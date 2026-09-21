Lịch sử 6 trận đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi: Từ chung kết châu Á đến hai thất bại nặng nề

U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi tái đấu tại ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Saudi không phải hai đối thủ xa lạ ở cấp độ trẻ châu Á.

Trong những cuộc đối đầu đáng chú ý kể từ năm 2014, hai đội từng gặp nhau tại ASIAD, các giải giao hữu, WAFF U23 Championship và đặc biệt là trận chung kết U23 châu Á 2020.

Cán cân từng nghiêng về Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi thắng Saudi Arabia tại ASIAD 2014, đăng quang U23 châu Á 2020 bằng chiến thắng trước chính đối thủ này rồi tiếp tục vượt qua đội bóng Tây Á tại WAFF U23 Championship 2024.

Nhưng câu chuyện thay đổi hoàn toàn vào tháng 10/2025.

Saudi Arabia liên tiếp đánh bại Hàn Quốc 4-0 rồi 2-0 trong hai trận giao hữu trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia xác nhận cả hai kết quả này, biến hai cuộc chạm trán gần nhất thành ký ức không vui với đội bóng Đông Á.

Bởi vậy, cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026 không chỉ liên quan đến cục diện bảng D. Với Hàn Quốc, đây còn là cơ hội đáp trả hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia.

U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi năm 2014: Chủ nhà thắng tối thiểu tại ASIAD

Một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý đầu tiên giữa hai đội diễn ra ngày 17/9/2014 tại ASIAD Incheon.

Hàn Quốc khi ấy là chủ nhà và bước vào giải đấu với mục tiêu rất rõ ràng là giành huy chương vàng.

Saudi Arabia trở thành một trong những thử thách đầu tiên của đội bóng xứ kim chi tại vòng bảng.

Không xuất hiện một trận đấu có cách biệt lớn. Saudi Arabia phòng ngự khá chắc chắn và khiến Hàn Quốc phải kiên nhẫn trong quá trình tìm kiếm khoảng trống.

Khác biệt cuối cùng chỉ là một bàn thắng.

Hàn Quốc vượt qua Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó tiếp tục hành trình tại giải đấu trên sân nhà. Dữ liệu lịch thi đấu ASIAD 2014 ghi nhận kết quả 1-0 giữa hai đội ngày 17/9.

Hàn Quốc sau đó đi đến cuối hành trình và giành huy chương vàng ASIAD 2014, mở đầu cho chuỗi ba kỳ đại hội liên tiếp đứng trên bục cao nhất.

U23 Ả Rập Saudi vs U23 Hàn Quốc năm 2016: Không bên nào ghi bàn

Hai năm sau ASIAD Incheon, hai đội gặp lại nhau trong một trận đấu chuẩn bị cho AFC U23 Championship 2016.

Cuộc đối đầu diễn ra ngày 7/1/2016.

Khác với lần gặp trước, Hàn Quốc không thể tìm được bàn thắng. Saudi Arabia cũng gặp khó khăn tương tự trước hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Sau 90 phút, hai đội hòa 0-0. Các dữ liệu trận đấu đều ghi nhận đây là một trong những cuộc đối đầu ít bàn thắng nhất giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Đây cũng là kết quả phản ánh khá rõ đặc điểm của cặp đấu trong giai đoạn ấy: khoảng cách không quá lớn và chỉ một vài tình huống có thể quyết định trận đấu.

U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi năm 2020: Jeong Tae-wook định đoạt chung kết ở phút 113

Không cuộc đối đầu nào giữa hai đội có ý nghĩa lớn bằng ngày 26/1/2020.

Hàn Quốc và Saudi Arabia gặp nhau trong trận chung kết AFC U23 Championship tại Thái Lan.

Cả hai đều tiến đến trận cuối cùng bằng những màn trình diễn chắc chắn và vì vậy cuộc đấu nhanh chóng trở thành màn giằng co về chiến thuật.

Hai đội không thể ghi bàn trong 90 phút chính thức.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và tưởng như sẽ cần tới loạt sút luân lưu để xác định nhà vô địch.

Nhưng phút 113, Jeong Tae-wook trở thành người tạo ra khác biệt.

