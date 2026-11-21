Đại tá Nguyễn Hải Hà, Chính ủy Trung đoàn Ra-đa 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân Phạm Hồng Luật.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Quân chủng đối với quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Anh Phạm Hồng Luật là con ông Phạm Hồng Lân, thương binh hạng 4/4. Để xây dựng ngôi nhà mới, vợ chồng anh chị đã tích góp 200 triệu đồng từ thu nhập hằng tháng; bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm 200 triệu đồng. Chia sẻ khó khăn với gia đình anh Luật, Quân chủng Phòng không-Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cán bộ Trung đoàn Ra-đa 290 và lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình anh Phạm Hồng Luật.

Công trình được khởi công ngày 4/5/2026, có diện tích xây dựng 90m², tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng. Sau thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình anh Luật ổn định nơi ở, có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho quân nhân, mà còn thể hiện sự tri ân đối với gia đình người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể.

Có mái ấm ổn định, anh Phạm Hồng Luật thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động góp phần củng cố tình đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, xây dựng hậu phương vững chắc trong Quân đội.