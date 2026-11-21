Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, áp dụng trên phạm vi cả nước, với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã cũng có thêm cơ hội phát triển sinh kế từ du lịch. Du khách được hưởng lợi từ những chính sách mới.