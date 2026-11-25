Mới đây, tại hậu trường tập võ phim Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Vân Trang hài hước chia sẻ bản thân thở không ra hơi vì lâu ngày không tập thể dục. Nữ diễn viên cho biết nay phải bung sức luyện tập vì sợ đạo diễn la mắng. Những chia sẻ chân thật của cô thu hút sự chú ý, hé lộ quá trình chuẩn bị vất vả cho vai diễn mới.

Trong phim, Vân Trang đảm nhận vai Phương, một nữ nhân viên phục vụ trên du thuyền hạng sang nhưng mang nhiều bí ẩn. Nhân vật bị cuốn vào cuộc hỗn loạn khi một nhóm cướp tấn công con tàu trong đêm Giáng sinh. Cô buộc phải hợp tác với Võ Nghĩa do Steven Nguyễn thủ vai để tìm cách thoát thân.

Vân Trang và Steven Nguyễn kết hợp trong phim Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Phi Vụ Bông Tuyết Vàng thuộc thể loại hài - hành động, do Dương Khắc Linh và Phạm Hồ Sơn đồng đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 11/12/2026. Phim còn có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, Lan Phương, Tùng Yuki và Peter Phạm.

Sinh năm 1990 tại Tiền Giang, Vân Trang tên thật là Nguyễn Ngọc Thùy Trang, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Sông dài. Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên ghi dấu ấn với Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà và Kẻ ẩn danh.

Đặc biệt, vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ giúp Vân Trang giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 năm 2013. Cô cũng góp mặt trong nhiều dự án như Tiền chùa, Cô dâu đại chiến 2, Chàng vợ của em, Táo quậy, Tìm chồng cho mẹ và Dân chơi không sợ con rơi.

Vân Trang trở lại màn ảnh rộng với vai diễn có nhiều phân đoạn hành động.

Về cuộc sống riêng, Vân Trang kết hôn với doanh nhân Lê Hữu Quân năm 2016. Cặp đôi hiện có bốn người con. Ngoài diễn xuất, cô còn kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Sau giai đoạn ưu tiên gia đình, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với các dự án nghệ thuật, trong đó Phi Vụ Bông Tuyết Vàng là dấu mốc đáng chú ý trên màn ảnh rộng.