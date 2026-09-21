Hôm nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vào cuộc tại ASIAD 20

Tại 2 kỳ ASIAD gần đây Huy Hoàng đã mang về 1 tấm HCB và 3 tấm HCĐ quý giá. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu vòng loại từ buổi sáng tại Tokyo Aquatics Centre. Lúc 8h34, Phạm Thanh Bảo tranh tài vòng loại 100 m ếch nam. Võ Thị Mỹ Tiên thi vòng loại 200 m hỗn hợp nữ lúc 8h46.

Đến 9h01, đội tiếp sức 4x200 m tự do nam của Việt Nam gồm các kình ngư: Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Viết Tường, Nguyễn Quốc bước vào vòng loại.

Trước khi đến với kỳ ASIAD này, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã sở hữu 1 HCB, 3 HCĐ tại ASIAD 18 và ASIAD 19. Nếu giành quyền đi tiếp, các kình ngư sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung chung kết vào buổi chiều, với 100 m ếch nam lúc 15h42, 200 m hỗn hợp nữ lúc 15h58 và 4x200 m tự do nam lúc 16h23.

Ở môn bắn súng, ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang thi vòng loại súng trường cá nhân nam lúc 7h45. Chung kết nội dung này dự kiến diễn ra lúc 10h30.

Karate tiếp tục có ba đại diện Việt Nam bước vào tranh tài. Phạm Minh Đức gặp đối thủ Campuchia ở vòng loại kata đơn nam lúc 8h00. Khuất Hải Nam đối đầu võ sĩ Nhật Bản tại vòng loại kumite cá nhân nam hạng 67 kg lúc 11h30, trong khi Nguyễn Thị Diệu Ly gặp đại diện Trung Quốc ở tứ kết kumite cá nhân nữ hạng 68 kg lúc 12h10.

Tại Aichi Prefectural Martial Arts Hall, wushu có lịch thi đấu đáng chú ý. Nguyễn Thị Hiền tranh chung kết trường quyền nữ lúc 7h00. Nguyễn Trọng Lâm thi tính điểm thái cực quyền nam lúc 8h10, trước khi tiếp tục thi thái cực kiếm nam lúc 12h30.

Buổi chiều và tối, các võ sĩ tán thủ bước vào vòng loại. Nguyễn Thị Thu Thủy gặp đối thủ Kazakhstan ở hạng 60 kg nữ lúc 16h20; Đinh Văn Tâm gặp võ sĩ Philippines ở hạng 56 kg nam lúc 17h30; Hứa Văn Đoàn đối đầu đại diện Kazakhstan ở hạng 60 kg nam lúc 18h00, còn Nguyễn Khắc Kiên gặp võ sĩ Lào ở hạng 65 kg nam lúc 18h50.

Ở môn boxing, Nguyễn Đức Ngọc gặp võ sĩ Qatar tại vòng loại hạng 70 kg nam lúc 10h00.

Các môn đồng đội cũng bước vào những cuộc đấu đáng chú ý. Đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam gặp Trung Quốc tại vòng bảng lúc 9h00, sau đó tiếp tục đối đầu Indonesia lúc 11h00.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 17h30 giờ Việt Nam tại Nagai Stadium. Đây là trận đấu thuộc bảng E và có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của thầy trò đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 20.

Ở môn thể dục dụng cụ, các vận động viên nam Việt Nam bắt đầu vòng loại các nội dung từ 8h00 tại Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall).

Sau những cuộc tranh tài đầu tiên của Đại hội, lịch thi đấu ngày 21.9 tiếp tục đặt các vận động viên Việt Nam trước những thử thách lớn khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục.

Với mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20, mỗi vòng đấu và từng cơ hội tiến sâu đều có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các vận động viên phát huy tối đa khả năng để tích lũy thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam.