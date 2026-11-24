Sáng 24/11, tạp chí Vanity Fair đăng tải bài viết mang tên The Mastermind (tạm dịch: Kẻ giật dây), do nhà báo May Jeong thực hiện, tập trung khai thác những góc nhìn trái chiều về sự nghiệp và đời tư của Taylor Swift.

Bài viết “The Mastermind” trên tạp chí Vanity Fair.

Tác giả cho biết đã trải qua một năm thu thập thông tin, phỏng vấn hơn 100 người từng làm việc, hợp tác hoặc có mối quan hệ với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cách triển khai nội dung cùng những cáo buộc được đưa ra đã vấp phải sự phản đối, kéo theo bài bình luận chỉ trích từ tạp chí Variety ngay sau đó.

Trong The Mastermind, tác giả xây dựng câu chuyện theo hai góc nhìn đối lập. Một bên khắc họa Taylor Swift như nữ nghệ sĩ được công chúng yêu mến, có sức ảnh hưởng lớn trong âm nhạc và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

Ở chiều ngược lại, bài viết tập hợp những lời kể cho rằng nữ ca sĩ có xu hướng kiểm soát các mối quan hệ, gây áp lực lên những người bất đồng quan điểm và sử dụng vị thế của mình để tác động đến môi trường xung quanh.

Đáng chú ý, Vanity Fair không trực tiếp nhắc đến tên Taylor Swift trong phần lớn tác phẩm mà sử dụng biệt danh “The Star” để gọi nữ ca sĩ. Những nhân vật liên quan cũng được đặt mật danh, như Travis Kelce được gọi là “Redwood”, Scooter Braun là “The Manager”, Charli XCX là “The Brat”, Katy Perry là “The California Girl” và hãng thu âm cũ của Taylor Swift là “The Machine”.

Bài viết khui lại nhiều câu chuyện thời trung học, từ việc cô có nhiều đôi bốt UGG đắt tiền dù từng chia sẻ gia đình không dư dả, đến lời khẳng định từ bạn học rằng cô nổi tiếng ở trường chứ không hề bị cô lập như đã kể.

Trước những tranh cãi, nhà báo Chris Willman của Variety đăng bài bình luận với tiêu đề Is Vanity Fair’s Hit Piece on Taylor Swift Really Journalism? (tạm dịch: Bài viết công kích Taylor Swift của Vanity Fair có thực sự là báo chí?).

Cây bút của Variety cho rằng The Mastermind sử dụng nhiều lời mỉa mai và nhận xét tiêu cực nhưng thiếu những thông tin có giá trị tương xứng với quy mô điều tra được giới thiệu.

Bài viết mới của Variety phản pháo tạp chí Vanity Fair.

Theo tác giả, một tác phẩm báo chí khai thác những góc khuất của nhân vật vẫn cần duy trì sự cân bằng trong cách trình bày, phân biệt rõ thông tin được xác thực với quan điểm của người viết. Tuy nhiên, bài viết của Vanity Fair gần như liên tục đưa ra những đánh giá tiêu cực về Taylor Swift mà không có nhiều nhận định trung lập để bổ sung góc nhìn.

Chris Willman chỉ trích thủ pháp giấu tên nhân vật chính gây nhiều phản ứng tiêu cực và chỉ ra sự thiếu nhất quán khi tác giả ẩn danh các nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại công khai họ tên nhiều nguồn tin ngoài ngành của nữ ca sĩ.

Cây bút của Variety cũng đặt nghi vấn về con số “hơn 100 nguồn tin” mà Vanity Fair đưa ra. Theo thống kê của ông, bài báo chỉ trích dẫn trực tiếp sáu nguồn tin công khai danh tính. Năm nguồn tin ẩn danh còn lại cũng không tiết lộ dữ kiện điều tra nào mới mẻ.

​Trước khi đăng tải The Mastermind, Vanity Fair cho biết đã gửi nhiều câu hỏi tới Taylor Swift nhưng nữ ca sĩ từ chối phản hồi. Đến nay, đại diện của giọng ca sinh năm 1989 vẫn giữ im lặng trước bài viết của Vanity Fair lẫn màn phản biện từ phía Variety.