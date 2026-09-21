Lịch sử 3 trận đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan: 16 năm, Voi chiến vẫn chưa ghi bàn

U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan tái đấu sau 8 năm

U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan không phải cặp đấu thường xuyên chạm trán ở cấp độ trẻ, nhưng mỗi cuộc gặp trước đây đều diễn ra tại những sân chơi lớn của bóng đá châu Á.

Lần đầu tiên là tứ kết ASIAD 2010. Sau đó, hai đội tiếp tục nằm chung bảng tại AFC U23 Championship 2016 và AFC U23 Championship 2018.

Điểm chung của cả ba trận là phần thắng đều thuộc về Nhật Bản.

Đại diện Đông Á lần lượt thắng 1-0, 4-0 và 1-0, tức ghi tổng cộng 6 bàn mà không nhận bàn thua nào.

Tám năm sau cuộc gặp gần nhất, hai đội lại đứng trước nhau tại lượt cuối bảng A ASIAD 2026.

Hoàn cảnh lần này rất khác.

Nhật Bản và Thái Lan đều đã giành quyền vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp. AFC xác nhận Nhật Bản thắng Kyrgyzstan 7-0, còn Thái Lan đánh bại Hong Kong 5-1 ở lượt hai để cùng sớm giành vé đi tiếp.

Vì vậy, cuộc tái ngộ không còn mang áp lực sống còn về tấm vé vòng sau, nhưng vẫn quyết định thứ hạng bảng A và mở ra cơ hội để Thái Lan lần đầu phá lưới Nhật Bản trong lịch sử đối đầu được ghi nhận.

U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan tại ASIAD 2010: Keigo Higashi định đoạt trận tứ kết

Cuộc đối đầu đầu tiên diễn ra ngày 19/11/2010 tại ASIAD Quảng Châu.

Đây không phải một trận đấu vòng bảng thông thường mà là cuộc chiến trực tiếp ở tứ kết. Đội thua phải dừng cuộc chơi, vì vậy cả Nhật Bản lẫn Thái Lan đều nhập cuộc với sự thận trọng rất lớn.

Thái Lan khi đó tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Nhật Bản không thể tạo ra một trận đấu dễ dàng dù được đánh giá cao hơn về khả năng tổ chức.

Khác biệt cuối cùng chỉ đến từ một bàn thắng.

Keigo Higashi ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản vượt qua Thái Lan 1-0 và giành quyền vào bán kết. Dữ liệu ASIAD 2010 ghi nhận trận tứ kết ngày 19/11 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.

Chiến thắng này sau đó trở thành một phần trong hành trình rất thành công của Nhật Bản tại Quảng Châu.

Nhưng xét riêng với Thái Lan, trận đấu cũng đặt nền móng cho một cái dớp kéo dài nhiều năm: Nhật Bản thắng, còn đội bóng Đông Nam Á không thể ghi bàn.

U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản năm 2016: Yuya Kubo lập cú đúp trong chiến thắng 4-0

Phải hơn 5 năm sau, hai đội mới gặp lại nhau.

Ngày 16/1/2016, Thái Lan đối đầu Nhật Bản tại lượt hai bảng B AFC U23 Championship ở Qatar. Giải đấu năm đó đồng thời đóng vai trò vòng loại Olympic Rio.

Nếu trận năm 2010 diễn ra chặt chẽ, cuộc tái đấu lần này lại cho thấy khoảng cách lớn hơn rất nhiều.

Nhật Bản chủ động kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Thái Lan.

Musashi Suzuki mở tỷ số ở phút 27, giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn.

Ngay đầu hiệp hai, Shinya Yajima nâng tỷ số lên 2-0. Thái Lan sau đó có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng không tận dụng thành công quả phạt đền.

Khi cơ hội ấy trôi qua, Nhật Bản tiếp tục tăng tốc.

Yuya Kubo ghi thêm hai bàn để hoàn tất chiến thắng 4-0. AFC xác nhận Suzuki, Yajima và cú đúp của Kubo đã giúp Nhật Bản thắng đậm Thái Lan, đồng thời sớm giành quyền vào vòng knock-out.

Đây vẫn là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội trước ASIAD 2026.

Với Nhật Bản, trận thắng còn trở thành một bước quan trọng trên hành trình sau đó đưa họ tới chức vô địch U23 châu Á 2016.

U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản năm 2018: Ko Itakura ghi bàn phút 90

Hai năm sau thất bại 0-4, Thái Lan có cơ hội gặp lại Nhật Bản tại AFC U23 Championship 2018 ở Trung Quốc.

