; báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính; mục tiêu đưa năm 2027 trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh: Việc xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa là yêu cầu của Quốc hội về đổi mới căn bản công tác điều hành và mô hình tăng trưởng, trong đó hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cuối cùng.

*Bảo đảm tính thống nhất từ nội dung đến hiệu lực thi hành các luật

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) với hệ thống pháp luật hiện hành, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, đây là yêu cầu xuyên suốt, đã được quán triệt trong chủ trương của Đảng cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai, dự án Luật Kinh doanh bất động sản; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì thẩm tra dự án Luật Nhà ở. Trong quá trình thực hiện, hai Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với nhau, với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu hồ sơ, tổ chức thẩm tra, trao đổi những vấn đề liên quan giữa các dự án luật. Cùng với đó, các cơ quan thẩm tra đã nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và đối tượng chịu tác động, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Quốc hội; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật.

Bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh, trong các báo cáo thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội luôn đặt ra yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là sự thống nhất trong cách tiếp cận và xây dựng chính sách. Việc rà soát tập trung vào phân định phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, điều kiện và thủ tục thực hiện dự án cũng như các giao dịch bất động sản.

Quá trình rà soát không chỉ được thực hiện giữa ba dự án luật mà còn đối chiếu với các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Công chứng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các luật khác có liên quan. Bên cạnh yêu cầu thống nhất về nội dung các quy định pháp luật, việc bảo đảm sự đồng bộ về thời điểm có hiệu lực của các luật cũng được đặc biệt quan tâm, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, tại các phiên họp cho ý kiến về dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn yêu cầu các cơ quan phối hợp rà soát các quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất về thời điểm áp dụng các nhóm quy định tương ứng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã được xác lập, không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Đặc biệt, trong thời gian giữa hai đợt họp của Kỳ họp thứ 2, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp (cơ quan được Chính phủ giao chủ trì) bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các dự án luật.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, các cơ quan của Chính phủ đã tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; đồng thời rà soát nội dung, kỹ thuật dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, cả 3 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI./.