Hậu vệ Hàn Quốc đánh đầu ghi bàn duy nhất, giúp đội bóng xứ kim chi thắng 1-0 sau hiệp phụ. AFC xác nhận pha lập công của Jeong Tae-wook ở phút 113 đã mang về chức vô địch U23 châu Á đầu tiên cho Hàn Quốc.

Với Saudi Arabia, đó là một thất bại đặc biệt tiếc nuối khi họ chỉ còn cách loạt luân lưu vài phút.

Còn với Hàn Quốc, chiến thắng trước Saudi Arabia trở thành một cột mốc lớn của bóng đá trẻ nước này.

U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi năm 2024: Thêm một chiến thắng 1-0

Bốn năm sau trận chung kết tại Thái Lan, hai đội lại chạm trán tại WAFF U23 Championship 2024 tổ chức ở Saudi Arabia.

Trận đấu diễn ra ngày 23/3 và thuộc vòng bán kết.

Một lần nữa, kịch bản quen thuộc xuất hiện.

Saudi Arabia với lợi thế sân nhà tạo ra nhiều khó khăn, nhưng Hàn Quốc vẫn giữ được sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự.

Đội bóng Đông Á cuối cùng giành chiến thắng 1-0, qua đó lọt vào trận chung kết. Dữ liệu giải đấu ghi nhận Hàn Quốc vượt qua Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu ngày 23/3/2024.

Hàn Quốc sau đó tiếp tục đánh bại Australia trên chấm luân lưu trong trận chung kết để vô địch WAFF U23 Championship 2024.

Như vậy, sau các trận năm 2014, 2016, 2020 và 2024, Saudi Arabia vẫn chưa thể đánh bại Hàn Quốc trong chuỗi đối đầu này.

Nhưng điều đó thay đổi rất nhanh vào năm 2025.

U23 Ả Rập Saudi vs U23 Hàn Quốc tháng 10/2025: Thất bại 0-4 nặng nề

Ngày 10/10/2025 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Saudi Arabia tiếp Hàn Quốc tại Al-Ahsa trong một trận giao hữu U23.

Nếu những cuộc gặp trước thường diễn ra chặt chẽ và chỉ được định đoạt bằng một bàn, lần này Saudi Arabia tạo ra cách biệt lớn chưa từng thấy.

Đội chủ nhà thắng 4-0.

Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia xác nhận trận đấu ngày 10/10 tại Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City kết thúc với chiến thắng bốn bàn không gỡ dành cho đội chủ nhà.

Đây cũng được ghi nhận là một trong những thất bại nặng nhất của U23 Hàn Quốc trong giai đoạn hiện đại.

Sau nhiều năm không thắng được đối thủ Đông Á, Saudi Arabia không chỉ phá dớp mà còn làm điều đó bằng một kết quả rất đậm.

Và chỉ bốn ngày sau, hai đội lại gặp nhau.

U23 Ả Rập Saudi vs U23 Hàn Quốc ngày 14/10/2025: Saudi Arabia thắng tiếp 2-0

Nếu thất bại 0-4 có thể được xem là một ngày thi đấu không tốt, trận tái đấu sau đó cho thấy Saudi Arabia thực sự đã tìm được cách gây khó khăn cho Hàn Quốc.

Ngày 14/10/2025, hai đội tiếp tục đá giao hữu tại Saudi Arabia.

Hàn Quốc có cơ hội điều chỉnh sau trận thua đầu tiên, nhưng kết quả vẫn không thay đổi theo hướng họ mong muốn.

Saudi Arabia thắng tiếp 2-0.

Dữ liệu trận đấu ghi nhận đội chủ nhà ghi hai bàn trong hiệp hai để hoàn thành chiến thắng.

Chỉ trong bốn ngày, Saudi Arabia ghi 6 bàn vào lưới Hàn Quốc và không để thủng lưới.

Hai kết quả ấy hoàn toàn đảo ngược cán cân tâm lý của cặp đấu trước lần tái ngộ tại ASIAD 2026.

Nếu trước năm 2025 Hàn Quốc có thể nhìn vào lịch sử để tự tin, thì hai trận gần nhất lại là lời cảnh báo rất rõ ràng.

