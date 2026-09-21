Lịch sử đối đầu U23 Iran vs U23 Triều Tiên: Ký ức chiến thắng 3-0 sau 8 năm

U23 Iran vs U23 Triều Tiên tái đấu sau 8 năm

Không giống nhiều cặp đấu lâu năm của bóng đá trẻ châu Á, U23 Iran và U23 Triều Tiên rất ít khi gặp nhau.

Các nguồn dữ liệu đối đầu hiện hành chỉ ghi nhận một cuộc chạm trán giữa hai đội trước ASIAD 2026. Trận đấu ấy diễn ra ngày 17/8/2018 tại vòng bảng Asian Games trên sân Wibawa Mukti ở Cikarang, Indonesia. Iran giành chiến thắng 3-0.

Điều đó khiến cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026 mang một câu chuyện khá đặc biệt.

Iran có cơ hội nối dài thành tích toàn thắng trước đối thủ, còn Triều Tiên đứng trước cơ hội lần đầu ghi bàn và giành kết quả tích cực trước đội bóng Tây Á.

Hoàn cảnh trước trận cũng rất khác tám năm trước.

Iran đang có 4 điểm sau hai lượt, đứng đầu bảng B nhờ thắng UAE 3-1 rồi hòa Trung Quốc 0-0. Trung Quốc cũng có 4 điểm, trong khi Triều Tiên và UAE cùng mới có một điểm.

Bởi vậy, Iran bước vào lượt cuối với quyền tự quyết, còn Triều Tiên buộc phải hướng tới một kết quả đủ tốt để tiếp tục hy vọng.

U23 Iran vs U23 Triều Tiên năm 2018: Chiến thắng 3-0 tại Cikarang

Ngày 17/8/2018 đánh dấu lần đầu tiên được các nguồn thống kê hiện hành ghi nhận U23 Iran và U23 Triều Tiên gặp nhau.

Hai đội nằm cùng bảng F môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Triều Tiên khi ấy bước vào giải với vị thế đáng chú ý bởi họ từng giành huy chương bạc tại ASIAD 2014. Iran cũng mang đến Indonesia một đội hình giàu kỹ thuật và đặt mục tiêu tiến sâu.

Trận đấu diễn ra trên sân Wibawa Mukti tại Cikarang.

Iran là đội tạo ra khác biệt và kết thúc 90 phút với chiến thắng 3-0. Tân Hoa Xã xác nhận đội U23 Iran đánh bại Triều Tiên ba bàn không gỡ trong trận đấu ngày 17/8/2018.

Chiến thắng ấy giúp Iran tiến một bước dài trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Quan trọng hơn, cách biệt ba bàn tạo nên cột mốc đầu tiên trong lịch sử cặp đấu.

Sau lần gặp đó, Iran sở hữu thành tích hoàn hảo trước Triều Tiên: một trận, một chiến thắng, ba bàn thắng và chưa nhận bàn thua.

Iran kiểm soát trận đấu và tạo cách biệt rõ ràng

Trận đấu năm 2018 không kéo dài trong thế cân bằng cho đến cuối.

Iran từng bước kiểm soát tình hình và tận dụng tốt những cơ hội có được để tạo ra cách biệt.

Các nguồn thống kê của giải xác nhận tỷ số giữa hiệp là 1-0 trước khi Iran ghi thêm hai bàn trong phần còn lại của trận đấu, khép lại chiến thắng 3-0.

Mehdi Ghayedi, Amir Roostaei và Aref Aghasi là những cái tên được nhắc đến nổi bật trong chiến thắng của Iran ngày hôm đó.

Đó là một trận đấu cho thấy khả năng khai thác thời điểm của Iran.

Khi đã tạo ra lợi thế, đại diện Tây Á không chỉ bảo vệ tỷ số mà tiếp tục gây sức ép để gia tăng cách biệt.

Triều Tiên không tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và phải nhận thất bại nặng nhất của họ tại vòng bảng ASIAD năm đó.

U23 Triều Tiên vẫn đi tiếp dù thua Iran 0-3

Thất bại trước Iran không đồng nghĩa hành trình ASIAD 2018 của Triều Tiên kết thúc.

Đội bóng Đông Á vẫn giành quyền vượt qua vòng bảng và sau đó đánh bại Bangladesh 3-1 tại vòng 1/8.

Điều này cũng cho thấy thất bại 0-3 trước Iran chỉ là một trận đấu trong hành trình khá dài của Triều Tiên tại Indonesia.

