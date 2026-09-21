Nghịch lý 155 triệu bảng của tuyến giữa MU

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, MU có vẻ kiểm soát trận đấu tại Craven Cottage tối 20/9. Họ cầm bóng 57,3%, tung 29 cú sút so với 12 của Fulham và hưởng 13 quả phạt góc, trong khi đội chủ nhà chỉ có 3. MU cũng thực hiện hơn 500 đường chuyền thành công và có tới 17 lần dứt điểm trong vùng cấm.

Nhưng những con số khác lại kể câu chuyện ít tích cực hơn. Hai đội cùng có 6 cú sút trúng đích, còn xG gần như ngang nhau. MU đạt khoảng 1,6 xG, Fulham là 1,59. Nói cách khác, 29 cú sút không giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội chất lượng hơn đối thủ có chưa đến một nửa số lần dứt điểm.

Đó là nghịch lý của MU lúc này. Họ có bóng, đưa được bóng lên phía trước và dứt điểm rất nhiều, nhưng chưa kiểm soát được nơi quyết định nhịp độ trận đấu: tuyến giữa.

155 triệu bảng chưa mua được sự cân bằng

MU dành phần lớn kỳ chuyển nhượng hè để sửa khu trung tuyến. Youri Tielemans đến từ Aston Villa với giá khoảng 35 triệu bảng, Andrey Santos được mua từ Chelsea với 50 triệu bảng, còn Carlos Baleba tiêu tốn khoảng 70 triệu bảng.

Tổng cộng, MU bỏ ra khoảng 155 triệu bảng cho ba tiền vệ. Sau nhiều mùa giải phải vá víu khu vực này, Carrick về lý thuyết đã có nhiều lựa chọn hơn hẳn.

MU chi khoảng 155 triệu bảng để đưa về Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans trong kỳ chuyển nhượng hè.

Trước Fulham, Tielemans đá cạnh Kobbie Mainoo, trong khi Bruno Fernandes được bố trí cao hơn. Santos ngồi dự bị, còn Baleba vừa trở lại sau chấn thương mắt cá và chưa đủ điều kiện đá chính.

Vấn đề là Fulham không cần một tuyến giữa trị giá 155 triệu bảng để khiến MU khó chịu. Sander Berge và Shea Charles giữ vị trí tốt, thắng những cuộc tranh chấp cần thiết và giúp đội chủ nhà đưa bóng qua trung tuyến tương đối dễ dàng trong nhiều thời điểm.

Đặc biệt ở đầu hiệp hai, MU gần như mất quyền kiểm soát khu vực này. Fulham liên tục đưa bóng qua lớp pressing đầu tiên, trong khi các tiền vệ đội khách phải quay về đuổi theo đối thủ. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi 15 phút trước bàn mở tỷ số của Fulham là quãng thời gian rất tệ của MU.

Khoảng trống xuất hiện không hẳn vì Mainoo hay Tielemans chơi quá tệ. Vấn đề nằm ở cách những mắt xích xung quanh họ vận hành.

Bruno thường xuyên dâng cao để hỗ trợ hàng công. Matheus Cunha đá số 9 ảo và có xu hướng lùi xuống tìm bóng, còn hai cầu thủ chạy cánh cũng được yêu cầu đứng cao. Khi MU mất bóng và lớp pressing đầu tiên không thành công, Mainoo cùng Tielemans phải bảo vệ một khoảng không gian quá rộng.

MU gây thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trước Fulham.

Fulham nhìn thấy điều đó và tấn công trực diện vào trung lộ. Alex Iwobi có tình huống tăng tốc bỏ lại Tielemans trong hiệp một, còn Josh King nhiều lần khai thác hành lang trong. Đội chủ nhà không cần cầm bóng nhiều hơn để đưa MU vào thế phải chạy về phía khung thành.

29 cú sút nói lên điều gì?

Thống kê dứt điểm là ví dụ rõ nhất cho vấn đề của MU. 29 cú sút nghe rất áp đảo, nhưng chỉ 6 đi trúng đích. Có tới 13 lần dứt điểm bị chặn và 12 cú sút được thực hiện ngoài vùng cấm.

