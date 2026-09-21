Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Từ tuyết Thường Châu đến trận chiến giành vé ASIAD 2026

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan tái đấu tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan không phải những đối thủ xa lạ ở cấp độ trẻ châu Á. Thống kê trước ASIAD 2026 ghi nhận bóng đá Việt Nam đã có 10 lần gặp Uzbekistan ở cấp U23/U22 nhưng chưa giành được chiến thắng, với 4 trận hòa và 6 thất bại.

Trong số đó, không cuộc đối đầu nào được nhắc đến nhiều bằng trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. U23 Việt Nam khi ấy chỉ cách loạt luân lưu vài phút trước khi Andrey Sidorov ghi bàn quyết định giúp Uzbekistan thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Kể từ đó, hai đội còn có những lần tái ngộ đáng chú ý tại giải giao hữu trước ASIAD 2018, Dubai Cup 2022 và U23 châu Á 2024. Uzbekistan vẫn duy trì thành tích bất bại trước Việt Nam.

Lần gặp tiếp theo diễn ra lúc 12h00 ngày 22/9/2026 trên sân Nagoya City Mizuho, thuộc lượt cuối bảng C bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với 4 điểm sau trận hòa Kuwait 1-1 và chiến thắng 2-0 trước Philippines. Uzbekistan đã có 6 điểm sau khi thắng Philippines 5-1 rồi vượt qua Kuwait 2-0, qua đó trở thành đội đầu tiên của bảng C chắc chắn giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan năm 2017: Thất bại trước thềm Thường Châu

Một trong những cuộc đối đầu quan trọng mở đầu cho câu chuyện giữa thế hệ U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và Uzbekistan diễn ra ngày 13/12/2017 tại M-150 Cup ở Thái Lan.

Đây là giải đấu được U23 Việt Nam sử dụng để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Sau chiến thắng trước Myanmar, Việt Nam bước vào trận gặp Uzbekistan với mục tiêu giành quyền chơi trận chung kết.

Uzbekistan lại trở thành thử thách rất khó chịu. U23 Việt Nam để đối thủ vượt lên và cuối cùng nhận thất bại 1-2, qua đó chỉ có thể bước vào trận tranh hạng ba của giải.

Kết quả khi ấy chưa tạo ra quá nhiều sự chú ý. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, hai đội bất ngờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh lớn hơn rất nhiều: trận chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan năm 2018: Tuyết trắng Thường Châu và khoảnh khắc lịch sử

Ngày 27/1/2018 là cột mốc không thể bỏ qua mỗi khi nhắc đến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan.

Sau hành trình vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, U23 Việt Nam bước vào trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Tuyết rơi dày khiến mặt sân phủ trắng và tạo nên một trong những hình ảnh đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Uzbekistan mở tỷ số nhưng U23 Việt Nam không mất nhiều thời gian để trở lại. Nguyễn Quang Hải thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng vào lưới và tạo nên bàn thắng sau này thường được người hâm mộ gọi bằng cái tên gắn với “cầu vồng trong tuyết”.

Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút và phải bước vào hiệp phụ.

Khi loạt luân lưu đã ở rất gần, Andrey Sidorov ghi bàn vào những phút cuối hiệp phụ thứ hai, giúp Uzbekistan thắng 2-1 và trở thành nhà vô địch U23 châu Á. Báo cáo của AFC xác nhận bàn thắng muộn của Sidorov đã quyết định trận chung kết.

U23 Việt Nam không thể nâng cúp, nhưng hành trình tới trận chung kết vẫn trở thành một trong những chiến tích đáng nhớ nhất của bóng đá nước nhà.

Vì vậy, mỗi cuộc gặp Uzbekistan sau này đều khó tránh khỏi việc gợi lại ký ức Thường Châu.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan tháng 8/2018: Hòa trước ngày lên đường dự ASIAD

Chưa đầy 7 tháng sau trận chung kết tại Trung Quốc, hai đội tiếp tục tái ngộ tại giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Việt Nam vào tháng 8/2018.

Đây là thời điểm U23 Việt Nam đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 2018.

Khác với hai thất bại 1-2 trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lần này giữ được kết quả hòa 1-1 trước Uzbekistan.

Dù chỉ là một trận giao hữu, kết quả này có ý nghĩa nhất định về mặt tâm lý. Việt Nam cho thấy khoảng cách với đối thủ Trung Á không phải không thể thu hẹp.

Sau giải đấu giao hữu ấy, U23 Việt Nam bước vào ASIAD 2018 và tiếp tục tạo nên một hành trình đáng nhớ khi tiến sâu tại giải.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan năm 2022: Một cú sút phạt định đoạt Dubai Cup

Bốn năm sau, hai đội lại gặp nhau tại Dubai Cup 2022.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối giải sau khi hòa U23 Iraq 0-0 và thua U23 Croatia 0-1. Mục tiêu của đội khi đó là thử nghiệm lực lượng và chuẩn bị cho SEA Games cũng như vòng chung kết U23 châu Á.

