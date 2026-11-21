Nhà máy LG Innotek Việt Nam tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ảnh: LG Innotek Việt Nam Hải Phòng.

Theo báo cáo quý III/2026 được LG Innotek (Hàn Quốc) công bố, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.978 tỷ won, tương đương gần 93.000 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá hiện hành. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của doanh nghiệp tăng 35%.

Doanh thu tại Việt Nam bỏ xa các công ty thành viên khác

Theo báo cáo, lợi nhuận ròng trong cùng kỳ của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng đạt gần 171 tỷ won (khoảng 3.200 tỷ đồng), tăng 27% so với 9 tháng đầu năm 2025. Tính bình quân, mỗi tháng doanh nghiệp thu về hơn 10.300 tỷ đồng doanh thu và khoảng 355 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Như vậy, tốc độ tăng doanh thu của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cao hơn mức tăng lợi nhuận. Biên lợi nhuận ròng trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.760 tỷ won (khoảng 51.600 tỷ đồng); còn vốn chủ sở hữu đạt gần 1.500 tỷ won (khoảng 28.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh tại Hải Phòng vượt xa nhiều công ty con khác của LG Innotek trên thế giới.

Cụ thể, LG Innotek Yantai tại Trung Quốc ghi nhận doanh thu khoảng 300 tỷ won (220 triệu USD) và lợi nhuận ròng gần 6 tỷ won (4,5 triệu USD) trong 9 tháng đầu năm.

Công ty con tại Mexico của hãng đạt doanh thu hơn 305 tỷ won (230 triệu USD) nhưng lỗ ròng gần 7,8 tỷ won (5,8 triệu USD). Trong khi đó, LG Innotek Poland tại Ba Lan đạt doanh thu hơn 169 tỷ won (130 triệu USD) và lợi nhuận ròng khoảng 9 tỷ won (6,7 triệu USD).

Với kết quả trên, cơ sở sản xuất tại Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu trong nhóm 11 công ty con được LG Innotek thống kê về doanh thu, lợi nhuận ròng và tổng tài sản.

LG Innotek Việt Nam Hải Phòng dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn mới ở Hải Phòng với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD. Ảnh: ARC Group.

Việt Nam là cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu của LG Innotek

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc thuộc Tập đoàn LG, chuyên sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao như module camera, linh kiện thiết bị di động và ôtô.

LG Innotek bắt đầu đầu tư vào Hải Phòng từ tháng 9/2016. Nhà máy tại đây chính thức sản xuất hàng loạt module camera từ năm 2017, phục vụ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn.

Theo thông tin LG Innotek công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam hồi tháng 10, cơ sở Hải Phòng hiện đã trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của doanh nghiệp, với tổng diện tích sàn nhà xưởng khoảng 242.600 m2 và quy mô nhân sự khoảng 6.500 người.

Từ quy mô ban đầu khoảng 800 lao động, nhà máy liên tục mở rộng hoạt động sản xuất và đầu tư công nghệ. Sau một thập kỷ, tổng vốn đầu tư của công ty đạt 2,05 tỷ USD. Riêng năm 2025, cơ sở sản xuất tại Việt Nam ghi nhận doanh thu khoảng 4,1 tỷ USD.

Không chỉ duy trì hoạt động sản xuất module camera, LG Innotek còn lên kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực chất nền bán dẫn tại Hải Phòng. Tháng 6/2026, doanh nghiệp lựa chọn thành phố cảng làm địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn mới, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD.

Theo kế hoạch, nhà máy mới sẽ được khởi công vào tháng 7/2026 và hoàn thành vào tháng 5/2027. Dự án có diện tích khoảng 330.000 m2, tương đương 45 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Nhà máy mới dự kiến sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như FC-CSP, FC-BGA và RF-SiP. Đây là những loại chất nền được sử dụng phục vụ các lĩnh vực từ thiết bị di động, viễn thông đến máy chủ và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Khoản đầu tư mới cũng nằm trong kế hoạch của LG Innotek nhằm đưa doanh thu mảng giải pháp đóng gói bán dẫn vượt 3.000 tỷ won (khoảng 1,95 tỷ USD) vào năm 2030.