Fulham chỉ sút 12 lần nhưng có 11 tình huống trong vùng cấm. Họ cũng đưa bóng trúng đích 6 lần, ngang MU. Vì vậy, chênh lệch 29-12 về số cú sút cuối cùng chỉ tạo ra mức xG gần như tương đương.

MU vì thế có nhiều pha kết thúc hơn chứ chưa chắc có nhiều cơ hội tốt hơn. Đó là khác biệt giữa kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu.

Một đội thực sự làm chủ khu trung tuyến không chỉ cần giữ bóng lâu hơn. Họ phải quyết định được trận đấu diễn ra ở đâu, khiến đối thủ khó phản công và tạo điều kiện để hàng công nhận bóng ở những vị trí thuận lợi.

MU chưa làm được những điều đó. Họ có 57,3% thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn để Fulham tạo ra xG gần tương đương. Khi đội chủ nhà tăng tốc, khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ MU nhiều lần xuất hiện.

Câu chuyện thể lực cũng đáng chú ý. Fulham chạy nhiều hơn MU 6,6 km. Cunha sau trận thừa nhận đối thủ nhập cuộc hiệp hai với nhiều năng lượng hơn, dù Carrick không đồng tình với cách đánh giá của học trò.

Chạy nhiều không đồng nghĩa với chơi tốt. Nhưng trong một trận đấu mà MU thường xuyên chậm hơn ở những pha bóng hai và để đối thủ thoát khỏi áp lực, khoảng cách 6,6 km không phải con số có thể bỏ qua.

MU không thể tiếp tục chỉ mua người

Đây mới là vấn đề Carrick phải giải quyết. Trong nhiều năm, mỗi khi tuyến giữa MU gặp khó, giải pháp quen thuộc là tìm thêm một tiền vệ trên thị trường chuyển nhượng.

Fulham chỉ tung 12 cú sút nhưng có 11 lần dứt điểm trong vùng cấm, cho thấy MU chưa kiểm soát trận đấu tốt như tỷ lệ cầm bóng thể hiện.

Mùa hè vừa qua, CLB đã làm đúng điều đó ở quy mô lớn. Tielemans bổ sung kinh nghiệm và khả năng luân chuyển bóng. Santos đem đến sức trẻ, còn Baleba được kỳ vọng cung cấp khả năng tranh chấp và bao quát không gian mà MU còn thiếu.

Nhưng ba bản hợp đồng không tự động tạo thành một tuyến giữa tốt. Trận Fulham cho thấy vấn đề của MU đã chuyển từ chuyện thiếu nhân sự sang cách sử dụng nhân sự.

Phản ứng của CĐV khi Mainoo bị rút khỏi sân ở phút 80 cũng phản ánh điều này. Khán giả la ó quyết định thay người của Carrick, nhưng giữ Mainoo trên sân chưa chắc tự giải quyết được cấu trúc đã mất cân bằng.

Mainoo không phải vấn đề duy nhất. Tielemans cũng không phải. Khi khoảng cách giữa các tuyến quá lớn và bốn cầu thủ phía trên cùng muốn chơi cao, bất kỳ cặp tiền vệ nào cũng có thể bị đặt vào thế bất lợi.

MU cuối cùng tránh được thất bại nhờ cú sút đổi hướng của Cunha ở phút 89. Bàn gỡ giúp Carrick thoát khỏi trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng không xóa được thực tế đội bóng mới có 5 điểm sau 5 vòng Premier League.

Sau 155 triệu bảng, MU có nhiều tiền vệ hơn và cũng có nhiều kiểu tiền vệ hơn. Thứ họ vẫn thiếu là một cấu trúc khiến những cầu thủ ấy bổ trợ cho nhau.

Nếu Carrick không giải được bài toán đó, MU hoàn toàn có thể bước vào kỳ chuyển nhượng tiếp theo với câu hỏi quen thuộc: cần mua thêm tiền vệ nào. Nhưng trận đấu tại Craven Cottage cho thấy câu hỏi cần đặt ra trước tiên có lẽ phải khác: MU định chơi thế nào với những tiền vệ họ đã mua?

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