Cuộc đối đầu diễn ra ngày 13/1/2018, cũng tại vòng bảng.

Lần này Thái Lan cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác.

Đội bóng Đông Nam Á giữ được cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống và khiến Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Trận đấu duy trì tỷ số 0-0 trong gần như toàn bộ thời gian chính thức.

Thái Lan lúc đó chỉ còn cách một kết quả hòa vài phút.

Nhưng ở phút 90, Ko Itakura xuất hiện và ghi bàn quyết định, giúp Nhật Bản giành chiến thắng 1-0.

AFC xác nhận bàn thắng muộn của Itakura không chỉ mang về ba điểm mà còn giúp Nhật Bản giành quyền vào tứ kết sớm một lượt.

Đây cũng là cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước ASIAD 2026.

Thái Lan đã tiến rất gần tới việc giành điểm đầu tiên trước Nhật Bản, nhưng một khoảnh khắc cuối trận khiến chuỗi thất bại vẫn tiếp tục.

Lịch sử 3 trận đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Qua ba cuộc đối đầu được ghi nhận trước ASIAD 2026, Nhật Bản sở hữu thành tích tuyệt đối với 3 chiến thắng.

Đội bóng Đông Á ghi 6 bàn, trong khi Thái Lan vẫn chưa có bàn nào.

Đáng chú ý, hai trong ba chiến thắng của Nhật Bản chỉ có cách biệt một bàn.

Điều đó cho thấy ngoài trận thắng đậm 4-0 năm 2016, Thái Lan từng khiến đối thủ gặp không ít khó khăn.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan: Tranh ngôi đầu bảng A

Lịch sử đang đứng hoàn toàn về Nhật Bản và phong độ tại ASIAD 2026 cũng giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn.

Nhật Bản khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 2-0 trước Hong Kong. AFC xác nhận đội chủ nhà giành trọn ba điểm trong ngày ra quân bảng A.

Đến lượt hai, sức mạnh của Nhật Bản còn được thể hiện rõ ràng hơn.

Họ đánh bại Kyrgyzstan tới 7-0, nâng tổng số bàn thắng sau 180 phút lên 9 và vẫn chưa để thủng lưới. Kết quả này đồng thời giúp Nhật Bản chính thức giành vé vào tứ kết.

Như vậy, đội bóng Đông Á đang sở hữu những con số gần như hoàn hảo: 6 điểm, 9 bàn thắng và 0 bàn thua.

Nhà vô địch U23 châu Á tiếp tục thể hiện sức mạnh

Phong độ của Nhật Bản tại ASIAD không phải điều quá bất ngờ nếu nhìn lại hành trình của họ trong năm 2026.

Đầu năm, Nhật Bản đăng quang AFC U23 Asian Cup tại Saudi Arabia.

Trong trận chung kết, họ đánh bại Trung Quốc 4-0 để giành chức vô địch U23 châu Á lần thứ ba.

Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Nhật Bản đang sở hữu chiều sâu nhân sự rất tốt.

Khả năng kiểm soát bóng, pressing đồng bộ và luân chuyển vị trí liên tục giúp Nhật Bản tạo sức ép mà không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.

Khi đối phương thu hẹp trung lộ, Nhật Bản có thể chuyển hướng ra hai biên. Khi khoảng trống xuất hiện giữa các tuyến, các tiền vệ lại sẵn sàng đưa bóng thẳng vào khu vực nguy hiểm.

Đó sẽ là bài toán lớn dành cho Thái Lan.

U23 Nhật Bản có thể xoay vòng đội hình

Việc đã chắc chắn giành vé vào tứ kết khiến Nhật Bản có cơ sở để tính toán nhân sự.

Một số cầu thủ thi đấu nhiều ở hai lượt đầu có thể được nghỉ hoặc giảm thời lượng thi đấu.

Tuy nhiên, việc thay đổi đội hình chưa chắc khiến sức mạnh của Nhật Bản giảm đáng kể.

Tại AFC U23 Championship 2018, Nhật Bản từng thay toàn bộ đội hình xuất phát ở lượt cuối sau khi đã giành vé đi tiếp nhưng vẫn đánh bại Triều Tiên 3-1. JFA khi đó nhấn mạnh Nhật Bản duy trì được cách tổ chức dù thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự.

Chiều sâu ấy tiếp tục là một trong những lợi thế của bóng đá trẻ Nhật Bản hiện nay.

