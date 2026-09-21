Hành động khiến Mourinho bị chê cười

Mourinho in sẵn hình hai tình huống tranh cãi và mang vào phòng họp báo.

Sau thất bại 1-2 trước Atletico ở vòng 7 La Liga tối 20/9, Mourinho xuất hiện tại phòng họp báo với những bức ảnh in sẵn về hai tình huống mà Real Madrid cho rằng đối thủ đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. HLV người Bồ Đào Nha giơ các hình ảnh trước mặt phóng viên và khẳng định: “Đã có hai thẻ đỏ rõ ràng”.

Một trong hai tình huống liên quan đến Cuti Romero. Hậu vệ Atletico giẫm lên đầu gối Jude Bellingham sau pha tranh chấp, trọng tài Ortiz Arias được VAR yêu cầu xem lại và sau đó rút thẻ vàng với Romero. Tình huống còn lại xảy ra khi Kang-In Lee vào bóng trúng mắt cá chân Federico Valverde. Trọng tài không rút thẻ và VAR cũng không yêu cầu xem lại.

Mourinho cho rằng hai quyết định này đã ảnh hưởng đến trận đấu. Ông thậm chí đặt dấu hỏi về việc Ortiz Arias được chỉ định làm trọng tài và nhắc đến “lịch sử lâu dài và phức tạp” giữa trọng tài VAR Trujillo Suarez với Real Madrid. “Tất cả đều rất kỳ lạ”, Mourinho nói.

Tuy nhiên, cách phản ứng của Mourinho lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội X. Một số CĐV cho rằng nhà cầm quân này đang trở lại với hình ảnh quen thuộc khi đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại.

Mourinho bị nhiều CĐV chế giễu vì hành động phàn nàn trong phòng họp báo. Ảnh: Reuters.

“Jose Mourinho trở lại rồi, thi đấu ở các buổi họp báo còn nhiều hơn trên sân”, một tài khoản tên Samu viết. Trong khi đó, một CĐV đặt câu hỏi mỉa mai: "Chẳng phải fan Real từng nói đây chỉ là một phần của trận đấu sao?"

Người hâm mộ trên X tiếp tục liên tưởng tới lần đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real để đối đầu Barcelona dưới trướng Pep Guardiola. Người dùng Berjmar nhìn ra sự tương đồng: "Cùng một chiến thuật như khi đối đầu Barcelona của Guardiola: chỉ trích trong các buổi họp báo và chẳng chơi bóng ra hồn".

Thay vì tập trung vào màn trình diễn kém thuyết phục của học trò, Mourinho chọn cách đưa những bức ảnh gây tranh cãi ra trước truyền thông. Trận derby Madrid không chỉ để lại thất bại của Real, nó còn đánh dấu màn tái xuất rất “Mourinho” của một HLV vốn nổi tiếng với những cuộc đối đầu bên ngoài đường biên.

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