Theo MyDaily, ngày 23/11, công ty quản lý MPMG Music đã đưa ra thông báo chính thức trên nền tảng mạng xã hội về tình hình sức khỏe của Yoon Min - thành viên ban nhạc TOUCHED.

Theo đó, nữ ca sĩ gặp vấn đề về thể trạng trong thời gian gần đây và đã đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Sau khi thăm khám, đội ngũ y tế xác định Yoon Min cần phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Yoon Min - thành viên ban nhạc TOUCHED gặp vấn đề sức khỏe.

"Thành viên Yoon Min của TOUCHED gần đây gặp vấn đề về sức khỏe nên đã tiến hành kiểm tra tại bệnh viện. Theo ý kiến của đội ngũ y tế, cô ấy được chẩn đoán cần phải nhập viện điều trị khẩn cấp", công ty quản lý thông báo.

Trước tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ, phía MPMG Music đã tiến hành thảo luận với ê-kíp sản xuất các chương trình mà ban nhạc dự kiến tham gia, từ đó đi đến quyết định hủy bỏ một số lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước.

"Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với ê-kíp sản xuất của từng chương trình về việc tham gia của TOUCHED, chúng tôi quyết định hủy các lịch trình xuất hiện của nhóm, đặt sức khỏe và quá trình hồi phục của nghệ sĩ lên hàng đầu", công ty quản lý cho biết thêm.

Cụ thể, TOUCHED sẽ không tham gia buổi ghi hình chương trình Space Gonggam của đài EBS vào ngày 24/11, đồng thời hủy lịch xuất hiện trên chương trình Gabee's Super Radio của KBS Cool FM vào ngày 27/11.

Phía công ty quản lý cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự thay đổi lịch trình đột ngột này.

"Chúng tôi xin lỗi vì phải thông báo tin tức bất ngờ đến những người hâm mộ đã chờ đợi các sân khấu và chương trình của TOUCHED. Mong mọi người rộng lòng thông cảm và gửi những lời động viên ấm áp để nghệ sĩ có thể trở lại hoạt động với tình trạng sức khỏe tốt", đại diện công ty chia sẻ.

Nhiều lịch trình của TOUCHED bị huỷ bỏ.

Bên cạnh đó, MPMG Music khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để Yoon Min có thể toàn tâm toàn ý cho việc điều trị và hồi phục. Những thay đổi liên quan đến lịch trình hoạt động của TOUCHED trong thời gian tới sẽ được thông báo riêng.

Hiện tại, phía công ty quản lý chưa tiết lộ cụ thể vấn đề sức khỏe mà nữ ca sĩ Yoon Min đang gặp phải, cũng như thời gian dự kiến nữ ca sĩ có thể xuất viện và trở lại sân khấu.

Thông tin Yoon Min phải nhập viện được công bố trong thời điểm TOUCHED vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc. Hồi tháng 10, ban nhạc chính thức phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Geugya. Việc phải tạm gác các hoạt động quảng bá là điều đáng tiếc đối với ban nhạc. Tuy nhiên, sức khỏe và quá trình hồi phục của Yoon Min hiện là ưu tiên hàng đầu.