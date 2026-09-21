Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 UAE: Ba lần thắng trong bốn cuộc gặp gần nhất

U23 Trung Quốc vs U23 UAE tái đấu tại ASIAD 2026

U23 Trung Quốc và U23 UAE không phải hai đối thủ xa lạ ở cấp độ trẻ châu Á.

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất được ghi nhận từ năm 2016 đến 2024, Trung Quốc thắng 3 trận, UAE thắng 1 và hai đội hòa 1 lần. Đáng chú ý, Trung Quốc không thua UAE trong 4 cuộc chạm trán gần nhất.

Hai đội từng gặp nhau tại ASIAD 2018, vòng loại U23 châu Á 2024 rồi vòng chung kết U23 châu Á 2024. Điều đó khiến màn tái ngộ tại ASIAD 2026 không chỉ liên quan đến cuộc đua giành vé ở bảng B mà còn nối dài một cặp đấu đã có khá nhiều duyên nợ.

U23 Trung Quốc bước vào lượt cuối với 4 điểm. Họ thắng U23 Triều Tiên 2-1 trong ngày ra quân rồi hòa U23 Iran 0-0 ở lượt hai. AFC cũng ghi nhận Trung Quốc và Iran cùng có 4 điểm sau trận hòa không bàn thắng.

UAE ở tình thế khó khăn hơn. Đại diện Tây Á thua Iran 1-3 rồi hòa Triều Tiên 0-0, mới có một điểm sau hai lượt.

Vì vậy, Trung Quốc chỉ cần duy trì một kết quả đủ an toàn để tự quyết quyền đi tiếp, còn UAE buộc phải chơi chủ động hơn nếu muốn thay đổi cục diện.

U23 UAE vs U23 Trung Quốc năm 2016: UAE thắng 2-0

Cuộc đối đầu đầu tiên trong chuỗi 5 trận gần đây diễn ra ngày 1/1/2016.

Đây là một trận giao hữu trẻ trong giai đoạn cả hai đội chuẩn bị cho những mục tiêu cấp châu lục.

UAE khi ấy tận dụng lợi thế tốt hơn và giành chiến thắng 2-0. Các dữ liệu trận đấu đều ghi nhận đây là chiến thắng rõ ràng của đại diện Tây Á trước Trung Quốc.

Kết quả này cũng trở thành lần gần nhất UAE đánh bại Trung Quốc trong chuỗi đối đầu được thống kê trước ASIAD 2026.

Bởi sau trận đấu năm 2016, cán cân bắt đầu đổi chiều.

U23 UAE vs U23 Trung Quốc năm 2017: Một bàn đủ để Trung Quốc đòi nợ

Ngày 28/3/2017, hai đội tiếp tục gặp nhau trong một giải giao hữu trẻ tại UAE.

Lần này Trung Quốc chơi chắc chắn hơn nhiều.

Không còn kịch bản để đối thủ ghi hai bàn như năm trước, hàng phòng ngự Trung Quốc giữ sạch lưới và trận đấu được định đoạt chỉ bằng một pha lập công.

Trung Quốc thắng 1-0. Dữ liệu của giải giao hữu U22 tại UAE xác nhận kết quả này.

Chiến thắng không chỉ giúp Trung Quốc đòi lại món nợ một năm trước mà còn mở đầu cho chuỗi 4 trận liên tiếp không thua UAE.

U23 Trung Quốc vs U23 UAE tại ASIAD 2018: Ngược dòng thắng 2-1

Cuộc đối đầu đáng chú ý hơn nhiều diễn ra ngày 19/8/2018 tại ASIAD Indonesia.

Hai đội gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng.

UAE là đội vượt lên dẫn trước, khiến Trung Quốc lần đầu rơi vào thế phải đuổi tỷ số. Tuy nhiên, đại diện Đông Á không mất kiểm soát trận đấu.

Trung Quốc sau đó ghi hai bàn để hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1.

Tân Hoa Xã ghi nhận chiến thắng này giúp đội U23 Trung Quốc tiến vào vòng 1/8 ASIAD 2018.

Đây là một trong những lần đối đầu có ý nghĩa đáng kể nhất giữa hai đội trước cuộc tái ngộ năm 2026.

Không chỉ vì kết quả, hoàn cảnh cũng có nhiều nét tương đồng: hai đội đều gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng ASIAD và kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí đi tiếp.