Lịch sử 6 trận đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

Nhìn vào 6 cuộc đối đầu này, Hàn Quốc thắng 3 trận, Saudi Arabia thắng 2 và hai đội hòa 1 lần.

Điều thú vị là cán cân thay đổi rất mạnh theo thời gian.

Hàn Quốc bất bại bốn cuộc gặp đầu tiên, trong đó có ba chiến thắng với cùng tỷ số 1-0. Nhưng Saudi Arabia lại thắng cả hai trận gần nhất, ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi: Nhà vô địch ASIAD gặp đối thủ từng gieo ác mộng 6 bàn

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với vị thế đặc biệt.

Đội bóng xứ kim chi đang hướng đến chức vô địch thứ tư liên tiếp sau khi giành huy chương vàng tại ASIAD 2014, 2018 và 2022.

Tham vọng ấy càng rõ ràng khi Hàn Quốc mang tới giải một lực lượng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Gi-hyuk và Bae Jun-ho đều là những cái tên đáng chú ý trong đội hình của HLV Lee Min-sung.

Ngay trận mở màn bảng D, Hàn Quốc cho thấy sức tấn công đáng gờm bằng chiến thắng 4-1 trước Qatar. AFC xác nhận nhà đương kim vô địch ASIAD khởi đầu chiến dịch năm 2026 bằng màn trình diễn áp đảo này.

Eom Ji-sung trở thành tâm điểm khi ghi hat-trick ngay trong hiệp một, trước khi Kim Myeong-jung có thêm bàn thắng trong hiệp hai.

Màn trình diễn ấy cho thấy Hàn Quốc có khả năng tăng tốc rất sớm.

Khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ phía trên giúp họ liên tục tạo ra khoảng trống, trong khi tốc độ ở hai biên cho phép đội bóng Đông Á thay đổi hướng tấn công rất nhanh.

U23 Hàn Quốc muốn xóa ký ức hai trận thua liên tiếp

Dù đang có khởi đầu tốt tại ASIAD, Hàn Quốc không có lý do để xem nhẹ Saudi Arabia.

Hai trận giao hữu tháng 10/2025 vẫn là những dữ kiện rất gần.

Hàn Quốc lần lượt thua 0-4 và 0-2. Đây là sự tương phản rất lớn nếu đặt cạnh ba chiến thắng 1-0 mà họ từng có trước đối thủ.

Điều đó cũng khiến cuộc tái ngộ tại ASIAD 2026 mang thêm một lớp câu chuyện.

Hàn Quốc không chỉ tìm kiếm vị trí thuận lợi tại bảng D. Những cầu thủ xứ kim chi còn đứng trước cơ hội chứng minh rằng hai thất bại nặng nề năm 2025 không còn phản ánh sức mạnh của đội bóng hiện tại.

HLV Lee Min-sung đã có thời gian chuẩn bị cho giải và sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Với những gì thể hiện trước Qatar, Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục là đội muốn kiểm soát bóng và chủ động đưa trận đấu sang phần sân đối phương.

U23 Ả Rập Saudi có cơ sở để tự tin

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia chắc chắn hiểu rất rõ họ từng gây khó khăn cho Hàn Quốc như thế nào.

Hai chiến thắng năm 2025 mang lại sự tự tin đáng kể, dù lực lượng hiện tại đã có những thay đổi.

Saudi Arabia thường ưu tiên duy trì cự ly đội hình, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân rồi tăng tốc khi giành lại bóng.

Thể hình và nền tảng thể lực cũng là những lợi thế đáng kể của đội bóng Tây Á.

Nếu để Hàn Quốc thoải mái triển khai bóng, Saudi Arabia có thể phải chịu áp lực lớn. Nhưng nếu khóa được khoảng trống giữa các tuyến và khiến đối phương phải đưa bóng ra biên liên tục, họ có cơ hội kéo trận đấu về thế giằng co.

Đó là kịch bản Saudi Arabia từng làm khá tốt trong nhiều trận đấu lớn ở cấp U23.

Đội bóng này từng vào chung kết U23 châu Á 2020 rồi đăng quang giải đấu năm 2022. AFC xác nhận Saudi Arabia giành chức vô địch U23 châu Á đầu tiên vào năm 2022 sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Uzbekistan ở trận chung kết.

Cuộc chiến ở tuyến giữa có thể định đoạt trận đấu

Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt, đặc biệt ở những vị trí phía sau tiền đạo.

Bae Jun-ho và Yang Hyun-jun có thể kéo giãn hệ thống phòng ngự, trong khi Lee Gi-hyuk cùng các tiền vệ trung tâm đóng vai trò duy trì tốc độ luân chuyển bóng.

Điều Saudi Arabia cần hạn chế là để Hàn Quốc liên tục nhận bóng trong khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Khi Hàn Quốc có đủ thời gian quay người ở khu vực này, tốc độ của các cầu thủ tấn công có thể khiến hàng thủ đối phương nhanh chóng rơi vào thế bị động.

Saudi Arabia vì thế có thể chủ động thu hẹp không gian ở trung lộ và buộc đối thủ phải tìm đường vòng.

Ngược lại, việc Hàn Quốc đẩy đội hình lên cao cũng tạo ra khoảng trống phía sau.

Đó sẽ là khu vực Saudi Arabia có thể hướng đến trong những pha chuyển trạng thái nhanh.

Hàng công U23 Hàn Quốc tạo tín hiệu mạnh ngay trận đầu

Chiến thắng 4-1 trước Qatar là lời khẳng định khá rõ về chất lượng tấn công của Hàn Quốc tại ASIAD 2026.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Việc Eom Ji-sung hoàn tất hat-trick ngay trong hiệp một cho thấy Hàn Quốc có khả năng đẩy tốc độ lên rất nhanh và tận dụng tốt thời điểm đối phương chưa ổn định hệ thống phòng ngự.

Đây sẽ là điều Saudi Arabia cần đặc biệt lưu ý.

Nếu để Hàn Quốc sớm có bàn dẫn trước, cách tiếp cận phòng ngự và phản công của đội bóng Tây Á sẽ phải thay đổi.

Nhưng lịch sử gần nhất cũng nhắc Hàn Quốc rằng hàng công mạnh không đồng nghĩa trận đấu sẽ dễ dàng.

Hai trận gặp Saudi Arabia năm 2025, họ không ghi được bất kỳ bàn nào.

Tình hình lực lượng U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

U23 Hàn Quốc: Chưa ghi nhận thiếu hụt lực lượng đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Điều này cho phép HLV Lee Min-sung tiếp tục sử dụng những cầu thủ đã tạo nên màn trình diễn tốt trước Qatar.

U23 Ả Rập Saudi: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin được cung cấp trước trận.

Saudi Arabia vì vậy cũng có đủ lựa chọn để xây dựng hệ thống phù hợp trước đối thủ được đánh giá rất cao về khả năng kiểm soát bóng.

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Bae Hyun Seo, Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Lee Gi Hyuk; Lee Seung Won, Shin Min Ha; Bae Jun Ho, Yang Hyun Jun, Eom Ji Sung; Kim Myung Jun.

U23 Ả Rập Saudi: Al Ruwaili; Aldowood, Al Essa, Al Hussan, Al Khaibri; Al Shamrani, Alyhaybi, Barnawi; Dahal, Houssa, Madani.

Phong độ U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

U23 Hàn Quốc: Theo dữ liệu trước trận được cung cấp, Hàn Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua.

Dù các kết quả trước ASIAD chưa hoàn toàn ổn định, trận mở màn lại mang đến tín hiệu tích cực. Hàn Quốc đánh bại Qatar 4-1 để khởi đầu hành trình bảo vệ huy chương vàng đầy thuyết phục.

Đáng chú ý, Hàn Quốc cũng vừa trải qua AFC U23 Asian Cup 2026 và tiến tới trận tranh hạng ba, nơi họ hòa Việt Nam 2-2 sau hiệp phụ trước khi thua trên chấm luân lưu.

U23 Ả Rập Saudi: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Saudi Arabia thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi 7 bàn và nhận 4 bàn thua.