Vì thế, ngay cả khi xoay vòng, cách vận hành chung của đội chủ nhà nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

U23 Thái Lan cũng toàn thắng hai lượt đầu

Nếu Nhật Bản gây ấn tượng mạnh thì Thái Lan cũng đang có một giải đấu rất đáng chú ý.

Ngay trận mở màn gặp Kyrgyzstan, đội bóng Đông Nam Á rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn 0-2.

Nhưng thay vì sụp đổ, Thái Lan tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ.

Họ ghi ba bàn để thắng 3-2, trong đó Pariphan Wongsa lập cú đúp.

Đến lượt hai, Thái Lan tiếp tục thể hiện khả năng tấn công bằng chiến thắng 5-1 trước Hong Kong.

Hai chiến thắng giúp họ có 6 điểm và sớm giành quyền vào tứ kết cùng Nhật Bản.

Sau 180 phút, Thái Lan đã ghi 8 bàn.

Đây là con số đáng chú ý khi đặt cạnh 9 bàn của Nhật Bản.

U23 Thái Lan có cơ hội phá cái dớp chưa ghi bàn

Phong độ tấn công tại ASIAD 2026 mang đến cho Thái Lan hy vọng thay đổi lịch sử đối đầu.

Ba lần trước, họ không thể ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

Năm 2010, Thái Lan thua 0-1.

Năm 2016 là thất bại 0-4.

Đến năm 2018, họ một lần nữa thua 0-1 dù giữ được tỷ số hòa cho tới phút 90.

Nhưng Thái Lan hiện tại vừa ghi 8 bàn sau hai trận.

Khả năng chuyển trạng thái nhanh là một trong những điểm đáng chú ý. Khi giành lại bóng, họ có xu hướng đưa bóng lên phía trước nhanh thay vì tổ chức quá nhiều đường chuyền ngang.

Điều này có thể mang lại cơ hội nếu Nhật Bản đẩy hai hậu vệ biên lên cao.

Khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự chủ nhà sẽ là khu vực mà các cầu thủ tốc độ của Thái Lan cần khai thác.

Hàng thủ Thái Lan vẫn là bài toán lớn

Sức tấn công của Thái Lan đang tạo ra nhiều tín hiệu tích cực, nhưng hàng phòng ngự lại chưa đạt sự ổn định tương tự.

Họ để Kyrgyzstan ghi hai bàn trong trận mở màn rồi tiếp tục nhận một bàn trước Hong Kong.

Như vậy, Thái Lan đã thủng lưới 3 lần sau hai trận, trong khi Nhật Bản vẫn giữ sạch lưới.

Sự khác biệt này có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Trước những đối thủ trước đó, Thái Lan vẫn đủ sức lấy khả năng tấn công bù đắp cho sai sót phía sau.

Nhật Bản lại là một thử thách hoàn toàn khác.

Nếu để mất bóng ở khu vực giữa sân hoặc xuất hiện khoảng cách quá lớn giữa các tuyến, Thái Lan có thể nhanh chóng phải đối mặt với nhiều cầu thủ Nhật Bản cùng tham gia tấn công.

Hai hàng công đã ghi tổng cộng 17 bàn

Một chi tiết khiến cuộc đấu lượt cuối bảng A đáng chờ đợi nằm ở khả năng ghi bàn của hai đội.

Nhật Bản có 9 bàn sau hai trận.

Thái Lan có 8 bàn.

Như vậy, hai đội đã tạo ra tổng cộng 17 bàn chỉ sau 4 trận đấu tại ASIAD 2026.

Nhật Bản nổi bật ở khả năng tạo sức ép liên tục và duy trì cường độ.

Thái Lan lại cho thấy khả năng bùng nổ, đặc biệt qua cuộc lội ngược dòng 3-2 trước Kyrgyzstan.

Điểm khác biệt nằm ở hàng phòng ngự.

Nhật Bản chưa nhận bàn thua nào, còn Thái Lan đã thủng lưới ba lần.

Vì vậy, khả năng Thái Lan tạo ra cơ hội trước hệ thống phòng ngự Nhật Bản sẽ là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của trận đấu.

Tình hình lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Do đã chắc chắn vào tứ kết, khả năng Nhật Bản thực hiện một số thay đổi ở đội hình xuất phát là khá rõ.

U23 Thái Lan: Chưa ghi nhận thiếu hụt nhân sự đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Thái Lan cũng ở hoàn cảnh tương tự khi đã có vé vào vòng knock-out, vì vậy ban huấn luyện có thêm dư địa để tính toán thể lực cho các cầu thủ.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Leo Kokubo; Kaito Mizuta, Kota Takai, Hiroki Sekine, Yota Komori; Rihito Yamamoto, Joel Fujita; Kuryu Matsuki, Shota Fujio, Koki Saito; Mao Hosoya.

