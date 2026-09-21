Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam tranh tài dày đặc, tâm điểm bóng đá nữ gặp Thái Lan

Ảnh minh họa (AI).

Thông tin được tổng hợp và đối chiếu từ các bản tin cập nhật trong ngày của báo chí Việt Nam cùng các nguồn quốc tế về ASIAD Aichi-Nagoya 2026. Reuters cũng ghi nhận Nguyễn Thị Hiền thi đấu chung kết trường quyền nữ wushu tại Aichi Budokan ngày 21/9.

Bảng lịch thi đấu ASIAD 2026 của Việt Nam ngày 21/9

Tâm điểm Việt Nam - Thái Lan lúc 17h30

Trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của ngày thi đấu 21/9. Lịch phát sóng của Thái Lan cũng ghi nhận cuộc đối đầu này vào lúc 17h30 ngày 21/9.

Đây là lượt trận cuối bảng E. Trước đó, Việt Nam đã thua Chinese Taipei 1-2 ở trận mở màn, vì vậy cuộc đối đầu với Thái Lan có ý nghĩa trực tiếp đối với cục diện bảng đấu.

Bơi và bắn súng có nhiều mốc đáng chú ý

Ở môn bơi, Phạm Thanh Bảo thi 100m ếch nam lúc 8h34; Võ Thị Mỹ Tiên thi 200m hỗn hợp nữ lúc 8h46 và đội 4x200m tự do nam xuống nước lúc 9h01. Nếu vượt qua vòng loại, các nội dung tương ứng có chung kết vào buổi chiều.

Bắn súng cũng có lịch thi đấu đáng chú ý với vòng loại súng trường cá nhân nam lúc 7h45 và chung kết dự kiến lúc 10h30.

Wushu trải dài từ sáng đến tối

Nguyễn Thị Hiền thi chung kết trường quyền nữ lúc 7h00. Nguyễn Trọng Lâm tiếp tục tranh tài ở thái cực quyền và thái cực kiếm. Buổi chiều và tối là các lượt đấu wushu đối kháng của Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên.