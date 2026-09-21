Sớm vào tứ kết ASIAD 2026, vì sao HLV U23 Thái Lan không hài lòng?

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul giúp Thái Lan sớm có vé vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Thái Lan giành chiến thắng 5-1 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), qua đó có 6 điểm sau hai lượt trận và sớm giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Dù hài lòng với tinh thần thi đấu và khả năng thích ứng của các học trò, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn không vui khi đội nhà để thủng lưới từ sớm.

“Tôi chắc chắn không thích việc bị dẫn trước sớm. Tuy nhiên, khi kế hoạch ban đầu không diễn ra như ý, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt phương án dự phòng”, HLV Thawatchai chia sẻ.

Nhà cầm quân người Thái Lan nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và niềm tin là chìa khóa giúp đội vượt qua khó khăn. Ông cũng cho biết Ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ phương án xoay tua đội hình ngay từ trận đầu tiên.

Ở lượt cuối bảng A, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Nhật Bản để cạnh tranh ngôi đầu. HLV Thawatchai xem đây là cơ hội quý giá để các học trò cọ xát với đối thủ mạnh và nâng cao trình độ.

Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt những CĐV sang Nhật Bản cổ vũ đội tuyển, và gọi họ là “cầu thủ thứ 12” của U23 Thái Lan: “Người hâm mộ chính là ‘cầu thủ thứ 12’ của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Nhật Bản và rất biết ơn tất cả những ai đã đến cổ vũ đội tuyển Thái Lan".