U23 UAE vs U23 Trung Quốc năm 2023: 90 phút không bàn thắng

Phải mất hơn 5 năm hai đội mới gặp lại nhau.

Ngày 6/9/2023, UAE và Trung Quốc đối đầu tại vòng loại AFC U23 Asian Cup 2024 trên sân Dalian Suoyuwan.

Nếu hai cuộc gặp năm 2017 và 2018 đều chứng kiến Trung Quốc giành chiến thắng, lần này UAE đã ngăn được đối thủ.

Hai đội thi đấu chặt chẽ và không bên nào tìm thấy bàn thắng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. AFC xác nhận đây là trận hòa không bàn thắng tại bảng G vòng loại U23 châu Á.

Kết quả cho thấy khoảng cách giữa hai đội khi ấy không quá lớn.

UAE hạn chế được khả năng tấn công của Trung Quốc, còn đại diện Đông Á tiếp tục duy trì chuỗi bất bại trước đối thủ.

Nhưng chỉ vài tháng sau, họ lại phải gặp nhau trên sân khấu lớn hơn.

U23 UAE vs U23 Trung Quốc năm 2024: Trung Quốc thắng 2-1 để chia tay giải

Ngày 22/4/2024, Trung Quốc và UAE gặp nhau ở lượt cuối bảng B AFC U23 Asian Cup tại Qatar.

Hoàn cảnh trước trận không thuận lợi với cả hai khi cơ hội đi tiếp đã không còn.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn muốn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải và kết thúc vòng bảng theo cách tích cực.

Đội bóng Đông Á cuối cùng vượt qua UAE với tỷ số 2-1. AFC mô tả đây là một màn trình diễn giàu quyết tâm giúp Trung Quốc khép lại chiến dịch U23 châu Á bằng một chiến thắng.

Đây cũng là cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước ASIAD 2026.

Điều đáng chú ý là tỷ số 2-1 tiếp tục lặp lại kết quả tại ASIAD 2018.

Trong cả hai trận đấu chính thức gần nhất có bàn thắng giữa hai đội, Trung Quốc đều là bên giành chiến thắng.

Lịch sử 5 trận đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Như vậy, trong 5 lần gặp gần nhất được xác minh, Trung Quốc thắng 3 trận, UAE thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Trung Quốc cũng đang có chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại trước UAE, gồm 3 chiến thắng và một trận hòa.

Đáng chú ý hơn, hai lần chạm trán gần nhất tại các giải chính thức có phân định thắng thua đều kết thúc cùng tỷ số 2-1 nghiêng về Trung Quốc: ASIAD 2018 và U23 châu Á 2024.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 UAE: Quyền tự quyết nằm trong tay chủ nhà bảng B

Lịch sử gần đây đang đứng về phía Trung Quốc, còn cục diện bảng B ASIAD 2026 cũng giúp đội bóng của HLV Antonio Puche bước vào trận đấu với tâm thế thuận lợi hơn.

Sau hai lượt, Trung Quốc có 4 điểm.

Chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên ở trận ra quân cho thấy đội bóng này có đủ khả năng xoay chuyển thế trận khi gặp khó khăn. Ở lượt tiếp theo, họ lại thể hiện một hình ảnh khác khi cầm hòa Iran 0-0.

Trước Iran, Trung Quốc không cần kiểm soát bóng vượt trội.

Điểm quan trọng hơn nằm ở cách họ giữ khoảng cách giữa các tuyến, duy trì số đông phía sau bóng và hạn chế khoảng trống ở khu vực trung lộ.

Một điểm trước Iran giúp Trung Quốc bước vào trận cuối mà không nhất thiết phải mạo hiểm.

Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách họ đối đầu UAE.

U23 Trung Quốc có thể tiếp tục lựa chọn sự chắc chắn

Trung Quốc không có lý do phải biến trận đấu thành một cuộc đôi công ngay từ đầu.

Việc đã có 4 điểm cho phép họ đặt sự an toàn lên trước.

Zhang Yuning có thể tiếp tục đóng vai trò điểm tựa ở phía trên, giữ bóng và giúp đội hình có thời gian dâng lên.

Xung quanh anh, Wang Yudong cùng những cầu thủ có tốc độ là phương án đáng chú ý khi Trung Quốc chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Đây cũng là điểm UAE phải đặc biệt dè chừng.