Khả năng hạn chế bàn thua là điểm đáng chú ý khi đặt cạnh Hàn Quốc, đội đã nhận 9 bàn trong cùng chuỗi thống kê.

Saudi Arabia cũng có thêm cơ sở tâm lý từ việc thắng cả hai cuộc đối đầu gần nhất với Hàn Quốc.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

Trong 6 cuộc đối đầu đáng chú ý từ năm 2014 đến trước ASIAD 2026, Hàn Quốc thắng 3, Saudi Arabia thắng 2 và hai đội hòa 1 trận.

Ba chiến thắng của Hàn Quốc đều có cùng tỷ số 1-0.

Hàn Quốc từng thắng Saudi Arabia 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết U23 châu Á 2020 nhờ bàn thắng phút 113 của Jeong Tae-wook.

Saudi Arabia thắng cả hai lần đối đầu gần nhất vào tháng 10/2025.

Ngày 10/10/2025, Saudi Arabia thắng Hàn Quốc 4-0. Bốn ngày sau, họ tiếp tục thắng 2-0.

Như vậy, Saudi Arabia đã ghi 6 bàn và không thủng lưới trong hai cuộc gặp gần nhất.

Trước hai thất bại đó, Hàn Quốc bất bại bốn trận liên tiếp trước Saudi Arabia.

Hàn Quốc đang hướng tới huy chương vàng ASIAD lần thứ tư liên tiếp.

Ở trận mở màn ASIAD 2026, Hàn Quốc thắng Qatar 4-1.

U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi tại ASIAD 2026: Quá khứ đổi chiều chỉ trong bốn ngày

Lịch sử của cặp đấu này có một nét rất đặc biệt.

Trong hơn một thập kỷ, Hàn Quốc là đội chiếm ưu thế.

Họ thắng Saudi Arabia tại ASIAD 2014, hòa năm 2016, đánh bại đối thủ trong trận chung kết U23 châu Á 2020 rồi tiếp tục giành chiến thắng tại WAFF U23 Championship 2024.

Ba chiến thắng cùng tỷ số 1-0 cho thấy Hàn Quốc từng rất biết cách giải quyết những trận đấu căng thẳng trước đối thủ Tây Á.

Nhưng chỉ bốn ngày trong tháng 10/2025 đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện.

Saudi Arabia lần lượt thắng 4-0 và 2-0, ghi nhiều bàn vào lưới Hàn Quốc trong hai trận ấy hơn toàn bộ những cuộc đối đầu đáng chú ý trước đó cộng lại.

Vì vậy, ASIAD 2026 là thời điểm đặc biệt để hai đội gặp lại nhau.

Hàn Quốc đang sở hữu một thế hệ giàu chất lượng với Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun và Lee Gi-hyuk. Chiến thắng 4-1 trước Qatar cho thấy nhà đương kim vô địch vẫn có sức mạnh đáng kể.

Saudi Arabia lại mang theo ký ức của hai chiến thắng gần nhất và hiểu rằng Hàn Quốc không phải đối thủ không thể đánh bại.

Một bên muốn tiếp tục hành trình hướng tới tấm huy chương vàng ASIAD thứ tư liên tiếp.

Bên còn lại có cơ hội chứng minh hai chiến thắng năm 2025 không phải những kết quả nhất thời.

Sau hơn một thập kỷ với những cuộc đối đầu đổi chiều liên tục, trận đấu tại ASIAD 2026 vì thế mở ra thêm một chương đáng chú ý cho cặp đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi.

Nhận định tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Saudi

Hàn Quốc đang cho thấy khả năng tấn công tốt và sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt. Tuy nhiên, Saudi Arabia có hệ thống thi đấu khó chịu, khả năng tranh chấp tốt và đặc biệt là sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp ở những lần gặp gần nhất.

Nếu Hàn Quốc không thể tạo ra lợi thế sớm, trận đấu có thể chuyển sang thế giằng co khi Saudi Arabia chủ động thu hẹp khoảng trống và chờ thời điểm phản công.

Nhận định tỷ số: U23 Hàn Quốc 1-1 U23 Ả Rập Saudi.