U23 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Thamma, Chanpatch Buapan, Atthaphon Saengthong, Usamma Tiangkam; Sitta Boonla, Thanakrit Chotmuangpak, Chavalwit Saelao; Priphan Wongsa, Jehanafi Mama; Thanawut Phochai.

Phong độ U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản: Theo dữ liệu trước trận được cung cấp, Nhật Bản thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Hai lượt ASIAD 2026 càng củng cố phong độ ấy.

Nhật Bản thắng Hong Kong 2-0 rồi vượt qua Kyrgyzstan 7-0, tức ghi 9 bàn và giữ sạch lưới sau 180 phút.

Trước đó, đội bóng này cũng đã đăng quang AFC U23 Asian Cup 2026 sau chiến thắng 4-0 trước Trung Quốc ở chung kết.

U23 Thái Lan: Theo dữ liệu được cung cấp trước trận, Thái Lan thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và nhận 12 bàn thua.

Nhưng riêng tại ASIAD, phong độ của Thái Lan đang tốt hơn rất nhiều.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Kyrgyzstan và Hong Kong giúp đội bóng Đông Nam Á ghi 8 bàn, giành trọn 6 điểm và có vé vào tứ kết trước một lượt trận.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản thắng cả 3 cuộc đối đầu được ghi nhận trước ASIAD 2026.

Nhật Bản ghi 6 bàn và chưa từng để Thái Lan ghi bàn.

Lần đầu hai đội gặp nhau diễn ra tại tứ kết ASIAD 2010, Nhật Bản thắng 1-0.

Chiến thắng đậm nhất thuộc về Nhật Bản với tỷ số 4-0 tại AFC U23 Championship 2016. Musashi Suzuki, Shinya Yajima và Yuya Kubo ghi bàn, trong đó Kubo lập cú đúp.

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 13/1/2018. Ko Itakura ghi bàn phút 90 giúp Nhật Bản thắng Thái Lan 1-0.

Tại ASIAD 2026, cả Nhật Bản lẫn Thái Lan đều toàn thắng hai lượt đầu và đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết.

Nhật Bản ghi 9 bàn và chưa thủng lưới.

Thái Lan ghi 8 bàn và nhận 3 bàn thua.

Hai đội đã tạo ra tổng cộng 17 bàn sau 4 trận vòng bảng.

U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan tại ASIAD 2026: Chờ Voi chiến phá cái dớp 16 năm

Từ Quảng Châu năm 2010 đến Doha năm 2016 rồi Jiangyin năm 2018, câu chuyện giữa U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan luôn kết thúc theo cùng một cách.

Nhật Bản chiến thắng.

Thái Lan không ghi bàn.

Nhưng cách các trận đấu diễn ra lại hoàn toàn khác nhau.

Tại ASIAD 2010, Thái Lan chỉ thua bởi một bàn của Keigo Higashi.

Năm 2016, khoảng cách bị kéo rộng thành 0-4 khi Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội.

Đến năm 2018, Thái Lan tiến rất gần tới điểm số đầu tiên nhưng lại để Ko Itakura ghi bàn ở phút 90.

Tám năm trôi qua kể từ cuộc chạm trán gần nhất và 16 năm kể từ trận đầu tiên.

Hai đội giờ bước vào ASIAD 2026 với những thế hệ hoàn toàn khác.

Nhật Bản đang là nhà vô địch U23 châu Á, vừa ghi 9 bàn và chưa thủng lưới tại đại hội.

Thái Lan lại tạo ra một trong những khởi đầu ấn tượng nhất của bóng đá Đông Nam Á tại giải khi toàn thắng hai trận và ghi 8 bàn.

Cả hai cũng đã có điều quan trọng nhất: tấm vé tứ kết.

Vì vậy, trận đấu lượt cuối không còn là cuộc chiến sinh tử.

Nhưng với Thái Lan, vẫn còn một cột mốc để hướng tới.

Sau ba trận, 270 phút và 16 năm lịch sử đối đầu, Voi chiến vẫn chưa từng ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

ASIAD 2026 sẽ là cơ hội tiếp theo để họ thay đổi con số ấy, trong khi Nhật Bản muốn duy trì thành tích hoàn hảo trước đối thủ và kết thúc vòng bảng với vị trí tốt nhất có thể.