Tuy nhiên, xét riêng lịch sử đối đầu giữa hai đội, đó vẫn là cột mốc duy nhất trước lần tái ngộ năm 2026.

Iran thắng.

Triều Tiên không ghi bàn.

Và khoảng cách cuối cùng là ba bàn.

Tám năm sau, một thế hệ hoàn toàn khác sẽ có cơ hội viết lại câu chuyện ấy.

Lịch sử đối đầu U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Như vậy, trước ASIAD 2026, hai đội chỉ có 1 lần đối đầu được các nguồn dữ liệu hiện hành ghi nhận.

U23 Iran thắng 1 trận, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới. U23 Triều Tiên chưa có chiến thắng cũng như chưa từng ghi bàn vào lưới Iran.

Đây cũng là lý do cuộc tái đấu lần này đáng chú ý: chỉ một trận đấu cũng đủ để thay đổi hoàn toàn những con số vốn đã tồn tại suốt tám năm.

Nhận định U23 Iran vs U23 Triều Tiên: Iran nắm quyền tự quyết

Nếu lịch sử đang đứng về Iran thì cục diện bảng B ASIAD 2026 cũng mang đến lợi thế đáng kể cho đội bóng Tây Á.

Iran mở màn giải đấu bằng chiến thắng 3-1 trước UAE ngày 16/9.

Đội bóng Tây Á cho thấy khả năng tấn công khá đa dạng khi tạo ra ba bàn thắng và giành trọn ba điểm ngay trận đầu tiên.

Ở lượt tiếp theo, Iran gặp một thử thách khác khi đối đầu Trung Quốc.

Không còn một trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng như ngày ra quân. Hai đội chơi chặt chẽ và kết thúc 90 phút với tỷ số 0-0.

Một điểm vẫn đủ để Iran nâng tổng số điểm lên 4 và duy trì vị trí thuận lợi trước lượt cuối.

Điều đáng chú ý nằm ở khả năng thay đổi cách chơi của Iran.

Trước UAE, họ sẵn sàng tăng tốc và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Khi gặp Trung Quốc, Iran lại dành nhiều thời gian hơn để kiểm soát bóng và tổ chức thế trận, dù khả năng chuyển ưu thế ở tuyến giữa thành cơ hội rõ ràng chưa thực sự hiệu quả.

Hai bộ mặt ấy cho thấy Iran không nhất thiết phải sử dụng cùng một cách tiếp cận trước mọi đối thủ.

Razzaghinia giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa Iran

Một trong những khu vực đáng chú ý nhất của Iran nằm ở tuyến giữa.

Amir Mohammad Razzaghinia có vai trò kết nối các tuyến, giúp đội bóng Tây Á luân chuyển bóng và duy trì cấu trúc khi tổ chức tấn công.

Phía trên, Reza Ghandipour cùng các cầu thủ tấn công mang đến những phương án tăng tốc khi Iran tìm thấy khoảng trống.

Điều này đặc biệt quan trọng trước Triều Tiên.

Iran không nhất thiết phải liên tục đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Với lợi thế về điểm số, họ có thể kiên nhẫn chờ đối thủ phải dâng cao.

Khi ấy, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Triều Tiên có thể trở thành khu vực để Ghandipour cùng các cầu thủ tốc độ khai thác.

Đây là sự khác biệt rất lớn về tâm thế giữa hai đội.

Iran có quyền chờ đợi.

Triều Tiên thì không.

U23 Triều Tiên bước vào lượt cuối với một điểm

Hành trình ASIAD 2026 của Triều Tiên khởi đầu không thuận lợi.

Ở trận đầu tiên, họ gặp Trung Quốc và nhận thất bại 1-2.

Trung Quốc phải ngược dòng để giành chiến thắng, cho thấy Triều Tiên vẫn có khả năng tạo ra khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đến lượt thứ hai, Triều Tiên gặp UAE.

Hai đội không thể tìm được bàn thắng và chia điểm sau trận hòa 0-0. Kết quả này giúp Triều Tiên có điểm đầu tiên nhưng chưa đủ để cải thiện đáng kể tình thế trong bảng đấu.

Sau hai lượt, Iran và Trung Quốc cùng có 4 điểm, còn Triều Tiên cùng UAE sở hữu một điểm.

Bởi vậy, đội bóng Đông Á bước vào trận cuối với áp lực lớn hơn nhiều so với Iran.