Đại diện Tây Á cần chiến thắng, đồng nghĩa họ khó duy trì đội hình thấp trong suốt 90 phút.

Khoảng trống xuất hiện khi UAE đẩy người lên phía trước chính là khu vực Trung Quốc có thể khai thác.

U23 UAE không còn nhiều lựa chọn

Tình thế của UAE gần như ngược hoàn toàn.

Thất bại 1-3 trước Iran ở trận đầu đẩy họ vào thế khó ngay từ sớm. Trận hòa 0-0 trước Triều Tiên sau đó chỉ giúp đại diện Tây Á có được điểm số đầu tiên.

Một điểm sau hai trận khiến UAE cần chơi chủ động hơn trong lượt cuối.

Họ không thể chỉ chờ đối thủ mắc sai lầm.

Junior Ndiaye cùng những cầu thủ có tốc độ trên hàng công sẽ phải tạo ra nhiều sức ép hơn ở một phần ba sân cuối cùng.

Hai hành lang biên cũng có thể trở thành hướng triển khai quan trọng nếu Trung Quốc tập trung đông quân số ở trung lộ.

Nhưng đây đồng thời tạo nên bài toán khó.

UAE càng dâng cao, khoảng trống phía sau càng lớn.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang có những cầu thủ tấn công tốc độ, việc cân bằng giữa tìm kiếm bàn thắng và giữ cấu trúc phòng ngự sẽ quyết định rất nhiều đến cơ hội của đội bóng Tây Á.

Ký ức ASIAD 2018 trở lại

Cuộc gặp tại ASIAD 2026 đặc biệt đáng chú ý bởi đây không phải lần đầu Trung Quốc và UAE đối đầu ở lượt cuối vòng bảng đại hội.

Năm 2018 tại Indonesia, hai đội cũng gặp nhau ở lượt trận thứ ba.

UAE khi đó ghi bàn trước nhưng Trung Quốc vẫn lội ngược dòng thắng 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8.

Tám năm sau, kịch bản lại đưa hai đội vào một cuộc đối đầu có ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp.

Khác biệt nằm ở vị thế.

Lần này Trung Quốc đang là đội nắm quyền tự quyết, còn UAE chịu áp lực lớn hơn.

Điều đó có thể khiến thế trận diễn ra trái ngược năm 2018: UAE phải chủ động tấn công còn Trung Quốc có quyền chờ đợi.

Hàng phòng ngự U23 Trung Quốc đang tạo khác biệt

Phong độ gần đây của Trung Quốc đáng chú ý không chỉ bởi số trận thắng.

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Trung Quốc thắng 4, hòa 1 và chưa thua.

Đội bóng này ghi 8 bàn nhưng chỉ nhận 1 bàn thua.

Riêng hai lượt đầu ASIAD, sau khi để Triều Tiên ghi một bàn, Trung Quốc đã giữ sạch lưới trước Iran.

Khả năng phòng ngự đang trở thành nền tảng rất quan trọng.

Khi đội hình lùi về, các tuyến giữ khoảng cách khá gần nhau. Điều này khiến đối thủ khó đưa bóng trực tiếp vào khu vực trước vòng cấm.

Trước một UAE đang chịu sức ép phải thắng, khả năng duy trì cấu trúc ấy sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn.

U23 UAE phải cải thiện khâu xử lý cuối cùng

UAE không thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Vấn đề nằm ở việc biến những pha lên bóng thành cơ hội thực sự rõ ràng.

Trận hòa 0-0 với Triều Tiên là ví dụ.

UAE có thời điểm đưa được bóng sang phần sân đối phương nhưng không tạo ra đủ khác biệt ở khu vực quyết định.

Điều đó càng đáng lưu ý khi Trung Quốc vừa giữ sạch lưới trước Iran.

Nếu UAE tiếp tục thiếu chính xác ở những đường chuyền hoặc pha xử lý cuối cùng, họ rất dễ rơi vào kịch bản cầm bóng nhưng không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Tình hình lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc: Chưa ghi nhận thiếu hụt lực lượng đáng chú ý theo thông tin trước trận.

Điều này giúp HLV Antonio Puche có thể tiếp tục sử dụng bộ khung đã giành 4 điểm qua hai lượt đầu.

U23 UAE: Chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin được cung cấp.