Trận đấu với Uzbekistan diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian. Việt Nam giữ được thế trận nhưng không thể tìm thấy bàn thắng.

Khác biệt cuối cùng đến từ một tình huống cố định. Uzbekistan tận dụng cú đá phạt để ghi bàn duy nhất, qua đó thắng U23 Việt Nam 1-0.

Đây tiếp tục là một trận đấu cho thấy Uzbekistan không nhất thiết phải tạo ra quá nhiều cơ hội vẫn có thể giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc.

U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam năm 2024: Cách biệt ba bàn tại Qatar

Cuộc đối đầu gần nhất trước ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/4/2024 tại vòng bảng U23 châu Á ở Qatar.

Điểm đặc biệt là trước khi trận đấu diễn ra, cả Việt Nam lẫn Uzbekistan đều đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, cuộc chạm trán cuối bảng chủ yếu quyết định vị trí nhất nhì.

Đây lại là trận Uzbekistan thể hiện rõ nhất sự vượt trội trong những lần gặp gần đây.

Đội bóng Trung Á giành chiến thắng 3-0 tại sân Khalifa International. Kết quả này giúp Uzbekistan đứng đầu bảng, còn Việt Nam bước vào tứ kết với vị trí thứ hai.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa, chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống của Uzbekistan khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Trận thua 0-3 cũng là thất bại có cách biệt lớn nhất của U23 Việt Nam trước Uzbekistan trong những cuộc đối đầu đáng chú ý gần đây.

Những lần đối đầu đáng chú ý U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Ngoài những trận đấu kể trên, hai đội còn từng gặp nhau ở các trận giao hữu năm 2011 và 2015. Dữ liệu đối đầu cho thấy Việt Nam hòa Uzbekistan 1-1 tại VFF Cup 2011 và 0-0 ở một trận giao hữu năm 2015.

Nhìn rộng hơn trước cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026, U23/U22 Việt Nam chưa thắng Uzbekistan qua 10 lần gặp, với 4 trận hòa và 6 thất bại.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Một điểm là đủ cho thầy trò Đinh Hồng Vinh

Khác với những lần gặp trước, U23 Việt Nam bước vào trận đấu tại ASIAD 2026 với quyền tự quyết trong tay.

Sau trận hòa Kuwait 1-1 ở lượt mở màn, Việt Nam có được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Philippines. Bốn điểm giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào lượt cuối với cơ hội rõ ràng để giành quyền vào tứ kết.

Chỉ cần không thua Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ tự quyết được tấm vé đi tiếp mà không phải chờ kết quả từ trận đấu còn lại.

Đó là lý do cách nhập cuộc của Việt Nam có thể khác so với một trận đấu buộc phải thắng. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự nhiều khả năng được đặt lên hàng đầu, trước khi đội bóng chờ những khoảng trống để tổ chức phản công.

Nguyễn Ngọc Mỹ đang là một trong những cái tên đáng chú ý trên hàng công. Bàn thắng ở trận gặp Kuwait cho thấy tiền đạo trẻ có khả năng xuất hiện đúng lúc trong vùng nguy hiểm.

Ở phía dưới, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức và Đinh Quang Kiệt sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều so với hai lượt đầu.

Uzbekistan đã cho thấy sức mạnh ngay từ trận ra quân khi thắng Philippines 5-1. Họ tiếp tục đánh bại Kuwait 2-0 ở lượt hai và trở thành đội đầu tiên tại bảng C chắc chắn có mặt ở tứ kết.

Bảy bàn thắng cùng hai chiến thắng liên tiếp phản ánh khá rõ chất lượng của đội bóng Trung Á.

Tuy nhiên, việc đã chắc chắn đi tiếp cũng mở ra khả năng Uzbekistan xoay vòng đội hình. Những cầu thủ đã thi đấu nhiều ở hai trận đầu có thể được giữ sức cho vòng tứ kết.

Điều đó không đồng nghĩa U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng. Uzbekistan sở hữu chiều sâu nhân sự tốt và nhiều năm qua luôn thuộc nhóm đội trẻ mạnh của bóng đá châu Á.

Hàng thủ U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn

Sau hai lượt trận, sự khác biệt về hiệu suất ghi bàn giữa hai đội khá rõ.

U23 Việt Nam có 3 bàn, gồm một bàn trước Kuwait và hai bàn vào lưới Philippines. Trong khi đó, Uzbekistan đã ghi tới 7 bàn sau hai trận.

Đội bóng Trung Á không chỉ có khả năng tấn công trực diện mà còn tổ chức các đợt lên bóng khá đa dạng. Những pha phối hợp ở trung lộ có thể nhanh chóng được chuyển sang biên trước khi bóng được đưa trở lại khu vực cấm địa.