U23 Triều Tiên không thể chỉ phòng ngự

Nếu chỉ cần bảo vệ một kết quả hòa, Triều Tiên có thể ưu tiên giữ đội hình thấp và hạn chế rủi ro.

Nhưng cục diện hiện tại khiến họ khó lựa chọn cách tiếp cận như vậy trong toàn bộ trận đấu.

Triều Tiên cần tạo ra sức ép nhiều hơn.

Đội bóng này sở hữu nền tảng thể lực tốt, tranh chấp mạnh và có khả năng đưa bóng lên phía trước khá nhanh khi giành lại quyền kiểm soát.

Kuk-Bom Kim, Chol-Gyong Yom cùng các cầu thủ phía trên có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển trạng thái.

Vấn đề nằm ở khâu cuối cùng.

Sau hai trận, Triều Tiên mới ghi được một bàn. Trận hòa UAE 0-0 cũng cho thấy họ chưa tận dụng tốt những thời điểm có điều kiện thuận lợi để tấn công.

Trước Iran, hiệu quả ấy cần được cải thiện đáng kể.

Khoảng trống phía sau U23 Triều Tiên có thể quyết định trận đấu

Áp lực phải hướng tới chiến thắng khiến Triều Tiên có thể phải đẩy đội hình lên cao hơn theo thời gian.

Đây chính là điều Iran có thể chờ đợi.

Nếu Triều Tiên đưa nhiều cầu thủ sang phần sân đối phương, khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự sẽ có nguy cơ lớn hơn.

Iran sở hữu những cầu thủ đủ tốc độ để khai thác không gian này.

Thay vì liên tục ép sân, đại diện Tây Á hoàn toàn có thể giữ cấu trúc chắc chắn, buộc Triều Tiên phải đưa bóng lên rồi tìm thời điểm phản công.

Kịch bản ấy càng dễ xuất hiện nếu tỷ số vẫn cân bằng khi trận đấu bước sang nửa sau hiệp hai.

Khi thời gian giảm xuống, Triều Tiên càng cần mạo hiểm.

Và đó cũng là lúc Iran có thể tìm thấy nhiều khoảng trống nhất.

U23 Iran cần cải thiện khả năng tạo cơ hội

Dù đang có cục diện thuận lợi, Iran vẫn còn vấn đề cần giải quyết.

Trận hòa Trung Quốc cho thấy việc cầm bóng nhiều không đồng nghĩa họ luôn tạo ra sức ép đủ lớn trước khung thành.

Iran kiểm soát khu trung tuyến khá tốt nhưng có thời điểm thiếu tốc độ ở những pha xử lý cuối cùng.

Khoảng cách giữa tiền vệ và hàng công cũng cần được rút ngắn để những cầu thủ phía trên không bị cô lập.

Trước Triều Tiên, Iran có thể gặp một hệ thống phòng ngự giàu thể lực và sẵn sàng tranh chấp.

Nếu luân chuyển bóng quá chậm, đại diện Tây Á có nguy cơ giúp đối thủ có đủ thời gian tái lập đội hình.

Vì vậy, những thời điểm tăng tốc bất ngờ sẽ rất quan trọng.

Lịch sử mang đến lợi thế tâm lý cho U23 Iran

Trận thắng 3-0 năm 2018 không còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn bởi hai đội hiện tại đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Nhưng về mặt lịch sử, đó vẫn là dữ kiện tích cực với Iran.

Họ chưa từng thua Triều Tiên.

Họ cũng chưa từng để đối thủ này ghi bàn trong lần gặp duy nhất.

Quan trọng hơn, chiến thắng ấy cũng diễn ra tại ASIAD, đúng sân chơi mà hai đội chuẩn bị tái ngộ.

Tất nhiên, tám năm là khoảng thời gian quá dài để xem kết quả năm 2018 như một bảo đảm cho hiện tại.

Nhưng với Iran, ký ức 3-0 ít nhất tạo ra một nền tảng tích cực trước cuộc đấu quyết định.

Còn Triều Tiên có cơ hội để xóa đi chính thống kê ấy.

Tình hình lực lượng U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Điều này giúp Iran có thể duy trì bộ khung đã giành 4 điểm sau hai lượt đầu.

U23 Triều Tiên: Chưa ghi nhận thiếu hụt lực lượng đáng chú ý theo dữ liệu trước trận.

