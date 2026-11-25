Với Nguyễn Đồng Minh Hiếu (sinh năm 1998), còn được biết đến với tên gọi Hiếu dưới kính hiển vi, mỗi cuốn sách là một chuyến phiêu lưu, đưa anh đến những thế giới xa lạ và gặp gỡ những số phận khác biệt.

Không chỉ thỏa mãn niềm say mê khám phá, những trang sách còn nâng đỡ Hiếu trên hành trình trưởng thành, theo chân anh đến đất nước Italy và Canada xa xôi.

Trong cuộc phỏng vấn cho chuyên mục Page-Turner, Hiếu chia sẻ với Tri Thức - Znews về những cuốn sách đã góp phần định hình thế giới quan của anh và cách anh duy trì thói quen đọc giữa cuộc sống bận rộn.

Đọc một cuốn sách 20 lần

- Anh bắt đầu đọc sách từ khi nào?

- Tôi bắt đầu đọc từ lúc học tiểu học. Hồi đó, tôi đọc vì không có gì để giải trí. Tôi đọc truyện tranh rồi đọc thêm những tác phẩm văn học thiếu nhi. Tôi cũng thường mượn điện thoại phím vật lý của bố mẹ để đọc truyện. Màn hình của điện thoại thời đấy bé tí, cỡ 3x4 cm, vậy mà tôi cứ say sưa đọc hết quyển này đến quyển khác.

Lúc nhỏ, tôi thích những tình tiết hoành tráng, giật gân, những chuyện tình đẫm lệ, những chuyến phiêu lưu gay cấn. Bây giờ, tôi có thể đọc những cuốn sách không có cao trào như Người thầy lặng lẽ, Piranesi - Bí ẩn ngôi nhà vô tận… Tôi thích đắm mình vào trong câu từ, tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật. Có những cuốn sách tôi không thật sự hiểu câu chuyện đang diễn ra là gì nhưng vẫn tận hưởng quá trình đọc.

- Cuốn sách anh yêu thích nhất thời thơ ấu?

- Totto-chan bên cửa sổ - Kuroyanagi Tetsuko. Tôi mượn được cuốn này từ hàng xóm và đã đọc đi đọc lại khoảng 20 lần. Vì hồi nhỏ không có nhiều sách để đọc, tôi rất trân quý những cuốn mình có.

Nội dung kể về cô bé Totto-chan được đưa đến học tại một ngôi trường kỳ lạ trên những toa tàu điện cũ. Người thầy hiệu trưởng ở đó rất tâm lý, luôn kiên nhẫn lắng nghe học sinh. Phương pháp giáo dục của thầy cũng rất đặc biệt: học sinh được tự do chọn môn học mình thích mỗi ngày, được đi dạo, hái rau, vẽ tranh…

Cuốn sách mở ra cho tôi một chân trời mới. Nó đưa tôi đến một đất nước khác, một thế giới khác và giúp tôi nhận ra việc học tập, phát triển có thể thú vị như thế nào. Khi đọc, tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim, những hình ảnh cứ nối đuôi nhau xuất hiện trước mắt, không ngừng cuốn hút tôi. Tôi luôn ước mình được sống trong thế giới của Totto-chan.

Tôi cũng mê mẩn Harry Potter như nhiều đứa trẻ khác. Một thế giới phép thuật nhiệm màu. Tôi vẫn nhớ có lần, bằng cách thần kỳ nào đó, tôi trùm chăn, cầm đèn pin và đọc hết tập 5 - tập dày nhất của bộ truyện chỉ trong một đêm.

Sách đưa Hiếu đến những cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời. Ảnh: NVCC.

- Cuốn sách làm anh bật khóc nức nở ở quán cà phê?

- Ngày tháng năm - Diêm Liên Khoa. Có thể đây là một trong những cuốn sách hay nhất tôi đọc. Tác phẩm lấy bối cảnh ở một ngôi làng bị hạn hán, dân làng đã bỏ đi hết, chỉ còn một ông lão và con chó mù của ông ở lại để chăm sóc và bảo vệ cây ngô đang chậm chạp lớn lên từng ngày.

Ở những trang cuối, khi tình thế trở nên ngặt nghèo và sự tuyệt vọng bị đẩy lên tận cùng, đọc tới đâu tôi đã “nổi da gà” tới đấy. Cảm xúc của tôi bị đảo lộn, tôi có cảm giác như mình bị rút ruột rút gan.

Tôi rất xúc động vì chân tình của ông lão dành cho con chó. Ông coi nó như người bạn đồng hành, dành cho nó tất cả sự tôn trọng. Tới cuối truyện, ông thà chết chứ nhất quyết không ăn thịt con chó.

- Cuốn sách hay đến mức anh có thể đọc đi đọc lại nhiều lần?

- Phía Đông vườn Địa Đàng - John Steinbeck. Quyển sách rất dày nhưng tôi đọc vèo một cái là xong. Đọc đến mức quên ăn quên ngủ. Mỗi lần đọc, tôi vô thức bị cuốn vào thế giới của tác phẩm. Nó mang đến cho tôi nhiều bài học khác nhau.

Tác phẩm có đề cập đến khái niệm “Timshel”, nói về khả năng lựa chọn của con người, rằng con người có thể trở thành bất cứ ai mà không cần phải mang những mặc cảm, gánh nặng của quá khứ, của tội lỗi tổ tiên. Nó cho tôi thấy ngoại cảnh không thể quyết định bản thân mình sẽ sống cuộc đời như thế nào, làm người tốt hay người xấu.

“

Tôi đọc sách để đi thật xa và khám phá những trải nghiệm mới. Trên hành trình ấy, tôi vô tình nhặt nhạnh được những điều tốt đẹp làm hành trang cho mình

- Cuốn sách đã thách thức tư duy hoặc thay đổi thế giới quan của anh?

- Trái tim nôn nóng - Stefan Zweig. Một cuốn sách không dễ đọc, kể về mối quan hệ đầy ám ảnh giữa người lính trẻ Hofmiller và tiểu thư Edith giàu có nhưng bị tàn tật. Vì thương hại, Hofmiller liên tục tới thăm Edith mỗi ngày, luôn chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cô. Edith lại ngộ nhận đây là tình yêu nam nữ. Cuối cùng, mọi chuyện như quả bóng tuyết lăn xuống núi, ngày một to dần, đến khi nó vỡ tan thì trở thành bi kịch cho tất cả nhân vật.

Câu chuyện buộc tôi phải suy nghĩ lại về cách đối xử với người khác. Tôi nhận ra lòng thương hại không đi cùng sự thấu cảm chân thành sẽ trở thành độc dược, hủy hoại danh dự, nhân phẩm của người nhận nó.

Tôi tình cờ biết đến nhà văn Stefan Zweig và bị thu hút bởi cách ông viết. Ông miêu tả cảm xúc, tâm lý nhân vật rất sâu sắc và lôi cuốn đến mức tôi cảm giác mình chính là nhân vật. Bên cạnh Trái tim nôn nóng, các tác phẩm khác của ông đều mở ra một góc nhìn mới về những điều quen thuộc trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Small boat (Tạm dịch: Thuyền con) - Vincent Delecroix. Cuốn sách mỏng nhưng rất có sức nặng. Nội dung sách dựa trên thảm kịch chìm thuyền có thật vào năm 2021 tại eo biển Manche, nằm giữa Anh và Pháp. Những người trên thuyền đã gọi cứu hộ của cả hai nước. Tuy nhiên, không bên nào chịu ứng cứu và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Gần như tất cả những người trên thuyền đều thiệt mạng.

Vincent Delecroix tái hiện sự kiện dưới góc nhìn giả tưởng của người trực tổng đài trong đêm hôm ấy. Bằng lời tự sự lạnh lùng, tác giả đẩy tôi vào khoảng trống đạo đức mà nhân vật để lại và đặt ra cho tôi câu hỏi mang tính hệ thống về trách nhiệm của xã hội.

Hiếu cho biết sách thôi thúc anh nỗ lực nhiều hơn và giúp anh có thêm niềm tin vào bản thân. Ảnh: NVCC.

Tìm thấy chính mình qua những trang sách

- Cuốn sách có nhân vật đồng điệu với anh?

- Babel - R. F. Kuang. Tiểu thuyết giả tưởng lấy bối cảnh nước Anh vào thế kỷ 18. Dù câu chuyện diễn ra ở khoảng thời gian xa xôi, tôi vẫn cảm thấy mình thuộc về thế giới này.

Nhân vật chính là cậu bé người Trung Quốc sống ở Anh. Khi đọc cuốn này, tôi đang du học ở Italy. Niềm say mê học hỏi của cậu cùng những trăn trở, băn khoăn, định kiến mà cậu phải đối mặt rất gần gũi với tôi. Tôi nghĩ tác giả thấu hiểu nỗi cô đơn của một người trẻ đang tìm chỗ đứng trong thế giới rộng lớn, phải tự định vị mình giữa những khác biệt về văn hóa và xã hội.

Tôi rất thích quá trình đọc Babel vì được khám phá nhiều kiến thức mới về lịch sử, ngôn ngữ và nhân loại. Nó giống một cuốn sách giáo khoa nhưng thú vị hơn. Tôi sẽ đọc lại nó trong tương lai.

Người thầy lặng lẽ - John Williams. Câu chuyện kể về một giáo sư già dành cả đời để đi tìm hạnh phúc. Dù vậy, ông vẫn cô độc khi về già. Tôi cảm nhận được khát khao được kết nối, thấu hiểu và yêu thương của người giáo sư ấy cũng tồn tại trong bản thân mình.

“

Có lẽ đây là điều kỳ diệu của văn học. Nó khiến những thế giới tưởng chừng xa lạ trở nên thân thuộc, gần gũi với ta

- Cuốn sách giúp anh có thêm động lực những lúc khó khăn?

- Những kẻ âu lo - Fredrik Backman. Thời điểm tôi đọc nó là vào mùa đông ở Canada và tôi đang bị trầm cảm theo mùa. Cuốn sách đến với tôi như một cái ôm ấm áp và dễ thương. Nó giúp tôi nhìn những điều không hoàn hảo một cách trìu mến hơn, cho tôi thấy thế giới vẫn còn nhiều người tốt.

- Sách ảnh hưởng như thế nào đến anh?

- Tôi nghĩ mỗi quyển sách mình đọc đều để lại những giá trị nhất định, dù là truyện giả tưởng hay sách lý thuyết. Tôi không bao giờ đọc sách với mong muốn tìm được lời giải cho một vấn đề. Tôi đọc sách để đi thật xa và khám phá những trải nghiệm mới. Trên hành trình ấy, tôi vô tình nhặt nhạnh được những điều tốt đẹp làm hành trang cho mình.

Sách cho tôi thấy mình có thể làm được nhiều thứ. Không có gì là quá muộn và cũng không có giới hạn nào cho những điều mình có thể cố gắng đạt được. Chúng thôi thúc tôi nỗ lực nhiều hơn, giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân.

Tôi cũng thích cảm giác bắt gặp chính mình trong câu chuyện của một nhân vật, thấy những điều mình từng trải qua cũng có người thấu hiểu và gọi tên. Hóa ra ở đâu đó trên thế giới này, suốt lịch sử nhân loại, đã có ít nhất một người trải qua điều tương tự và tôi không hề cô đơn trong cảm xúc đó. Có lẽ đây là điều kỳ diệu của văn học. Nó khiến những thế giới tưởng chừng xa lạ trở nên thân thuộc, gần gũi với ta.

Hiếu là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến và có gần 80.000 người theo dõi trên TikTok. Ảnh: NVCC.

- Anh duy trì thói quen đọc như thế nào trong cuộc sống bận rộn?

- Một năm tôi đọc khoảng 40 cuốn sách. Con số này rất khiêm tốn so với nhiều người. Chắc do cách tôi chia sẻ trên TikTok nên hay bị hiểu lầm là người đọc nhiều.

Thật ra không phải như vậy, tôi chỉ giỏi tranh thủ thời gian thôi. Tôi thường đọc sách trước khi ngủ. Khi ra ngoài, tôi cũng mang theo một cuốn sách bên mình để những lúc rảnh rỗi sẽ đọc vài trang. Gần đây, tôi đang tập thói quen đọc sách vào buổi sáng để cai nghiện mạng xã hội.

Tôi không xem đọc sách như một cuộc đua về số lượng. Có những ngày tôi đọc liền tù tì suốt nhiều giờ, có những ngày tôi không đọc gì cả. Chỉ là tôi thích việc đọc nên sẽ tranh thủ hết mức cho nó.

Ngoài ra, tôi có một nguyên tắc là chỉ đọc cuốn sách nào mình thật sự thích. Điểm chung của những cuốn sách tôi vừa giới thiệu là tôi không bao giờ muốn dừng lại khi đọc. Nếu cuốn sách đó không khiến tôi hào hứng, tôi sẽ đóng nó lại, không đọc nữa.

Đừng bị áp lực phải đọc hết một cuốn sách không hợp với mình. Thế giới có rất nhiều sách hay trong khi thời gian của chúng ta là hữu hạn.

- Cuộc sống của anh thay đổi ra sao từ khi anh bắt đầu sáng tạo nội dung về sách?

- TikTok mở ra cho tôi một chân trời mới trong việc đọc sách. Khi bắt đầu xây dựng kênh, tôi chỉ đơn giản muốn thỏa mãn cái tôi của người đọc, tìm một nơi để chia sẻ suy nghĩ về các tác phẩm mình yêu thích.

Tôi từng đắn đo về việc mở kênh và sợ không ai nghe mình. Những video đầu tiên gần như không có lượt xem. Dần dần, tôi được nhiều người theo dõi hơn. Mỗi khi có bạn chia sẻ đã tìm đọc cuốn sách mà tôi giới thiệu, tôi thấy vui lắm. Tôi rất trân trọng điều đó.

Kênh TikTok cũng trở thành động lực để tôi đọc nhiều hơn.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!