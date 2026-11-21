3 thanh niên được tuyên dương gồm: Anh Ngô Hùng Vũ, Giám đốc kỹ thuật Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát, xã An Thạnh Thủy, với sản phẩm Lan Phi Điệp nuôi cấy mô đạt OCOP 3 sao; chị Huỳnh Ngọc Như, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lụa Sen Đồng Tháp, xã Ba Sao, với sản phẩm Lụa Sen Đồng Tháp đạt OCOP 4 sao; anh Lê Hoàng Minh Nhật, đại diện hộ kinh doanh cơ sở chế biến thực phẩm Cô Hoàn, xã Lấp Vò, với 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 9 sản phẩm đạt 3 sao.

3 thanh niên tỉnh Đồng Tháp được tuyên dương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2026.

Các sản phẩm được hình thành từ quá trình lao động, sáng tạo và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Mỗi mô hình không chỉ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn, mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế và tạo thêm giá trị cho nông sản, đặc sản quê hương.

Lễ tuyên dương do Trung ương Đoàn tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 23-11-2026, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.