Theo dữ liệu Box Office Vietnam ngày 24.11.2026, Trại giam hạnh phúc dẫn đầu phòng vé với doanh thu khoảng 35 tỉ đồng trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 160 tỉ đồng sau 5 ngày chiếu.

"Trại giam hạnh phúc" thuộc thể loại hài - tâm lý - xã hội

Doanh thu tích lũy của phim đã vượt mốc 160 tỉ đồng, sau khi chính thức ra rạp từ 20.11. Trước đó, tác phẩm cán mốc 100 tỉ đồng sau khoảng 4,5 ngày tính từ các suất chiếu sớm, trở thành một trong những phim Việt đạt thành tích này nhanh nhất năm 2026.

Trong bối cảnh bảng xếp hạng phòng vé ngày 24.11 có tới 5 tác phẩm nước ngoài góp mặt trong 7 vị trí dẫn đầu, việc một bộ phim Việt duy trì khoảng cách doanh thu đáng kể với các đối thủ cho thấy sức hút của câu chuyện và khả năng kết nối với khán giả trong nước.

Lấy bối cảnh trại giam, bộ phim xoay quanh thầy giáo Phúc (Tuấn Trần), người phải ngồi tù sau biến cố liên quan đến em gái. Bước vào môi trường sống hoàn toàn xa lạ, Phúc phải đối diện với những mâu thuẫn, va chạm và những con người có số phận khác nhau. Đằng sau vẻ ngoài gai góc, những bản án và lỗi lầm của mỗi người là những câu chuyện riêng, những tổn thương, khát vọng và cả những điều tử tế chưa có cơ hội được bộc lộ.

Điểm đáng chú ý của Trại giam hạnh phúc là cách lựa chọn một không gian tưởng chừng chỉ gắn với sự khắc nghiệt, tù túng để kể câu chuyện về tình người. Phim đan xen tiếng cười với những khoảng lặng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những tình huống hài hước đến những khoảnh khắc chạm tới tình cảm gia đình, tình mẫu tử và khát vọng được yêu thương, được thấu hiểu.

Một nhà bình luận điện ảnh chia sẻ sự bất ngờ và hài lòng sau khi thưởng thức bộ phim: “Thông thường, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng dễ nhiều. Nhưng với Trại giam hạnh phúc, thật vui vì mọi kỳ vọng đều được đổi thành hạnh phúc!”.

Theo nhà bình luận này, đây là tác phẩm có thể mang lại những cảm xúc khác nhau qua mỗi lần thưởng thức, khi khán giả vừa có thể cười trước những tình huống hài hước, vừa xúc động trước hoàn cảnh và số phận của từng nhân vật.

Đáng chú ý, nhân vật Bách Khoa do Khuyến Dương thể hiện cũng tạo được sự quan tâm. Là một tù nhân có vẻ ngoài xù xì, cục cằn, không biết chữ nhưng giàu tình cảm, Bách Khoa mang đến một màu sắc khác biệt cho câu chuyện.

Là bộ phim hiếm hoi "dám" khai thác bối cảnh nhà tù, "Trại giam hạnh phúc" nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Những phân đoạn liên quan đến người mẹ, đặc biệt là diễn biến tâm lý của nhân vật khi nhận thư và đối diện với sự thật, đã tạo được sự đồng cảm, cho thấy phía sau vẻ ngoài thô ráp vẫn là một con người có những tổn thương và khát khao tình thân.

Bên cạnh Tuấn Trần và Khuyến Dương, dàn diễn viên Tiến Luật, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô, La Thành, Hoàng Phi, Gi A Nguyễn... cũng góp phần tạo nên những nhân vật có cá tính riêng. Theo nhận xét của khán giả, Tuấn Trần có sự chuyển biến cảm xúc đáng chú ý trong vai thầy giáo Phúc; Ma Ran Đô thể hiện được bản lĩnh khi xây dựng nhân vật có cá tính xuyên suốt, biết tạo điểm nhấn ở những thời khắc cần thiết. Sự phối hợp của dàn diễn viên giúp bộ phim giữ được nhịp điệu giữa hài hước và chính kịch.

Thành công của tác phẩm cũng nối dài dấu ấn phòng vé của đạo diễn Nguyễn Nhất Trung (Trung Lùn), người từng được khán giả biết đến qua hai phần Làm giàu với ma. Lần này, thay vì tiếp tục khai thác những câu chuyện quen thuộc, anh lựa chọn bối cảnh nhà tù để mở ra một thế giới nhân vật nhiều góc khuất, qua đó đặt ra những suy ngẫm về lỗi lầm, sự bao dung và cơ hội làm lại cuộc đời.

Trong ngày 24.11, ngoài Trại giam hạnh phúc, phim Việt Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng đứng ở vị trí thứ ba với doanh thu hơn 1,28 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu tích lũy lên hơn 59,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, các phim ngoại như Ma mút con vượt kỷ băng hà, Kiến Lé Phiêu Lưu Ké, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại và Godzilla Trừ Không tiếp tục chia nhau những vị trí còn lại trong nhóm dẫn đầu.

Hai phim Việt cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy thị trường nội địa vẫn có những tác phẩm đủ sức tạo sức hút trước sự đa dạng của điện ảnh quốc tế. Riêng Trại giam hạnh phúc, thành tích phòng vé trong Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một dấu mốc thương mại đáng chú ý mà còn cho thấy sức lan tỏa của những câu chuyện điện ảnh gần gũi với đời sống, chạm đến tình cảm và sự đồng cảm của công chúng.

Một bộ phim lấy bối cảnh trại giam nhưng lại chọn hạnh phúc làm điểm đến. Có lẽ, chính nghịch lý trong tên gọi ấy cũng là điều khiến tác phẩm tìm được sự đồng cảm: ngay cả ở nơi tưởng như chỉ có những cánh cửa sắt khép kín, con người vẫn có thể tìm thấy tình thương, lòng trắc ẩn và cơ hội hướng về những điều tốt đẹp.