Đội bóng Đông Á vì vậy vẫn có những lựa chọn cần thiết để điều chỉnh cách chơi trong bối cảnh phải hướng tới một kết quả tích cực.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran: Mohammad Khalifeh; Arshia Vosoughifard, Danial Eiri, Farzin Moamelehgari, Mehdi Mahdavi; Amir Mohammad Razzaghinia; Reza Ghandipour, Yadegar Rostami, Pouria Latififar, Farhan Jafari, Zaruni.

U23 Triều Tiên: Ju-Hyok Kang; Ryong Il Choe, Hwi-Nam Jong, Yu-Song Kim, Song-Hung Ri; Kuk-Bom Kim, Chung Song Paek, Kum-Chol Ri, Chol-Gyong Yom; Kuk Choe, Il-Song Ri.

Phong độ U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Iran thắng 1, hòa 3 và thua 1.

Tại AFC U23 Asian Cup đầu năm 2026, Iran từng hòa Hàn Quốc 0-0, hòa Uzbekistan 0-0 rồi thua Lebanon 0-1. Đến ASIAD, họ cải thiện đáng kể khi thắng UAE 3-1 và tiếp tục hòa Trung Quốc 0-0.

Điểm nổi bật nằm ở hàng phòng ngự.

Iran giữ sạch lưới ba trong bốn trận gần nhất trước cuộc gặp Triều Tiên và chỉ nhận bàn thua trong chiến thắng trước UAE ở ASIAD.

U23 Triều Tiên: Theo dữ liệu được cung cấp trước trận, Triều Tiên thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Tại ASIAD 2026, đội bóng Đông Á mới giành một điểm sau hai lượt, thua Trung Quốc 1-2 rồi hòa UAE 0-0.

Khả năng phòng ngự trước UAE là tín hiệu tích cực, nhưng một bàn sau 180 phút cho thấy Triều Tiên cần cải thiện đáng kể hiệu suất ở phía trên.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Hai đội chỉ có một cuộc đối đầu được các nguồn thống kê hiện hành ghi nhận trước ASIAD 2026.

Trận đấu diễn ra ngày 17/8/2018 tại ASIAD Indonesia.

U23 Iran thắng 3-0 trên sân Wibawa Mukti ở Cikarang.

Iran dẫn 1-0 sau hiệp một rồi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để hoàn tất chiến thắng.

U23 Triều Tiên chưa từng ghi bàn vào lưới Iran trong lịch sử đối đầu được ghi nhận.

Tại ASIAD 2026, Iran có 4 điểm sau hai lượt với thành tích một thắng, một hòa và hiệu số +2.

Triều Tiên mới có một điểm sau một trận hòa và một thất bại, hiệu số -1.

Iran mới nhận một bàn thua sau hai lượt, còn Triều Tiên đã ghi một bàn và nhận hai bàn.

U23 Iran vs U23 Triều Tiên tại ASIAD 2026: Tám năm chờ một cuộc tái ngộ

Có những cặp đấu tạo nên lịch sử bằng hàng chục lần đối đầu.

U23 Iran vs U23 Triều Tiên lại hoàn toàn khác.

Suốt tám năm trước ASIAD 2026, dấu ấn giữa hai đội chỉ gói gọn trong 90 phút tại Cikarang.

Iran thắng 3-0.

Triều Tiên không ghi bàn.

Rồi hai đội đi theo những hành trình riêng mà không gặp lại nhau ở cấp U23.

Đến ASIAD 2026, lá thăm một lần nữa đưa họ vào cùng bảng.

Và lần gặp thứ hai có thể mang ý nghĩa thậm chí lớn hơn lần đầu.

Iran đang đứng trước cơ hội tự quyết tấm vé tứ kết sau khi giành 4 điểm. Họ có quyền lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, kiểm soát khu trung tuyến và chờ đối thủ mắc sai lầm.

Triều Tiên lại bước vào trận đấu với hoàn cảnh ngược lại.

Một điểm khiến họ không thể chỉ chờ đợi.

Càng về cuối trận, nếu chưa có được kết quả cần thiết, đội bóng Đông Á càng phải đẩy cao đội hình và chấp nhận nhiều khoảng trống hơn.

Đó cũng chính là nơi trận đấu có thể được quyết định.

Iran muốn bảo vệ lợi thế hiện có và nối dài thành tích toàn thắng trước đối thủ.

Triều Tiên muốn biến cuộc tái ngộ sau tám năm thành thời điểm xóa đi thất bại 0-3 duy nhất trong lịch sử đối đầu.

Và sau khi chỉ có một trận để nhắc lại trong suốt tám năm, ASIAD 2026 sẽ chính thức viết thêm chương thứ hai cho cặp đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên.