Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 400 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa không chỉ hiện diện trong các hoạt động văn nghệ, thể thao mà còn được thể hiện qua ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ ứng xử và sự đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống cũng như trong lao động sản xuất.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người lao động; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và địa phương để tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, thiết thực.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; để mỗi đoàn viên, người lao động không chỉ được chăm lo về vật chất mà còn có điều kiện phát triển đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia trò chơi “Rung chuông vàng - Công nhân hiểu luật” bằng hình thức trực tuyến.

Tại Ngày hội, đoàn viên, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, theo dõi video clip giới thiệu những mô hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các cách làm hiệu quả trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại cơ sở.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên là phần tìm hiểu kiến thức pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa và trò chơi trực tuyến “Rung chuông vàng - Công nhân hiểu luật”.

Các đại biểu, cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động chụp ảnh lưu niệm.

Không khí Ngày hội càng thêm náo nhiệt với trò chơi dân gian “Gắn kết công nhân”, quy tụ 5 đội chơi, mỗi đội gồm 3 thành viên. Những phần thi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và sự khéo léo mang đến nhiều tiếng cười, tạo cơ hội để công nhân lao động giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà cho công nhân lao động đạt kết quả cao trong trò chơi “Rung chuông vàng - Công nhân hiểu luật” và các đội tham gia trò chơi dân gian. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức trao hộp thư số Công đoàn cho một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Đây là giải pháp góp phần đổi mới phương thức nắm bắt tình hình, tăng cường tương tác giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động; tạo thêm kênh để tiếp nhận thông tin, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc