Khơi dậy đam mê karate

Vận động viên thi đấu nội dung quyền tại Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3 lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Sôi động tranh tài

Cuối tuần qua, không khí tại Công viên APEC (phường Hải Châu) sôi động với Giải các câu lạc bộ Nghĩa Dũng Karate phân đường Đà Nẵng 3 lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển phong trào karate tại Đà Nẵng.

Giải quy tụ hơn 250 võ sinh đến từ 11 câu lạc bộ, võ đường thuộc Nghĩa Dũng karate phân đường Đà Nẵng 3, gồm: Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Thiện Nguyện - Hermann, Trung Kiên, Nam Dương, Lê Quang Sung, Lý Tự Trọng, Đại học Kỹ thuật Y - Dược, Đại học Kinh tế, Nguyễn Phan Vinh, Sho Dojo và Hoàng Anh Dojo.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải có chất lượng chuyên môn cao, tạo sân chơi để vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ và võ đường giao lưu, học hỏi, thử sức trên đấu trường thực chiến.

Tham gia giải, nhiều võ sinh bày tỏ hứng thú, bởi ban tổ chức mở rộng độ tuổi tranh tài. Cụ thể, vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi: từ 6 - 8 tuổi, từ 9 - 11 tuổi, từ 12 - 14 tuổi, từ 15 - 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Nội dung thi đấu cũng đa dạng gồm: quyền cá nhân nam nữ; quyền đồng đội nam nữ và hỗn hợp; quyền vầng trăng hỗn hợp nam nữ; binh khí; đối kháng cá nhân và đồng đội nam nữ.

Tham gia thi đấu nội dung quyền đồng đội, vận động viên Hồ Thị Bảo Hân, Câu lạc bộ karate Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) chia sẻ: “Em rất vui khi dự giải, được gặp gỡ, giao lưu cùng các vận động viên và thể hiện niềm đam mê của mình. Việc được thi đấu cũng tạo hứng thú và động lực cho em trong tập luyện. Để vận động viên phát triển chuyên môn và giữ lửa đam mê, những sân chơi bổ ích như thế này được tổ chức thường xuyên là rất cần thiết”.

Trong 2 ngày diễn ra, giải mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông khán giả cổ vũ. Chung cuộc, ban tổ chức khen thưởng vận động viên xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Ông Lê Văn Quang, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải đấu không chỉ là nơi thể hiện những kỹ thuật xuất sắc, mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp “đoàn kết cùng phát triển” đến từng võ đường, câu lạc bộ, huấn luyện viên và võ sinh của phân đường Nghĩa Dũng Karate Đà Nẵng 3. Thông qua giải, phân đường kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê, lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu karate trong cộng đồng, tạo cơ sở vững chắc đưa karate Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Cùng với các đơn vị và địa phương, thành phố đẩy mạnh tổ chức giải karate hằng năm, nhằm xây dựng hệ thống thi đấu chặt chẽ từ cơ sở đến cấp thành phố. Giải karate Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2026 vừa diễn ra thành công đánh dấu bước tiến trong phát triển phong trào.

Gần 200 võ sĩ xuất sắc đến từ 27 xã, phường trên địa bàn thành phố tranh 23 bộ huy chương, gồm 18 bộ huy chương ở nội dung đối kháng cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và 5 bộ huy chương ở nội dung biểu diễn cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ. Xã Thăng An xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Phong trào karate trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, nhiều câu lạc bộ, võ đường được thành lập, hoạt động bài bản. Ảnh: PHI NÔNG

Hướng đến phát triển bền vững

Karate là môn thể thao phổ biến, giúp rèn luyện sức khỏe toàn diện và phát triển các phẩm chất tinh thần quan trọng như kỷ luật, tự tin, kiên nhẫn, sự bình tĩnh.

Tại Đà Nẵng, phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao này ngày càng lan tỏa. Nhiều câu lạc bộ được thành lập, đi vào hoạt động bài bản, thu hút đông võ sinh tham gia.

Tại Câu lạc bộ karate Trường Đại học Kinh tế (phường Ngũ Hành Sơn), không khí tập luyện diễn ra sôi nổi trong khuôn viên trường vào mỗi buổi tối. Huấn luyện viên Bạch Vĩ An cho biết, các thành viên của câu lạc bộ tập luyện với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, sẵn sàng tham gia các giải đấu do đơn vị, địa phương và thành phố tổ chức.

Ông Nguyễn Khánh Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, đến nay, karate đã phát triển khá đồng đều trên toàn thành phố, nhiều câu lạc bộ thành lập và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những địa phương có phong trào karate phát triển mạnh nhất cả nước. Việc nhiều giải đấu hấp dẫn liên tiếp được tổ chức đã tạo sức bật cho phong trào ngày càng lan tỏa.

Hiện liên đoàn đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mục tiêu hướng tới là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào cũng như tổ chức các sân chơi hấp dẫn, từng bước đưa karate phát triển bền vững.