CĐV Man Utd kêu gọi HLV Ruben Amorim trở lại sau trận hòa Fulham

Man Utd chỉ giành được một điểm trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham. Quỷ đỏ thoát khỏi thất bại nhờ một pha dứt điểm chạm người đổi hướng ở những phút cuối trận.

Màn trình diễn của Man Utd không tạo được nhiều ấn tượng, trong khi cách vận hành chiến thuật của Carrick tiếp tục khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi.

Người hâm mộ Manchester United cho rằng họ chơi tốt hơn dưới thời Ruben Amorim so với Michael Carrick. Ảnh: Getty

Đồng thời, những bình luận của Carrick sau trận đấu cũng không giúp ông nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ mà còn khiến họ tức giận. Huấn luyện viên Manchester United khẳng định vẫn có những dấu hiệu tích cực trong trận hòa đáng thất vọng này.

“Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu mà chúng tôi đã thể hiện hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra nhiều bài học từ trận đấu hôm nay".

Người hâm mộ Manchester United không hài lòng với giọng điệu trong những phát biểu của Carrick, đặc biệt khi câu lạc bộ mới chỉ giành được một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Huấn luyện viên Michael Carrick Ảnh: Shutterstock Editorial

Một người hâm mộ phàn nàn: “Amorim sẽ nói thẳng thắn mọi chuyện…”.

Một cổ động viên khác bức xúc trong một bài đăng dài trên X: “Amorim đã cho các cầu thủ tập luyện với cường độ cao. Carrick thì rút ngắn thời gian tập luyện và giảm cường độ".

“Amorim đã loại bỏ Rashford và Garnacho vì vấn đề kỷ luật. Carrick đã đưa Rashford trở lại và cho cậu ấy đá chính trong mọi trận đấu bất chấp mọi chuyện đã xảy ra".

“Amorim đã nâng cao thể lực và sức bền của các cầu thủ này. Carrick thậm chí còn không cho họ chạy trong giai đoạn tiền mùa giải, các cầu thủ chạy ít hơn hầu hết mọi đối thủ".

“Michael Carrick đã phá hủy hoàn toàn mọi tiến bộ đạt được trong 2 năm qua. Tôi từng rất ủng hộ việc ông ấy được bổ nhiệm vào vị trí chính thức, nhưng thật sự… thật lãng phí thời gian của mọi người”.

Một người hâm mộ khác than thở: “Điều này tóm gọn tất cả. Giờ chúng ta có một huấn luyện viên nói rằng ông ấy không thể chỉ trích các cầu thủ khi họ chơi tệ”.

Man United đang có khởi đầu mùa giải khá tệ. Anh: Alamy

Huyền thoại Man Utd, Gary Neville, cũng chỉ trích gay gắt màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Neville kêu gọi Carrick ngừng bênh vực những cầu thủ bị ông cho là thiếu sức sống của Man Utd.

“Michael vừa nói rằng anh ấy hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Michael phải ngừng bênh vực họ thôi.

Tôi hiểu tại sao ông ấy lại bảo vệ họ, ông ấy muốn các cầu thủ của mình cống hiến hết mình cho ông ấy, và mùa giải vẫn còn dài. Nhưng cả đội đều như nhau, họ hoàn toàn như những con rối.

Tôi chưa bao giờ thấy một đội Manchester United nào lại đi lại lung tung khi không có bóng như vậy. Không có sự tỉnh táo, không có sự nhanh nhẹn. Cứ đi bộ khi Fulham đang kiểm soát bóng".

Neville cho rằng quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia có thể là thời điểm phù hợp để Manchester United điều chỉnh lại nhiều vấn đề.