Đại diện Tây Á vì vậy vẫn có đủ lựa chọn để điều chỉnh hàng công trong một trận đấu mà họ cần chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, He Yiran, Yang Xi; Xu Bin, Wu Xi; Mao Weijie, Wang Yudong, Behram Abduweli; Zhang Yuning.

U23 UAE: Khaled Tawhid; Mansour Saleh, Khamis Al Mansoori, Yousif Al Marzooqi, Akonnor; Matar Zaal, Ali Abdulaziz, Solomon Sosu; Almemari, Junior Ndiaye, Al Menhali.

Phong độ U23 Trung Quốc vs U23 UAE

U23 Trung Quốc: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận, Trung Quốc thắng 4, hòa 1 và không thua.

Trước ASIAD, đội bóng này lần lượt có những kết quả tích cực trước Việt Nam, Tajikistan và Triều Tiên. Tại đại hội, họ tiếp tục thắng Triều Tiên 2-1 rồi hòa Iran 0-0.

Chuỗi kết quả ấy cho thấy Trung Quốc đang đạt trạng thái tương đối ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

U23 UAE: Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, UAE thắng 1, hòa 3 và thua 1.

Riêng tại ASIAD 2026, đội bóng Tây Á chưa thắng sau hai lượt, với thất bại 1-3 trước Iran và trận hòa 0-0 trước Triều Tiên.

UAE vì thế cần cải thiện đáng kể hiệu quả tấn công nếu muốn thay đổi cục diện trong lượt cuối.

Thống kê đáng chú ý trước trận U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất được xác minh, Trung Quốc thắng 3, UAE thắng 1 và hai đội hòa 1.

UAE thắng trận đầu tiên trong chuỗi này với tỷ số 2-0 vào ngày 1/1/2016.

Kể từ thất bại đó, Trung Quốc bất bại 4 trận liên tiếp trước UAE.

Ba trong bốn trận này kết thúc bằng chiến thắng cho Trung Quốc.

Trung Quốc thắng UAE 2-1 tại ASIAD 2018 để giành vé vào vòng knock-out.

Hai đội hòa 0-0 tại vòng loại U23 châu Á tháng 9/2023.

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 22/4/2024 tại U23 châu Á, Trung Quốc thắng 2-1.

Hai trận chính thức gần nhất có đội chiến thắng giữa Trung Quốc và UAE đều kết thúc với cùng tỷ số 2-1 nghiêng về Trung Quốc.

Trung Quốc bước vào lượt cuối ASIAD 2026 với 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa. UAE có một điểm sau một trận hòa và một thất bại.

U23 Trung Quốc vs U23 UAE tại ASIAD 2026: Tám năm sau một trận đấu quen thuộc

Từ chiến thắng của UAE năm 2016, cuộc đấu giao hữu năm 2017 đến màn ngược dòng tại ASIAD 2018, hai đội đã tạo nên một lịch sử đối đầu có nhiều thay đổi.

Nhưng xu hướng những năm gần đây đang nghiêng rõ về Trung Quốc.

Đội bóng Đông Á không thua UAE từ năm 2017, thắng ba trong bốn lần gặp gần nhất và đặc biệt đã hai lần liên tiếp đánh bại đối thủ 2-1 ở những trận đấu chính thức có phân định thắng thua.

Lần gần nhất cũng chưa quá xa.

Tại U23 châu Á 2024, Trung Quốc đánh bại UAE 2-1 dù cả hai khi đó đều không còn cơ hội tiến vào vòng knock-out.

ASIAD 2026 mang đến một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Trung Quốc đang có quyền tự quyết và chỉ cần duy trì sự chắc chắn đã thể hiện trước Iran. UAE lại không còn nhiều khoảng trống cho sự thận trọng.

Chính sự trái ngược ấy có thể quyết định cách trận đấu diễn ra.

UAE cần dâng lên.

Trung Quốc có thể chờ đợi.

Và càng về cuối trận, nếu đại diện Tây Á vẫn chưa tìm được bàn thắng, khoảng trống dành cho Wang Yudong, Zhang Yuning cùng các cầu thủ tấn công Trung Quốc có thể càng xuất hiện nhiều hơn.

Sau 8 năm kể từ chiến thắng 2-1 tại ASIAD Indonesia, Trung Quốc vì thế đang đứng trước cơ hội một lần nữa biến trận gặp UAE ở lượt cuối vòng bảng thành cột mốc đưa họ tiến vào vòng knock-out.