Với Việt Nam, việc giữ cự ly giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự sẽ rất quan trọng.

Nếu để Uzbekistan có khoảng trống giữa các tuyến, áp lực dành cho bộ ba trung vệ có thể tăng lên nhanh chóng.

Ngược lại, Uzbekistan cũng không nhất thiết phải đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao khi họ đã giành vé vào tứ kết. Điều này có thể giúp Việt Nam có thêm cơ hội kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về thế giằng co.

Tình hình lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Có đầy đủ lực lượng theo thông tin trước trận.

Đây là lợi thế đáng kể với HLV Đinh Hồng Vinh bởi ông có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp Việt Nam giành 4 điểm sau hai lượt.

U23 Uzbekistan: Fayzullayev vắng mặt theo thông tin được cung cấp trước trận.

Uzbekistan dù vậy vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu và hoàn toàn có khả năng điều chỉnh nhiều vị trí sau khi sớm giành quyền đi tiếp.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Uzbekistan: Muralbaev; Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev; Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev; Urinbaev, Murtazoyev.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Việt Nam thắng 1, hòa 2 và thua 2, ghi 4 bàn và nhận 4 bàn thua.

Tuy nhiên, phong độ tại ASIAD 2026 đang mang đến tín hiệu tích cực hơn. Sau khi chia điểm với Kuwait, Việt Nam thắng Philippines 2-0 để nâng tổng điểm lên 4 và nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối.

U23 Uzbekistan: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Uzbekistan thắng 3 và thua 2, ghi 8 bàn, để thủng lưới 4 lần.

Riêng tại ASIAD, đội bóng Trung Á toàn thắng cả hai trận, ghi 7 bàn và mới nhận một bàn thua.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23/U22 Việt Nam chưa từng đánh bại Uzbekistan trong 10 cuộc đối đầu được thống kê trước ASIAD 2026, với thành tích 4 hòa và 6 thua.

Trận đấu nổi tiếng nhất giữa hai đội là chung kết U23 châu Á ngày 27/1/2018, khi Uzbekistan thắng Việt Nam 2-1 sau hiệp phụ tại Thường Châu.

Andrey Sidorov là người ghi bàn quyết định ở những phút cuối hiệp phụ trận chung kết năm đó.

Lần gặp gần nhất diễn ra tại U23 châu Á 2024, Uzbekistan thắng 3-0.

Hai lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam chưa ghi được bàn vào lưới Uzbekistan, lần lượt thua 0-1 tại Dubai Cup 2022 và 0-3 ở U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam bước vào lượt cuối ASIAD 2026 với 4 điểm, còn Uzbekistan có 6 điểm và đã chắc chắn vào tứ kết.

Uzbekistan đã ghi 7 bàn sau hai lượt trận tại bảng C, nhiều hơn 4 bàn so với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan tại ASIAD 2026: Chờ viết lại lịch sử

Từ M-150 Cup 2017 đến tuyết trắng Thường Châu, từ trận hòa trước ASIAD 2018 đến những thất bại tại Dubai và Qatar, Uzbekistan đã trở thành một trong những đối thủ nhiều duyên nợ nhất với bóng đá trẻ Việt Nam.

Khoảng cách giữa hai đội từng rất nhỏ. U23 Việt Nam đã đưa trận chung kết châu Á 2018 tới những phút cuối của hiệp phụ và cũng từng cầm hòa đối thủ này ngay trong năm đó.

Nhưng những lần gặp gần đây lại cho thấy Uzbekistan tiếp tục duy trì ưu thế. Việt Nam lần lượt thua 0-1 năm 2022 rồi 0-3 năm 2024.

Bởi vậy, cuộc tái ngộ tại Nagoya không chỉ mang ý nghĩa quyết định tấm vé tứ kết ASIAD 2026 của U23 Việt Nam.

Đó còn là cơ hội để thế hệ Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc và các đồng đội làm được điều mà nhiều thế hệ trước chưa thể hoàn thành: tạo ra một kết quả tích cực trước Uzbekistan trong một trận đấu chính thức.

U23 Việt Nam không nhất thiết phải thắng để đạt mục tiêu trước mắt. Một trận hòa cũng đủ để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự quyết quyền đi tiếp.

Nhưng sau chuỗi đối đầu kéo dài nhiều năm mà Uzbekistan luôn chiếm ưu thế, việc đứng vững trước đội bóng Trung Á tại ASIAD 2026 sẽ mang ý nghĩa lớn hơn một điểm.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan vẫn sở hữu chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, việc đã chắc chắn giành quyền đi tiếp có thể khiến đội bóng Trung Á không cần đẩy trận đấu lên mức độ mạo hiểm cao nhất.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có mục tiêu rất rõ ràng là ít nhất một điểm. Nếu duy trì được cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vùng cấm và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái, Việt Nam có cơ hội giữ trận đấu trong thế cân bằng.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan.