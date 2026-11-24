Từ cô gái làm bồi bàn ở Đức đến Á hậu nổi tiếng showbiz Việt

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 tại Đức, là chị cả trong gia đình có ba người con. Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cô vẫn được bố mẹ nuôi dưỡng trong môi trường gắn bó với văn hóa Việt Nam. Người đẹp sử dụng tiếng Việt trong gia đình và từng theo học ngành Dệt may và Bán lẻ Thời trang Quốc tế tại Đại học Reutlingen (Đức).

Trước khi trở thành fashionista nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục hàng hiệu và tham dự các sự kiện sang trọng, Thảo Nhi Lê đã có tuổi thơ khá tự lập. Từ năm 14-15 tuổi, cô bắt đầu đi phát báo, làm bồi bàn tại các nhà hàng, quán cà phê để kiếm thêm tiền mua sắm và đi chơi. Có thời điểm, người đẹp phải cân bằng giữa việc học và nhiều công việc làm thêm.

Thảo Nhi Lê từng chia sẻ bố mẹ cô không phải những người giàu có như nhiều người vẫn nghĩ. Mẹ cô từng kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong khi bố làm việc tại nhà máy trước khi chuyển sang nghề xăm hình. Gia đình trải qua không ít khó khăn trong quá trình lập nghiệp tại Đức, vì vậy cô sớm hình thành thói quen tự chủ tài chính.

Người đẹp cũng phủ nhận việc bản thân là một "rich kid". Theo cô, dù không lớn lên trong cảnh thiếu thốn, bản thân cũng không được bố mẹ đáp ứng mọi mong muốn. Những công việc làm thêm từ khi còn nhỏ giúp Thảo Nhi hiểu giá trị của đồng tiền và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thảo Nhi Lê quyết định trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm người mẫu ảnh, xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội và kinh doanh. Với ngoại hình nổi bật, khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức cùng gu thời trang hiện đại, người đẹp nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi đáng kể.

Thảo Nhi Lê cao 1,68m, sở hữu gương mặt sắc nét, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang quyến rũ. Cô thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc khoe vòng eo, tạo nên hình ảnh cá tính, phóng khoáng.

Đáng chú ý, người đẹp từng ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố, từ năm 2020 đến 2022. Riêng năm 2022, cô đứng thứ 57 và là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Cũng trong năm 2022, Thảo Nhi Lê tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1. Dù không đăng quang, cô vẫn được khán giả đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, tư duy độc lập và khả năng giao tiếp ngoại ngữ lưu loát. Sau cuộc thi, Thảo Nhi tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và kinh doanh, duy trì sức hút với công chúng.

Được doanh nhân Pháp thuộc gia tộc nước hoa gần 200 năm cầu hôn

Giữa tháng 11/2026, Thảo Nhi Lê thu hút sự chú ý khi chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc được bạn trai người Pháp Romain Leclef cầu hôn trong chuyến du lịch tại Phuket, Thái Lan.

Theo chia sẻ của người đẹp, cả hai ban đầu chỉ lên kế hoạch cho chuyến đi ngẫu hứng nhân dịp sinh nhật tuổi 32 của cô. Tuy nhiên, Romain đã bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn bên hồ bơi.

Trong video, Thảo Nhi Lê diện váy trắng, cùng bạn trai khiêu vũ trước khi anh bất ngờ quỳ gối, trao nhẫn và ngỏ lời kết hôn. Không giấu được xúc động, nàng hậu bật khóc rồi mỉm cười đồng ý.

Người đẹp cho biết thời tiết tại Phuket trong chuyến đi không thuận lợi, thậm chí có mưa bão. Điều khiến cô nhớ mãi là đúng thời điểm bạn trai cầu hôn, trời bất ngờ dịu xuống, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt.

Vị hôn phu của Thảo Nhi Lê là Romain Leclef, doanh nhân người Pháp thuộc thế hệ 8X. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm hoạt động trong ngành nước hoa tại Pháp và được giới thiệu là người kế thừa đời thứ 7 của gia tộc.

Không chỉ có xuất thân đáng chú ý, Romain còn sở hữu nền tảng học vấn tốt. Năm 2010, anh tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Compiègne (Pháp). Đến năm 2013, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường kinh doanh HEC Paris.

Romain có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, sản xuất và kinh doanh quốc tế. Anh hiện đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại một tập đoàn cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho nhiều ngành công nghiệp, trong đó có dược phẩm và mỹ phẩm. Nam doanh nhân chuyển đến Việt Nam sinh sống, làm việc từ năm 2014.

Thảo Nhi Lê và Romain quen nhau vào cuối năm 2023 tại một sự kiện ở TP.HCM. Ban đầu, hai người chỉ có quan hệ xã giao, sau đó trở thành đối tác công việc. Cả hai từng cùng phát triển thương hiệu nước hoa Nïmaï và xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2024 để kêu gọi đầu tư 100.000 USD nhưng không thành công.

Quá trình hợp tác giúp họ có thêm cơ hội tìm hiểu và dần nảy sinh tình cảm. Đến cuối năm 2025, cặp đôi công khai mối quan hệ, sau đó thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và trong những chuyến du lịch.

Thảo Nhi Lê từng tiết lộ Romain không phải mẫu đàn ông khiến cô rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, qua thời gian tiếp xúc, cô nhận ra sự chân thành, kiên nhẫn và cách quan tâm của anh. Người đẹp đánh giá bạn trai là người điềm tĩnh, chu đáo, hài hước và luôn ủng hộ cô trong công việc.

Trước đó, Romain từng đề cập đến chuyện kết hôn nhưng Thảo Nhi chưa đồng ý vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Khi ấy, cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp và ổn định công việc kinh doanh trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Sau gần ba năm quen biết, từ đối tác công việc trở thành người yêu, Thảo Nhi Lê và Romain Leclef quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Màn cầu hôn tại Phuket đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình của nàng hậu từng nổi tiếng với hình ảnh độc lập, cá tính và tự chủ tài chính.

Khoảnh khắc lãng mạn của Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai doanh nhân Pháp Romain Leclef trong màn cầu hôn. Nguồn: Instagram @thaonhile